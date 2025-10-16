Toyota Hilux là mẫu bán tải duy nhất tại Việt Nam giảm doanh số. Đà tăng trưởng của toàn bộ cái tên còn lại vẫn giúp doanh số toàn phân khúc đi lên trong tháng 9.

Phân khúc bán tải ở thị trường xe Việt chỉ còn 4 cái tên có công bố doanh số.

Ngoài Nissan Navara không chia sẻ số liệu bán hàng, Mazda BT-50 đã dừng bán từ lâu, nhóm này hiện chứng kiến cuộc đua doanh số giữa Ford Ranger với các đối thủ Nhật Bản bao gồm Mitsubishi Triton, Toyota Hilux và Isuzu D-Max.

Doanh số phục hồi

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy trong tháng 9, doanh số toàn phân khúc bán tải đạt 2.531 xe, tăng trưởng hơn 400 xe so với kỳ báo cáo liền trước.

Trong tháng 9, cả Ford Ranger, Mitsubishi Triton và Isuzu D-Max đều tăng trưởng doanh số. Toyota Hilux là bán tải duy nhất tại Việt Nam bán kém hơn so với kỳ báo cáo tháng 8.

Cụ thể, Ford Ranger bán được 1.683 xe cho khách Việt, đánh dấu đà phục hồi về doanh số. Tương tự, Mitsubishi Triton ghi nhận doanh số 484 xe, tương đương gấp đôi lượng tiêu thụ mà mẫu bán tải Nhật Bản này có được ở tháng trước.

Ford Ranger, Mitsubishi Triton tăng trưởng doanh số trở lại. Ảnh: Ford, Mitsubishi.

Isuzu D-Max cũng tăng nhẹ doanh số để đạt 53 xe trong tháng vừa rồi. Toyota Hilux bán được 311 xe, thấp hơn gần 20 xe so với thành tích bán hàng ghi nhận ở tháng 8.

Sau 9 tháng, Ford Ranger tiếp tục là cái tên "gánh vác" doanh số toàn phân khúc bán tải.

Báo cáo của VAMA cho thấy người Việt đã mua 12.577 xe Ford Ranger trong 3 quý đầu năm. Trong khi đó, tổng lượng tiêu thụ các mẫu bán tải Nhật Bản còn lại gồm Mitsubishi Triton, Toyota Hilux và Isuzu D-Max chỉ đạt 5.705 xe.

Ford Ranger tiếp tục là vua bán tải ở Việt Nam Cơ cấu doanh số phân khúc bán tải ở Việt Nam 3 quý đầu năm (Số liệu: VAMA) Nhãn Ford Ranger Mitsubishi Triton Toyota Hilux Isuzu D-Max

xe 12577 2814 2504 387

Như vậy, Ford Ranger chắc chắn sẽ thêm lần nữa được gọi tên cho danh hiệu "vua bán tải" Việt Nam khi năm 2025 khép lại. Tính đến hết tháng 9, doanh số riêng Ford Ranger đã tương đương 69% tổng lượng tiêu thụ toàn phân khúc.

Dễ mua bán tải dịp cuối năm

Một trong những lý do giúp bán tải tăng trưởng doanh số trở lại nằm ở các chương trình khuyến mại mà hãng triển khai. Trong tháng 10, nhiều bán tải ở Việt Nam tiếp tục nhận chương trình ưu đãi dưới nhiều hình thức khác nhau.

Ford Ranger đang bán chạy nhất phân khúc cũng được nhận ưu đãi theo hình thức hỗ trợ tối đa 100% lệ phí trước bạ.

Duy nhất phiên bản XL của mẫu bán tải Mỹ nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Các phiên bản khác được ưu đãi trong tháng 10 bao gồm XLS, Wildtrak, Stormtrak và biến thể Raptor, tất cả nhận hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Ford Ranger đang bán chạy nhất vẫn nhận nhiều ưu đãi. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Tại Việt Nam, Ford Ranger được giới thiệu số lượng lớn phiên bản với khoảng giá trải rộng. Mẫu bán tải này hiện bao gồm 5 phiên bản cùng một biến thể Raptor, giá bán dao động từ 707 triệu đến 1,299 tỷ đồng .

Với Mitsubishi Triton, phiên bản 2WD AT GLX cơ sở nhận hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ kèm quà tặng. Tổng giá trị ưu đãi quy đổi 50 triệu đồng.

Các phiên bản 2WD AT Premium và 4WD AT Athlete được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ kèm thêm quà tặng. Tổng giá trị ưu đãi cho 2 phiên bản này dao động 33-38 triệu đồng.

Khi ra mắt thế hệ thứ 6 tại thị trường Việt, Mitsubishi Triton có 3 phiên bản, giá bán ở thời điểm hiện tại khởi điểm 665 triệu đồng và cao nhất 924 triệu đồng.