Gần 4.000 xe Honda CBF150 và CBF300 dính lỗi đèn pha

Dây đèn bị uốn cong có thể khiến đèn pha nhấp nháy hoặc không sáng trên các xe thuộc diện triệu hồi.

Trên trang chủ, Honda Việt Nam phát lệnh triệu hồi để thay thế cụm đèn pha, áp dụng với 3.946 xe Honda CBF150 và CBF300 nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Số xe này được Honda sản xuất trong giai đoạn 2019-2022.

Về nguyên nhân triệu hồi, Honda Việt Nam cho biết hệ thống dây điện trong đèn pha và các bảng mạch điện của các xe Honda CBF150 và CBF300 được thiết kế theo các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với yêu cầu sản xuất. Tuy nhiên, đặc thù vận hành và môi trường sử dụng có rung lắc có thể dẫn đến dây đèn pha bị uốn cong.

Nếu đèn pha sử dụng ở trạng thái này, các dây lõi có thể bị đứt do mỏi ở gốc các đầu cuối dây dẫn, dẫn đến đèn pha nhấp nháy hoặc không sáng khi sử dụng xe.

Honda cho biết từ đầu tháng 10 sẽ gửi lời mời chủ xe mang số Honda CBF150 và Honda CBF300 thuộc diện ảnh hưởng đến hệ thống đại lý chính hãng HEAD để kiểm tra, thay thế phụ tùng.

Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 42 phút cho mỗi xe. Toàn bộ quá trình kiểm tra, thay thế đèn pha trên số xe Honda CBF150 và Honda CBF300 bị ảnh hưởng sẽ được Honda Việt Nam thực hiện miễn phí.

Ở Việt Nam, Honda CBF150 và Honda CBF300 được biết đến rộng rãi với các tên gọi tương ứng lần lượt Honda CB150R và Honda CB300R. Hiện, cả 2 mẫu xe này đều không còn nằm trong danh mục sản phẩm được Honda Việt Nam phân phối chính hãng.