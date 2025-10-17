Sedan giá rẻ - xe Hàn sớm giương cờ trắng

Toyota Vios và Honda City tăng giảm doanh số trái ngược trong tháng 9, còn Hyundai Accent ngày càng xa rời đường đua danh hiệu sedan giá rẻ bán chạy nhất.

Sedan cỡ B với những cái tên nổi bật như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City từng có thời gian nắm giữ các vị trí cao trong bảng thống kê doanh số toàn thị trường.

Tuy nhiên, xu hướng ưa chuộng xe gầm cao tại Việt Nam đang dần khiến sedan giá rẻ hụt hơi, trong đó sedan Hàn Quốc gần như đã đứng ngoài các cuộc đua tranh doanh số.

Sedan Hàn giương cờ trắng

Báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy trong tháng 9, tổng doanh số phân khúc sedan cỡ B đạt 2.778 xe, tăng trưởng so với kỳ báo cáo liền trước.

Nguyên nhân chủ yếu cho đà tăng trưởng dương về doanh số nằm ở việc gần như toàn bộ đại diện phân khúc đều bán tốt hơn trong tháng cuối quý III.

Toyota Vios quay lại vị trí dẫn đầu nhờ bán được 1.292 xe cho khách hàng Việt Nam trong tháng 9.

Hyundai Accent cũng tăng trưởng doanh số để đạt 406 xe. Nhiều cái tên khác trong phân khúc như Mazda2 (432 xe), Mitsubishi Attrage (155 xe) và Kia Soluto (18 xe) đều ghi nhận doanh số cao hơn so với kỳ báo cáo trước.

Duy nhất Honda City là sedan cỡ B giảm doanh số trong tháng 9. So với lượng tiêu thụ 1.136 xe từng ghi nhận hồi tháng 8, doanh số tháng cuối quý III của mẫu sedan Nhật Bản đã giảm mạnh, đạt 475 xe.

Dù thành tích bán hàng nói trên vẫn đủ giúp Honda City đứng thứ nhì danh sách bán chạy, cú sảy chân trong tháng 9 có thể khiến City phải chấp nhận nhìn Toyota Vios lên ngôi vương phân khúc sedan cỡ B.

Lũy kế từ đầu năm, Toyota Vios ghi nhận doanh số 8.496 xe. Không chỉ dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B, Toyota Vios còn là sedan duy nhất góp mặt trong danh sách 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam 3 quý đầu năm.

Honda City hiện đứng thứ nhì về doanh số lũy kế, đã bán được 6.377 xe cho khách Việt. 2025 có thể là năm Honda City bán chạy hơn Hyundai Accent, bởi đối thủ Hàn Quốc sau 9 tháng đang sở hữu doanh số lũy kế 5.035 xe.

Hyundai Accent xếp sau Honda City, Toyota Vios về doanh số sau 9 tháng. Ảnh: TC Motor.

Mazda2 và Mitsubishi Attrage sở hữu doanh số từ đầu năm lần lượt 3.664 xe và 1.313 xe. Một sedan Hàn Quốc khác là Kia Soluto cũng đang trải qua giai đoạn khá khó khăn tại Việt Nam, bán được 215 xe sau 9 tháng.

Còn chỗ cho sedan giá rẻ?

Sự thất thường của Honda City hay đà sa sút gần đây mà Hyundai Accent phải trải qua là nguyên nhân danh sách 10 xe bán chạy nhất Việt Nam chỉ có duy nhất Toyota Vios đại diện phân khúc góp mặt.

Toyota Vios thậm chí là xe gầm thấp duy nhất xuất hiện trong danh sách nói trên. Diễn biến này phần nào phản ánh thị hiếu trên thị trường ôtô Việt hiện tại - ưu ái ôtô điện, đồng thời mua nhiều xe gầm cao, SUV hay MPV 7 chỗ.

Dễ nhận ra xu hướng thoái trào đang diễn ra trong nhóm xe gầm thấp, bao gồm cả sedan cỡ B. Nhóm xe giá rẻ này từng là lựa chọn hàng đầu cho người mua xe lần đầu, gia đình trẻ hay nhóm khách hàng mua xe kinh doanh dịch vụ vận tải.

Dù vậy, thật khó để nói thị trường Việt đã không còn chỗ cho sedan giá rẻ. Phân khúc này năm ngoái chứng kiến Suzuki Ciaz rời đi nhưng mới đây đã kịp đón chào Skoda Slavia gia nhập.

Khách Việt cũng còn Nissan Almera nằm cùng phân khúc, tuy nhiên hãng xe Nhật Bản không chia sẻ số liệu kinh doanh.

Sedan cỡ B vẫn sẽ có chỗ đứng nhất định tại VIệt Nam.

Sedan cỡ B khó có thể tìm lại ánh hào quang như từng sở hữu trong quá khứ. Doanh số của những Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City cũng không thể cao như trước, nhưng nhóm xe này vẫn sẽ có chỗ đứng nhất định tại Việt Nam.

Dù không gian sử dụng có phần thua thiệt so với xe gầm cao, sedan cỡ B nhìn chung là nhóm xe có ít nhiều lợi thế về giá bán. Trong tháng 10, nhiều mẫu xe thuộc phân khúc này vẫn được hãng ưu đãi với giá trị khuyến mại hàng chục triệu đồng.

Chẳng hạn, Toyota Vios đang bán chạy cũng được Toyota Việt Nam triển khai ưu đãi theo hình thức hỗ trợ phí trước bạ.

Khách Việt mua 3 phiên bản Toyota Vios trong tháng 10 được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Giá trị khuyến mại dành cho mẫu sedan cỡ B dao động 46-54 triệu đồng tùy phiên bản.

Tương tự, toàn bộ phiên bản Honda City tại Việt Nam cũng nhận ưu đãi 100% lệ phí trước bạ trong tháng 10. Honda City hiện có giá 499-569 triệu đồng, nghĩa là ưu đãi do hãng xe Nhật Bản triển khai tương đương giá trị khuyến mại 50-57 triệu đồng.

Toyota Vios, Honda City và nhiều sedan cỡ B đang được khuyến mại hàng chục triệu đồng.

Cùng với loạt xe thương hiệu Hyundai, sedan cỡ B Hyundai Accent đang được khuyến mại tiền mặt trong tháng 10. Riêng với Hyundai Accent, giá trị ưu đãi tối đa ở mức 50 triệu đồng. Sau khi nhận bản nâng cấp, Hyundai Accent hiện có giá 439-569 triệu đồng.

Mazda2 hiện có giá khởi điểm 403 triệu đồng. Mitsubishi Attrage nhận ưu đãi tối đa 100% lệ phí trước bạ kèm quà tặng, giá trị khuyến mại quy đổi cao nhất 46,5 triệu đồng.