Toyota Land Cruiser FJ đến Việt Nam sẽ 'bia kèm lạc'?

Toyota Land Cruiser FJ sắp được mang về Việt Nam, hứa hẹn sẽ là lựa chọn SUV địa hình cỡ nhỏ được săn đón nhất.

Toyota Việt Nam vừa xác nhận sẽ sớm mang mẫu SUV địa hình Land Cruiser FJ đến Việt Nam. Đây có thể coi là bước đi dễ hiểu của hãng xe Nhật khi FJ đã tạo được sức nóng ngay từ khi vừa xuất hiện.

Sớm ra mắt Việt Nam

Không ngoa khi gọi Land Cruiser FJ là chiếc SUV địa hình cỡ nhỏ được trông đợi nhất năm 2025. Bởi từ khi được nhá hàng, mẫu xe đã nhận được sự quan tâm của không chỉ người yêu thích off-road, mà còn của cộng đồng ôtô toàn cầu.

Chiếc xe là sự phối trộn hoàn hảo của phong cách cổ điển trên mẫu FJ Cruiser 1980, sự hầm hố quen thuộc của đàn anh Land Cruiser Prado và những trang bị công nghệ của concept Compact Cruiser EV từng được giới thiệu vào năm 2022.

Xe có kích thước tổng thể 4.575 x 1.855 x 1.960 mm, trục cơ sở 2.580 mm, ngắn hơn đàn anh Prado 270 mm chiều dài cơ sở. Dù khác biệt về kích thước, cấu hình chỗ ngồi cũng như trang bị trong nội thất của FJ gần như tương tự Prado.

Chiếc SUV địa hình Land Cruiser FJ dự kiến ra mắt tại Việt Nam trong tương lai gần. Ảnh: Phong Vân.

Những chi tiết từ bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số, màn trung tâm hay cách sắp xếp ở yên ngựa với cần số cỡ lớn, nút chuyển chế độ gài cầu đều giữ gần như y nguyên chiếc Land Cruiser Prado. Vì vậy ngay khi xuất hiện, chiếc FJ đã được mang danh "tiểu Prado", đồng thời cộng hưởng luôn sức nóng của đàn anh.

Xe được trang bị động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng 2TR-FE dung tích 2.7L, sản sinh công suất tối đa 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246 Nm. Đi kèm với khối động cơ là hộp số tự động 6 cấp Super ECT cùng hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian 4WD.

Với khối động cơ này cùng thiết kế hợp thị hiếu, FJ dự kiến sẽ gây "cơn bão" tại Việt Nam, tương tự cách đàn anh Land Cruiser (hay Prado) từng làm, bất chấp mức giá có thể vượt phân khúc.

Thiết kế của Land Cruiser FJ khá tương tự đàn anh Prado thế hệ mới đã ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Trước FJ, từ lần đầu xuất hiện tại thị trường Việt vào năm 2011, Land Cruiser Prado đã gây sức hút với thiết kế hình hộp, ngoại hình hầm hố. Năm 2025, bản thế hệ mới của Prado được ra mắt, với kích thước 4.925 x 1.980 x 1.935 mm, chiều dài cơ sở 2.850 mm, tiếp tục tạo ra cơn sốt với nhóm khách hàng yêu thích phong cách vuông vức mạnh mẽ.

Land Cruiser Prado trang bị động cơ xăng tăng áp dung tích 2.4L cho công suất tối đa 267 mã lực, mô-men xoắn cực đại 430 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Đi cùng với khối động cơ là 4 chế độ lái đa địa hình cùng 5 chế độ có sẵn.

Có thể thấy với sức nóng của Prado tại Việt Nam cũng như sự trông đợi của người dùng, không khó hiểu khi Toyota chọn sớm mang chiếc FJ đến thị trường Việt để bổ sung vào phân khúc SUV của mình.

Cơn sốt "bia kèm lạc" dự kiến tái diễn

Mặc dù Toyota Việt Nam chưa công bố mức giá chính thức, theo dự đoán từ Tri Thức - Znews, Land Cruiser FJ nhiều khả năng sẽ nằm ở phân khúc cao cấp hơn các SUV phổ thông, với giá bán lẻ dao động trong khoảng 1,6 tỷ đến 1,8 tỷ đồng .

Mức giá này đặt FJ cao hơn đáng kể so với các đối thủ trực tiếp như Ford Everest hay Fortuner, nhưng vẫn tạo ra một khoảng trống lý tưởng so với đàn anh Land Cruiser Prado.

Với sức hút của cái tên Land Cruiser, phong cách địa hình độc đáo, kích thước và giá dễ tiếp cận hơn, FJ được dự đoán sẽ nhanh chóng trở thành mẫu xe được giới dân chơi săn đón. Khi đó, câu chuyện "bia kèm lạc" nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra, đặc biệt ở giai đoạn đầu khi nguồn cung của Land Cruiser FJ vẫn chưa ổn định.

Lịch sử đã chứng minh, các mẫu xe Toyota có nhu cầu vượt xa nguồn cung, từ Land Cruiser LC300 đến Prado, đều trải qua giai đoạn "bia kèm lạc" không ngắn thì dài tại Việt Nam. Đàn anh Prado của FJ từng ghi nhận mức tiền chênh lệch lên đến hơn 350 triệu đồng vào giai đoạn quý I-II/2025 khi vừa ra mắt bản thế hệ mới tại Việt Nam.

Land Cruiser Prado, Suzuki Jimny đều từng bị chênh giá ở thời điểm vừa ra mắt. Ảnh: TMV, Vĩnh Phúc.

Hay nhìn sang Suzuki Jimny, một mẫu xe chơi với phong cách khá tương tự FJ cũng từng rơi vào tình trạng không đủ nguồn cung vào giai đoạn vừa xuất hiện (tháng 4/2024). Ở thời điểm đó để có thể sớm nhận xe, khách hàng mua Jimny phải chi thêm 30-50 triệu chi phí phụ kiện hoặc chấp nhận đợi 2-6 tháng.

Dù lãnh đạo Toyota Việt Nam khẳng định sẽ nỗ lực kiểm soát tình trạng bán kênh giá, kinh nghiệm thị trường cho thấy hiện tượng này chỉ kết thúc khi nguồn cung được cải thiện.

Điển hình là Land Cruiser Prado, sau thời kỳ khan hàng, hiện tại đã không còn "bia kèm lạc" và thậm chí còn bắt đầu có các chương trình ưu đãi nhẹ. Điều này ngụ ý rằng, nếu khách hàng kiên nhẫn chờ đợi, FJ sẽ sớm "bình ổn" trở lại.

Nhìn chung sang năm 2026, những người yêu thích xe gầm cao mang phong cách địa hình sẽ có thêm một lựa chọn mới, mềm hơn so với những mẫu xe hầm hố của Toyota, nhưng vẫn cao hơn đáng kể nếu so về kích thước hay thương hiệu.