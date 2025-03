Ôtô đời cũ khuyến mại cả trăm triệu để 'xả kho' - có nên mua lúc này?

Chương trình khuyến mại lớn từ các hãng xe đang giúp khách hàng dễ mua ôtô trong giai đoạn đầu năm.

Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Sau Tết Nguyên đán, thị trường ôtô Việt Nam chứng kiến nhiều đợt ưu đãi, giảm giá lớn từ các hãng xe. Phần lớn mẫu xe trong diện khuyến mại là ôtô sản xuất trong năm 2024 hoặc sớm hơn.

Nhờ loạt khuyến mại lên đến cả trăm triệu đồng vào lúc này, khách Việt đang ở một trong những thời điểm dễ mua ôtô nhất trong năm.

Nhiều khuyến mại, có xe giảm cả trăm triệu

Đầu tháng 3, Hyundai thông báo áp dụng khuyến mại đến 75 triệu đồng cho lô xe có số VIN 2024. Nhóm xe hưởng ưu đãi gồm Hyundai Grand i10 (phiên bản sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn), Hyundai Accent (1.5 MT, 1.5 AT, 1.5 AT Đặc biệt, 1.5 AT Cao cấp), Hyundai Elantra (1.6 AT Tiêu chuẩn), Hyundai Custin (2.5T Cao cấp), Hyundai Stargazer X (1.5 AT, 1.5 AT, Tiêu chuẩn, 1.5 AT Cao cấp) cùng với Hyundai Santa Fe các phiên bản Prestige, Turbo Calligraphy và Exclusive.

Hãng đẩy mạnh khuyến mại để "xả kho" các xe có số VIN 2024. Ảnh: TC Motor, HVN.

Honda cũng tung khuyến mại dành riêng cho các mẫu ôtô có số VIN 2024, gồm Honda CR-V các phiên bản G và L, Honda City, Honda Civic, Honda HR-V, Honda BR-V và Honda Accord.

Trong số này, khách mua Honda Accord được tặng tiền mặt 250 triệu đồng, còn các mẫu xe còn lại nhận khuyến mại theo hình thức hỗ trợ tối đa 100% lệ phí trước bạ, tặng thêm bảo hiểm thân vỏ một năm tùy dòng xe và phiên bản.

Toàn bộ phiên bản Mitsubishi Attrage sản xuất trong năm 2024 được hưởng ưu đãi tối đa 100% lệ phí trước bạ, tặng thêm phiếu nhiên liệu và ăn-ten vây cá. Tổng giá trị ưu đãi dao động 43-48,5 triệu đồng tùy phiên bản.

Mitsubishi Xpander hiện còn xe VIN 2024 ở các phiên bản MT và AT, lắp ráp trong nước. Các phiên bản này của mẫu MPV cỡ nhỏ được khuyến mại 50% lệ phí trước bạ, phiếu nhiên liệu, cùng với camera lùi hoặc bảo hiểm vật chất một năm với tổng giá trị 45,5-60 triệu đồng.

Mitsubishi Outlander đời 2024 chỉ được khuyến mại với tổng trị giá 72 triệu đồng ở phiên bản 2.0 CVT. Các ưu đãi bao gồm 50% lệ phí trước bạ, phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng cùng camera 360 độ.

Subaru Forester đời 2024 được giảm giá cao nhất 200 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Lô xe Subaru Forester cuối cùng còn sản xuất tại nhà máy ở Thái Lan cũng đang được hãng xe Nhật Bản ưu đãi mạnh tay để "xả kho".

Cụ thể, Subaru Forester các phiên bản 2.0 i-S EyeSight, 2.0 i-L EyeSight và 2.0 i-L, đều có số VIN 2024 đang được giảm giá 140-200 triệu đồng, giúp giá bán mẫu SUV cỡ C từ 969 triệu đến 1,199 tỷ đồng hiện chỉ còn 829-999 triệu đồng.

Có nên mua ôtô lúc này?

Sau giai đoạn chững lại do tâm lý ngại mua xe cận Tết Nguyên đán, thị trường ôtô đang có dấu hiệu tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, giai đoạn này cũng chứng kiến sự chuyển giao giữa nhóm ôtô có số VIN 2024 với các xe sản xuất trong năm 2025.

Nhiều hãng đang tích cực "xả kho" lô xe sản xuất trong năm 2024 bằng các ưu đãi khủng. Việc mua xe đời cũ trong giai đoạn quý I hàng năm được xem là giải pháp giúp giảm chi phí cho khách hàng, nhưng đồng thời cũng dẫn đến nhiều băn khoăn nếu có nhu cầu bán lại xe trong tương lai.

Quý I các năm thường là giai đoạn chuyển giao giữa 2 đời ôtô. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Trao đổi với Tri thức - Znews, anh Đức Phúc - đại diện cơ sở chuyên kinh doanh ôtô cũ Thiên Mộc Auto tại quận Tây Hồ (TP Hà Nội) - cho rằng ôtô đã qua sử dụng có sự chênh lệch về giá trị giữa các đời xe.

"Cùng dòng xe, cùng phiên bản nhưng cách nhau một năm sản xuất, giá bán trên thị trường ôtô cũ sẽ có sự chênh lệch khoảng 4-5%", anh Đức Phúc chia sẻ.

Lấy ví dụ, Toyota Camry đời 2022 đang có giá tham khảo khoảng 1 tỷ đồng trên thị trường xe cũ. Tuy nhiên, cùng dòng xe và phiên bản đó nhưng số VIN 2021 sẽ có giá khoảng 950 triệu đồng, tức chênh nhau 50 triệu đồng.

Từ cơ sở này, anh Đức Phúc cho rằng nếu có nhu cầu bán lại trong tương lai, khách hàng nên cân nhắc giá trị ưu đãi ở thời điểm mua xe có tương đương 4-5% giá trị xe không.

"Nếu chương trình khuyến mại cho xe VIN 2024 có giá trị quy đổi tương đương 4-5% giá trị xe thì mẫu xe đó rất đáng mua ở thời điểm này", anh Đức Phúc kết luận.