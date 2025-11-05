Doanh số Lamborghini giảm trong 9 tháng đầu năm 2025

Dù chịu ảnh hưởng từ biến động kinh tế và thuế nhập khẩu tại Mỹ, Lamborghini vẫn duy trì kết quả kinh doanh ổn định trong 9 tháng đầu năm 2025 với 8.140 xe được bàn giao.

Lamborghini vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025, cho thấy doanh thu và lợi nhuận vẫn ở mức cao dù chịu tác động từ tỷ giá và thuế nhập khẩu tại Mỹ - thị trường lớn nhất của hãng.

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, hãng giao được 1.916 xe.

Theo báo cáo, Lamborghini đã giao 8.140 xe trên toàn cầu, đạt doanh thu 2,41 tỷ Euro và lợi nhuận hoạt động 592 triệu Euro. So với cùng kỳ năm 2024 là 8.411 xe, kết quả này giảm nhẹ 3,2%, nhưng vẫn nằm trong nhóm cao nhất của ngành xe sang. Tỷ suất lợi nhuận 24,6% giúp Lamborghini tiếp tục duy trì vị thế một trong những thương hiệu có hiệu quả kinh doanh tốt nhất thị trường.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Stephan Winkelmann cho biết doanh nghiệp đang chịu ảnh hưởng từ biến động tỷ giá và các chính sách thuế mới của Mỹ, song mô hình sản xuất và chiến lược sản phẩm vẫn chứng tỏ tính ổn định. Ông cho biết hãng sẽ tiếp tục tập trung củng cố dải sản phẩm đã hoàn toàn chuyển sang công nghệ hybrid, đồng thời đầu tư vào đổi mới và chất lượng.

Giám đốc tài chính Paolo Poma nhận định danh mục đơn hàng của Lamborghini vẫn đảm bảo khả năng duy trì sản xuất dài hạn. Ông cho rằng mức lợi nhuận cao cho thấy cấu trúc tài chính vững vàng, bất chấp sức ép từ chi phí và thị trường toàn cầu. Về phân bổ thị trường, khu vực EMEA (châu Âu, Trung Đông và châu Phi) tiếp tục dẫn đầu với 3.683 xe, theo sau là châu Mỹ (2.541 xe) và khu vực châu Á - Thái Bình Dương (1.916 xe).

Quý III của Lamborghini ghi nhận các sự kiện quan trọng: tổ chức những buổi ra mắt siêu xe Temerario tại nhiều thị trường trọng điểm, bên cạnh sự xuất hiện của siêu phẩm Fenomeno, phiên bản giới hạn chỉ 29 chiếc được giới thiệu tại Monterey Car Week. Cả hai mẫu xe đều nhận được phản hồi tích cực từ thị trường, trong đó Temerario đã có lượng đơn đặt hàng tương đương một năm sản xuất.

Lamborghini sẽ ra mắt chính thức siêu xe Temerario tại Việt Nam với mức giá từ 19,6 tỷ đồng . Trước đó, mẫu xe hybrid thay thế cho Lamborghini Huracan từng được giới thiệu ở Nhật Bản, Singapore, Thái Lan...

Dù đối mặt với áp lực kinh tế và chính trị toàn cầu, Lamborghini vẫn khép lại quý III với triển vọng tích cực. Hãng cho biết đang hướng tới giai đoạn cuối năm 2025 với trọng tâm duy trì hiệu suất tài chính, phát triển công nghệ hybrid và củng cố vị thế trong phân khúc xe thể thao hạng sang. Tại Việt Nam, Lamborghini được phân phối chính hãng với đầy đủ 3 dòng xe là Revuelto, Temerario và Urus SE.