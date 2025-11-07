Camera lùi trên cả triệu xe Toyota bị đứng hình

Việc hiển thị hình ảnh thu được từ camera lùi có thể bị "đơ" trong tối đa 1,8 giây, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo Motor1, Toyota vừa phát đi lệnh triệu hồi với hơn một triệu ôtô tại Mỹ. Nguyên nhân xuất phát từ một lỗi phần mềm có thể khiến camera lùi hiển thị không đúng cách trên màn hình giải trí trung tâm, nếu người lái thực hiện một vài thao tác quá sớm sau khi khởi động xe.

Nội dung thông báo triệu hồi cho biết các xe được trang bị bộ điều khiển ECU hỗ trợ đỗ xe có thể gặp 2 lỗi.

Cụ thể, camera lùi có thể bị đứng hình nếu tài xế chuyển sang số lùi trong một khoảng thời gian nhất định ngay sau khi khởi động xe. Hình ảnh cũng có thể không hiển thị ở lần khởi động tiếp theo, nếu xe được bật rồi tắt ngay trong một khoảng thời gian cụ thể.

Toyota cho biết bắt đầu điều tra vấn đề tiềm ẩn này từ tháng 4/2024 sau khi nhận được các báo cáo hiện trường tại Nhật Bản.

Trong quá trình kiểm tra, hãng phát hiện sự cố ở phần mềm và đã quyết định phát lệnh triệu hồi, do nhận định các xe này có thể không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn phương tiện cơ giới liên bang của Mỹ.

Toyota cho biết nếu xe chuyển sang số lùi trong khoảng từ 0,7 đến 2,6 giây sau khi khởi động, màn hình hiển thị hình ảnh từ camera lùi có thể bị “đơ” trong tối đa 1,8 giây. Khoảng thời gian này được Toyota nhận định là quá đủ để một xe khác hoặc trẻ em có thể xuất hiện trên đường lùi xe.

Sự cố màn hình không hiển thị xảy ra khi hai quá trình ghi dữ liệu căn chỉnh quang học của camera, mỗi quá trình kéo dài 23 mili giây, diễn ra ngẫu nhiên trong vòng 12,5 giây đầu tiên sau khi khởi động xe.

Đợt triệu hồi này ảnh hưởng gần như toàn bộ ôtô Toyota và Lexus đang bán tại Mỹ, thuộc các đời 2022-2026. Các xe Subaru Solterra đời 2023-2025 cũng thuộc diện cần được triệu hồi.

Toyota cho biết đang liên hệ chủ xe, hướng dẫn mang phương tiện đến trung tâm dịch vụ Toytoa để cập nhật phần mềm ECU Parking Assist.