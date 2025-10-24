Gần 1,5 triệu xe Ford gặp lỗi camera lùi

Camera lùi trên gần 1,5 triệu xe Ford tại Mỹ có thể gặp lỗi, hiển thị hình ảnh méo mó hoặc thậm chí không hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo Motor1, Ford tiếp tục gặp phải các rắc rối liên quan đến triệu hồi ôtô. Hãng xe Mỹ đang tiến hành một đợt triệu hồi khác, ảnh hưởng đến gần 1,5 triệu xe do có thể xuất hiện lỗi camera lùi, khiến hình ảnh hiển thị bị méo mó hoặc thậm chí không hoạt động.

Đợt triệu hồi này ảnh hưởng đến hàng loạt mẫu xe khác nhau, bao gồm Ford C-Max 2015-2016, Ford Escape 2015-2016, Ford Explorer 2015, Ford Fiesta 2019, Ford Flex 2015-2019, Ford Fusion 2016, Ford Mustang 2020, Ford Taurus 2015-2016 và 2018-2019, Lincoln MKT các đời 2015 và 2019 cùng với Lincoln MKZ 2015.

Ford bắt đầu tiến hành các điều tra liên quan đến camera lùi từ tháng 2, sau khi Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) liên hệ với hãng. Cơ quan an toàn Mỹ đã nhận được các khiếu nại từ chủ xe Ford liên quan đến camera lùi trên loạt xe của nhà sản xuất ôtô này.

Theo Motor1, Ford đã tiến hành xem xét tài liệu của bên cung cấp phụ tùng, dữ liệu bảo hành cũng như các khiếu nại của chủ xe. Ford sau đó cho biết không thể xác định lỗi liên quan đến an toàn xe cơ giới trên tất cả dòng xe được trang bị camera dạng này, nhưng vẫn quyết định ban hành lệnh triệu hồi.

Số xe Ford bị ảnh hưởng nói trên là một phần thỏa thuận giữa nhà sản xuất ôtô Mỹ với NHTSA, liên quan đến cách thức xử lý các khiếu nại về camera lùi trên các xe đời 2015-2025. Theo Reuters, hai bên đã đồng ý chia toàn bộ xe bị ảnh hưởng thành nhóm bị triệu hồi và nhóm được bảo hành camera mở rộng 15 năm.

Trong báo cáo triệu hồi, Ford cho biết đã nhận được 12.487 khiếu nại bảo hành liên quan đến camera lùi gặp lỗi kể từ khiếu nại đầu tiên, ghi nhận hồi tháng 7/2014. Ford cũng cho biết ghi nhận 5 vụ tai nạn liên quan đến lỗi này, tuy nhiên không có báo cáo nào về thương tích.

Ford bắt đầu thông báo cho chủ xe bằng cách gửi thông báo khắc phục tạm thời. Chủ sở hữu số xe Ford bị ảnh hưởng cần mang phương tiện đến trung tâm dịch vụ của Ford để kiểm tra và sửa chữa nếu cần.