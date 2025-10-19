Nước mưa vô hiệu hóa giám sát điểm mù trên xe điện Kia

Trời mưa làm nước đọng vào camera gắn gương chiếu hậu, khiến hình ảnh hiển thị trên màn hình gần như mờ đục.

Theo Carscoops, ôtô của Hyundai, Kia và Genesis được trang bị hệ thống giám sát điểm mù khá tiện dụng cho người điều khiển. Khi tài xế bật xi-nhan, một trong các đồng hồ trên màn hình sẽ ngay lập tức hiển thị hình ảnh được thu trực tiếp từ camera gắn trên gương chiếu hậu.

Trong phần lớn thời gian, hệ thống này hoạt động hiệu quả, cho phép tài xế điều khiển phương tiện rẽ hoặc chuyển làn mà không cần nhìn trực tiếp vào gương chiếu hậu. Tuy nhiên gần đây, chủ sở hữu một chiếc Kia EV6 chỉ ra trời mưa là nhược điểm rõ ràng của hệ thống.

Một đoạn clip ngắn đăng tải trên mạng xã hội Reddit đã minh họa vấn đề này. Khi lái xe dưới trời mưa, camera giám sát điểm mù trên Kia EV6 không thể hoạt động bình thường do các giọt nước đọng lại ở ống kính. Kết quả, hình ảnh hiển thị trên màn hình bị méo mó, gần như mờ đục.

Theo Carscoops, đây là vấn đề có thể gây ra những khó chịu cho bất kỳ ai từng tin tưởng vào độ rõ nét của hệ thống trong điều kiện bình thường.

Chuyên trang này gợi ý vài giải pháp để cải thiện tình hình, bao gồm xịt dung dịch chống thấm lên camera, hoặc sử dụng chất phủ kỵ nước được thiết kế riêng cho gương chiếu hậu và camera gắn ngoài. Các chất này tạo ra bề mặt trơn trượt, làm nước mưa trượt đi thay vì bám vào ống kính camera.

Hệ thống này của Hyundai có tên gọi Blind Spot View Monitor, là trang bị tiêu chuẩn trên một số dòng xe thuộc tập đoàn. Tesla cũng có hệ thống tương tự, nhưng hiển thị hình ảnh 2 bên hông xe trên màn hình trung tâm, không hiệu quả bằng trang bị của Hyundai.

Honda cũng từng có một hệ thống tương tự mang tên LaneWatch, tuy nhiên chỉ hoạt động ở phía ghế phụ.