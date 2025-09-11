Cận cảnh Skoda Slavia - 'tân binh' phân khúc sedan cỡ B

Thương hiệu Skoda của CH Czech vừa giới thiệu mẫu sedan cỡ B mang tên Skoda Slavia. Đây là sản phẩm lắp ráp thứ 2 của nhà máy Skoda ở Việt Nam, sau SUV cỡ B Skoda Kushaq.

Trong bài là Skoda Slavia phiên bản Style cao cấp nhất. Tại phần đầu xe, Skoda Slavia tiếp tục được trang bị cụm lưới tản nhiệt đặc trưng dạng bát giác, bên trong là các thanh nan đặt dọc.

Các kích thước dài x rộng x cao của Skoda Slavia lần lượt 4.541 x 1.752 x 1.487 mm, chiều dài cơ sở 2.651 mm. Đáng chú ý, khoảng sáng gầm xe Skoda Slavia đạt 178 mm, trội hơn hẳn phần lớn sedan cỡ B đang có mặt trên thị trường Việt.

Tại bệ trung tâm Skoda Slavia là cần số truyền thống dạng thẳng hàng, phanh tay cơ. Ở phiên bản cao, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động một vùng tích hợp lọc không khí, ngăn chứa đồ có chức năng làm mát, đế sạc không dây và hệ thống loa Skoda.

Hàng ghế sau của xe bố trí 3 chỗ ngồi, có bệ tì tay tích hợp khay đựng cốc. Hành khách ngồi sau cũng có cửa gió điều hòa riêng, cùng với 2 cổng sạc Type-C.

Dưới nắp ca-pô của Skoda Slavia là động cơ 1.0L TSI Turbo, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực, mô-men xoắn cực đại 178 Nm. Phiên bản Active dùng hộp số sàn 6 cấp, các phiên bản Ambition và Style dùng hộp số tự động 6 cấp.

