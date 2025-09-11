Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cận cảnh Skoda Slavia - 'tân binh' phân khúc sedan cỡ B

  • Thứ năm, 11/9/2025 13:41 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Skoda Slavia là sản phẩm lắp ráp thứ 2 tại Việt Nam của thương hiệu ôtô CH Czech. Xe cạnh tranh trong phân khúc sedan cỡ B cùng Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City.

Skoda Slavia anh 1

Thương hiệu Skoda của CH Czech vừa giới thiệu mẫu sedan cỡ B mang tên Skoda Slavia. Đây là sản phẩm lắp ráp thứ 2 của nhà máy Skoda ở Việt Nam, sau SUV cỡ B Skoda Kushaq.
Skoda Slavia anh 2

Trong bài là Skoda Slavia phiên bản Style cao cấp nhất. Tại phần đầu xe, Skoda Slavia tiếp tục được trang bị cụm lưới tản nhiệt đặc trưng dạng bát giác, bên trong là các thanh nan đặt dọc.
Skoda Slavia anh 3

Cụm đèn chiếu sáng Skoda Crystalline với đèn pha dạng LED projector.
Skoda Slavia anh 4

Các kích thước dài x rộng x cao của Skoda Slavia lần lượt 4.541 x 1.752 x 1.487 mm, chiều dài cơ sở 2.651 mm. Đáng chú ý, khoảng sáng gầm xe Skoda Slavia đạt 178 mm, trội hơn hẳn phần lớn sedan cỡ B đang có mặt trên thị trường Việt.
Skoda Slavia anh 5Skoda Slavia anh 6

Phần đuôi xe vuốt dạng coupe-sedan, trang bị cụm đèn Skoda Crystalline tương tự phía trước. Cốp xe có dung tích tiêu chuẩn 521 lít, tăng lên thành 1.050 lít khi gập hàng ghế thứ hai.
Skoda Slavia anh 7

Mâm xe đường kính 17 inch.
Skoda Slavia anh 8

Khoang lái Skoda Slavia trang bị đồng hồ Visual Cockpit kích thước 8 inch đặt sau vô lăng, màn hình thông tin giải trí 10 inch ở giữa táp-lô.

Skoda Slavia anh 9

Vô lăng tròn 2 chấu bọc da, tích hợp các phím vật lý. Phía sau vô lăng trang bị lẫy chuyển số.
Skoda Slavia anh 10Skoda Slavia anh 11

Tại bệ trung tâm Skoda Slavia là cần số truyền thống dạng thẳng hàng, phanh tay cơ. Ở phiên bản cao, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động một vùng tích hợp lọc không khí, ngăn chứa đồ có chức năng làm mát, đế sạc không dây và hệ thống loa Skoda.
Skoda Slavia anh 12Skoda Slavia anh 13

Hàng ghế sau của xe bố trí 3 chỗ ngồi, có bệ tì tay tích hợp khay đựng cốc. Hành khách ngồi sau cũng có cửa gió điều hòa riêng, cùng với 2 cổng sạc Type-C.
Skoda Slavia anh 14

Trên phiên bản cao cấp nhất, Skoda Slavia có thêm cửa sổ trời.
Skoda Slavia anh 15

Dưới nắp ca-pô của Skoda Slavia là động cơ 1.0L TSI Turbo, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực, mô-men xoắn cực đại 178 Nm. Phiên bản Active dùng hộp số sàn 6 cấp, các phiên bản Ambition và Style dùng hộp số tự động 6 cấp.
Skoda Slavia anh 16

Ba phiên bản Skoda Slavia có giá bán lần lượt 468 triệu, 528 triệu và 568 triệu đồng. "Tân binh" phân khúc sedan cỡ B sẽ cạnh tranh cùng Toyota Vios (458-545 triệu đồng), Hyundai Accent (439-569 triệu đồng), Honda City (499-569 triệu đồng)...

Phúc Hậu

