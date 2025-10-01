Chi 17.000 USD mua ôtô cũ cho con gái rồi mất trắng cả chiếc xe

Chiếc Toyota RAV4 đời 2017 thực ra là tang vật trong một vụ trộm xe. Cảnh sát Mỹ đã tịch thu chiếc SUV này.

Theo Carscoops, một cô gái 16 tuổi ở Florida (Mỹ) nhận món quà từ cha mẹ là một chiếc Toyota RAV4 đời 2017. Tuy nhiên, niềm vui này không kéo dài quá lâu khi cảnh sát từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Pinellas đến nhà và tịch thu chiếc xe.

Không phải do nhầm lẫn giấy tờ hay liên quan nào đến vé phạt, chiếc Toyota RAV4 trong câu chuyện này thực ra là tang vật của một vụ trộm xe.

Craig và Hannah Blanchard đã mua chiếc Toyota RAV4 từ một cá nhân có tên Vasilios 'Bill' Ioannidis ở Dunedin. Người này sở hữu cửa hàng phục chế thân xe B&B Spyder Customs, cho biết đã mua chiếc SUV Toyota thông qua quyền lưu giữ của thợ máy (mechanic’s lien), do chủ cũ không thanh toán chi phí sửa chữa.

Để tậu về chiếc SUV có giá 17.000 USD cho con gái, gia đình Blanchard đã dùng khoản vay thế chấp nhà và thanh toán bằng séc ngân hàng. Giờ đây, khi cảnh sát đã tịch thu chiếc xe, những người này vẫn đang phải trả góp và đối mặt với các chi phí bảo hiểm liên quan.

“Đó là khoản thanh toán vô ích. Ai lại muốn chi trả các khoản hàng tháng đó khi có thể dùng tiền để làm những việc khác?”, Craig Blanchard chia sẻ.

Vasilios 'Bill' Ioannidis từ chối tiết lộ cách thức người này có được giấy tờ chiếc Toyota RAV4 để bán cho gia đình Blanchard. Người này cũng phủ nhận việc đã biết chiếc xe bị đánh cắp.

Hiện, giấy tờ chiếc Toyota RAV4 đã được Sở An toàn đường bộ và phương tiện cơ giới Florida xác nhận trạng thái “đã hủy bỏ”. Ioannidis đã nói với gia đình Blanchard rằng nếu họ không thể lấy lại chiếc xe, người này sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền 17.000 USD .

Chuyên trang Carscoops cho rằng mua ôtô cũ từ cá nhân có thể giúp tiết kiệm một khoản tiền lớn, tuy nhiên khách hàng sẽ không được hưởng các biện pháp bảo vệ tương tự khi mua xe từ đại lý được cấp phép.

Các sai sót giấy tờ, lịch sử xe bị che giấu hoặc bản thân chiếc xe liên quan đến vụ mất cắp có thể khiến người mua phải trả một khoản tiền lớn cho món hàng mà họ không còn sở hữu.