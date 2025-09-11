Cận cảnh Skoda Slavia - 'tân binh' phân khúc sedan cỡ B

|
Thương hiệu Skoda của CH Czech vừa giới thiệu mẫu sedan cỡ B mang tên Skoda Slavia. Đây là sản phẩm lắp ráp thứ 2 của nhà máy Skoda ở Việt Nam, sau SUV cỡ B Skoda Kushaq.
|
Trong bài là Skoda Slavia phiên bản Style cao cấp nhất. Tại phần đầu xe, Skoda Slavia tiếp tục được trang bị cụm lưới tản nhiệt đặc trưng dạng bát giác, bên trong là các thanh nan đặt dọc.
|
Cụm đèn chiếu sáng Skoda Crystalline với đèn pha dạng LED projector.
|
Các kích thước dài x rộng x cao của Skoda Slavia lần lượt 4.541 x 1.752 x 1.487 mm, chiều dài cơ sở 2.651 mm. Đáng chú ý, khoảng sáng gầm xe Skoda Slavia đạt 178 mm, trội hơn hẳn phần lớn sedan cỡ B đang có mặt trên thị trường Việt.
|
Phần đuôi xe vuốt dạng coupe-sedan, trang bị cụm đèn Skoda Crystalline tương tự phía trước. Cốp xe có dung tích tiêu chuẩn 521 lít, tăng lên thành 1.050 lít khi gập hàng ghế thứ hai.
|
Mâm xe đường kính 17 inch.
|
Khoang lái Skoda Slavia trang bị đồng hồ Visual Cockpit kích thước 8 inch đặt sau vô lăng, màn hình thông tin giải trí 10 inch ở giữa táp-lô.
|
Vô lăng tròn 2 chấu bọc da, tích hợp các phím vật lý. Phía sau vô lăng trang bị lẫy chuyển số.
|
Tại bệ trung tâm Skoda Slavia là cần số truyền thống dạng thẳng hàng, phanh tay cơ. Ở phiên bản cao, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động một vùng tích hợp lọc không khí, ngăn chứa đồ có chức năng làm mát, đế sạc không dây và hệ thống loa Skoda.
|
Hàng ghế sau của xe bố trí 3 chỗ ngồi, có bệ tì tay tích hợp khay đựng cốc. Hành khách ngồi sau cũng có cửa gió điều hòa riêng, cùng với 2 cổng sạc Type-C.
|
Trên phiên bản cao cấp nhất, Skoda Slavia có thêm cửa sổ trời.
|
Dưới nắp ca-pô của Skoda Slavia là động cơ 1.0L TSI Turbo, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực, mô-men xoắn cực đại 178 Nm. Phiên bản Active dùng hộp số sàn 6 cấp, các phiên bản Ambition và Style dùng hộp số tự động 6 cấp.
|
Ba phiên bản Skoda Slavia có giá bán lần lượt 468 triệu, 528 triệu và 568 triệu đồng. "Tân binh" phân khúc sedan cỡ B sẽ cạnh tranh cùng Toyota Vios (458-545 triệu đồng), Hyundai Accent (439-569 triệu đồng), Honda City (499-569 triệu đồng)...
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.