NHTSA rà soát lại hơn 137.000 xe Kia từng bị triệu hồi tại Mỹ

Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) đang tiến hành điều tra vụ triệu hồi liên quan đến lỗi xéc-măng (vòng găng) piston trên một số mẫu Kia Seltos và Soul đời 2021 - 2023.

Bộ phận Quản lý Triệu hồi (RMD) của NHTSA đang xem xét cáo buộc rằng biện pháp khắc phục hiện tại, bao gồm kiểm tra động cơ và có thể thay mới, đang cho ra kết quả thiếu nhất quán. Nếu kết luận đúng, cơ quan này có thể yêu cầu "triệu hồi của vụ triệu hồi" và thay thế thêm nhiều động cơ.

Theo tài liệu của NHTSA, Kia bắt đầu triển khai biện pháp khắc phục vào ngày 4/4/2025. Thay vì tháo toàn bộ động cơ để kiểm tra, các đại lý sử dụng thiết bị kiểm tra rung động của động cơ. Nếu mức rung vượt ngưỡng, xe sẽ được thay động cơ mới. Dù đạt hay không đạt, tất cả xe trong diện triệu hồi đều được cập nhật phần mềm để bổ sung chức năng cảm biến rung, giúp phát hiện sớm vấn đề trong tương lai.

Lỗi này được phát hiện trên các mẫu xe Kia Seltos và Kia Soul đời 2021 - 2023 sử dụng động cơ 4 xy-lanh 2.0L. Theo thống kê, có đến 137.256 xe có thể gặp nguy cơ mất an toàn vì xéc-măng piston không đạt chuẩn.

Từ khi triển khai, Kia đã thay đổi quy trình nhiều lần thông qua 6 bản hướng dẫn kỹ thuật, chủ yếu là các điều chỉnh nhỏ. Thay đổi đáng chú ý nhất diễn ra ngày 7/5 khi Kia hủy toàn bộ lệnh thay động cơ trước đó và yêu cầu kiểm tra lại, đồng thời điều chỉnh quy trình thử nghiệm.

NHTSA đã nhận được 47 khiếu nại liên quan, cho rằng biện pháp khắc phục không hiệu quả và việc quyết định có thay động cơ hay không thiếu nhất quán. Một số chủ xe còn phản ánh họ không thể nhận được dịch vụ sửa chữa miễn phí, dù gặp đúng triệu chứng lỗi.

Có trường hợp động cơ hỏng lần thứ hai trên cùng một chiếc Kia Soul đời 2021 nhưng bị từ chối bảo hành, dù trước đó đã nhận bản cập nhật cảm biến tiếng ồn từ đợt triệu hồi.

Việc điều tra của NHTSA có thể mất vài tháng mới có để đi đến kết luận cuối cùng. Việc xử lý các xe bị lỗi không hề dễ dàng, thậm chí nhà sản xuất phải thay toàn bộ động cơ.

