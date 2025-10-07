Kia Soul bị khai tử

Doanh số sa sút, khả năng sinh lời không cao là các lý do Kia Soul sẽ bị khai tử trong năm nay.

Theo Motor1, Kia Soul - một trong những mẫu xe phổ biến nhất của thương hiệu ôtô Hàn Quốc - sẽ sớm bị khai tử. Đầu tuần này, Kia thông báo 2025 sẽ là năm sản xuất cuối cùng của Kia Soul.

Dây chuyền sản xuất Kia Soul sẽ dừng lại vào cuối năm. Thương hiệu ôtô Hàn Quốc thuộc tập đoàn Hyundai lưu ý vẫn còn vài nghìn xe Soul tại các đại lý nếu khách hàng có nhu cầu.

Kia trình làng Soul vào năm 2009 và cho đến nay, mẫu xe nhỏ gọn với thiết kế vuông vắn đã trải qua 3 thế hệ tại Mỹ, bán được hơn 1,5 triệu chiếc. Ở thời điểm ra mắt Soul lần đầu, Kia cho biết muốn có một mẫu xe cạnh tranh Scion xB.

Tương tự xB, Kia Soul nằm giữa nhóm xe compact và crossover, sở hữu vị trí lái cao và thẳng đứng. Kia từng kỳ vọng Soul sẽ “được lòng” khách hàng trẻ ở thành thị nhưng sau cùng, mẫu xe này lại trở nên phổ biến hơn trong nhóm khách hàng lớn tuổi nhờ đặc thù vị trí lái và dễ ra vào.

Sự có mặt của Kia Soul được cho là điềm lành với thương hiệu. Theo Kia, doanh số của hãng tại Mỹ đã tăng gấp 3 lần trong suốt thời gian Soul có mặt, bản thân Soul cũng đóng góp tỷ trọng đáng kể.

Khi mới ra mắt lần đầu tại Mỹ, Kia là một hãng xe giá rẻ nhưng đến nay, thương hiệu Hàn Quốc đã trở nên phổ biến hơn trên thị trường phổ thông khi sở hữu danh mục gồm nhiều sedan, SUV đáng chú ý.

Kể từ đỉnh doanh số gần 150.000 xe xác lập hồi năm 2015, Kia Soul đã sa sút đáng kể. Doanh số trong năm 2024 ở xứ cờ hoa chỉ đạt khoảng 53.000 xe.

Hiện, loạt SUV gồm Sportage, Sorento và Telluride mới là “con gà đẻ trứng vàng” của Kia tại Mỹ. Kia cũng có một số sản phẩm trùng phân khúc Seltos và Kia K4 Hatchback sắp ra mắt, dự kiến thu hút thêm tệp khách cũ từ Soul.

Việc Kia dừng sản xuất Soul cũng phản ánh thực trạng của ngành công nghiệp ôtô. Do thuế quan, việc bán xe giá rẻ nhập khẩu tại Mỹ về cơ bản là không có lãi. Kia Soul lại là một mẫu xe được sản xuất ở Hàn Quốc.

Kia Soul thế hệ thứ ba ra mắt vào năm 2019, do đó mẫu xe cỡ nhỏ cũng đã sắp kết thúc vòng đời. Theo Motor1, Kia dường như sẽ tập trung nguồn lực cho các phân khúc phổ biến hơn và có khả năng sinh lời hơn, bên cạnh ôtô thuần điện.

Cho đến trước khi bị khai tử, Kia Soul là mẫu xe rẻ nhất của thương hiệu tại Mỹ, được bán với giá khởi điểm 21.395 USD .