Rò rỉ bí mật Toyota Hilux mới trước ngày ra mắt

Thế hệ tiếp theo của mẫu bán tải ăn khách Toyota Hilux dự kiến trình làng vào tháng 11, với nhiều thay đổi lớn.

Dù đã hơn một thập kỷ tồn tại, Hilux vẫn dẫn đầu doanh số ở nhiều thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, một bản thay thế đã được chuẩn bị từ lâu và những tài liệu rò rỉ tại Australia vừa hé lộ thông tin chi tiết. Điểm đáng chú ý là khả năng biến mất của động cơ xăng 2.7L và diesel 2.4L, đồng thời phiên bản thân xe Extra-Cab cũng có thể bị loại bỏ.

Theo nguồn tin từ truyền thông Australia, Hilux thế hệ mới được ký hiệu “AN2” và chỉ xuất hiện động cơ diesel 2.8L. Đây là loại động cơ đang có mặt trên Land Cruiser Prado, được trang bị công nghệ mild-hybrid 48 V, cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm.

Tất cả các phiên bản gắn động cơ điện hóa 2.8L sẽ đi kèm hộp số tự động. Để chiều lòng khách hàng thích số tay, Toyota vẫn dự kiến tung ra bản không hybrid đi cùng hộp số sàn. Bản số tự động không hybrid cũng có thể góp mặt.

Thiết kế dự kiến của Toyota Hilux thế hệ mới với động cơ diesel 2.8L. Ảnh: Theottle.

Hilux mới sẽ có cả cấu hình dẫn động cầu sau và 2 cầu, trong đó phần lớn bản thương mại dự kiến là dẫn động 2 cầu.

Toyota có thể giới thiệu Hilux thế hệ mới tại triển lãm ôtô Thái Lan vào cuối tháng 11. Mẫu bán tải sẽ khoác diện mạo thiết kế hoàn toàn mới, đồng thời khoang lái cũng được hiện đại hóa với cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí cỡ lớn.

Ngoài ra, hãng đang nghiên cứu một biến thể hiệu suất cao để cạnh tranh Ford Ranger Raptor. Nếu được thông qua, bản này nhiều khả năng dùng hệ hybrid i-Force Max 2.4L tương tự Tacoma, cho công suất 326 mã lực và mô-men xoắn 630 Nm. Về lâu dài, Toyota cũng đã xác nhận kế hoạch phát triển Hilux chạy điện.