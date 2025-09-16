Sedan tiền tỷ ở Việt Nam - khi 'ông vua' cũng khóc

Đà sa sút của Toyota Camry phản ánh sức hút ngày càng giảm của nhóm sedan cỡ D tại thị trường Việt.

Phân khúc sedan cỡ D đang chứng kiến giai đoạn khó khăn bậc nhất tại thị trường Việt Nam. Số lượng đại diện không còn nhiều, doanh số các mẫu sedan tiền tỷ này cũng đã giảm liên tục trong liên tiếp các kỳ báo cáo gần đây.

Trong tháng 8, ngay cả Toyota Camry - ông vua doanh số phân khúc sedan cỡ D - cũng phải chứng kiến doanh số sụt giảm.

Doanh số giảm liên tiếp

Theo số liệu do Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) công bố, doanh số Toyota Camry đã giảm liên tục kể từ kỳ báo cáo tháng 4.

Ở tháng gần nhất, khách hàng Việt Nam mua 175 xe Toyota Camry, bao gồm 62 xe thuần xăng và 113 xe thuộc các phiên bản HEV.

Đà giảm của "vua doanh số" phân khúc khiến tình hình kinh doanh chung toàn nhóm sedan tiền tỷ rơi vào tình cảnh tương tự.

Giống với diễn biến doanh số Toyota Camry từ đầu năm, tổng lượng tiêu thụ sedan cỡ D tại Việt Nam đã giảm liên tục kể từ tháng 4.

Toyota Camry kéo phân khúc sedan cỡ D đi xuống Diễn biến doanh số toàn phân khúc sedan cỡ D và riêng Toyota Camry trong 8 tháng đầu năm (Số liệu: VAMA) Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Doanh số toàn phân khúc sedan cỡ D xe 192 156 202 303 256 245 215 199 Doanh số Toyota Camry

146 130 161 264 239 223 193 175

Trong kỳ báo cáo đầu quý II, khách Việt mua tổng cộng 303 xe Toyota Camry, Kia K5, Honda Accord và Mazda 6 nhưng đến tháng 8, tổng doanh số toàn nhóm giảm về còn 199 xe.

Thậm chí, Mazda6 còn rơi vào tình trạng "trắng doanh số" ở liên tiếp 4 kỳ báo cáo gần nhất. Phân khúc sedan tiền tỷ do VAMA công bố doanh số vì vậy gần như chỉ còn 3 cái tên cạnh tranh, gồm Toyota Camry, Kia K5 và Honda Accord.

Sau 8 tháng, Toyota Camry là cái tên bán chạy nhất nhóm sedan tiền tỷ với doanh số 1.531 xe. Kia K5 bán được 157 xe, còn lượng tiêu thụ Mazda6, Honda Accord lần lượt 56 xe và 24 xe.

Honda Accord và Kia K5 là những sedan cỡ D góp mặt trong danh sách bán chậm nhất thị trường. Ảnh: HVN, Thaco.

Chỉ riêng Toyota Camry đã đóng góp đến gần 87% tổng doanh số nhóm sedan cỡ D. Mazda6 trắng doanh số liên tiếp gần đây cũng tạm xếp trên Honda Accord về lượng tiêu thụ từ đầu năm.

Sedan tiền tỷ đã "hết thời"?

Nếu đặt cạnh tình hình chung của toàn thị trường ôtô Việt trong tháng 8, đà giảm của riêng Toyota Camry cũng như cả nhóm sedan cỡ D là có thể lý giải được. Tâm lý ngại mua sắm của khách hàng trong giai đoạn tháng Ngâu thường là lý do kéo giảm doanh số ôtô Việt Nam tại các kỳ báo cáo tháng 8-9 mỗi năm.

Tuy nhiên như đã đề cập phía trên, nhóm sedan cỡ D trên thực tế đã giảm doanh số ở kỳ báo cáo thứ tư liên tiếp. Toyota Camry là mẫu xe bán chạy nhất, cũng là đại diện tiêu biểu cho đà sa sút của phân khúc sedan tiền tỷ tại Việt Nam.

Toyota Camry là đại diện cho đà sa sút của nhóm sedan tiền tỷ tại Việt Nam. Ảnh: TMV.

Những mẫu xe như Kia K5 hay Honda Accord vẫn có những kỳ báo cáo tăng trưởng dương về doanh số, tuy nhiên tỷ lệ đóng góp nhỏ vào doanh số toàn phân khúc khiến các đợt tăng trưởng này không thể kéo nhóm sedan cỡ D đi lên.

Nhìn chung, đà sa sút về doanh số của sedan cỡ D nói riêng và toàn bộ sedan tại Việt Nam nói chung khá phù hợp với xu hướng toàn cầu. Theo kết quả một nghiên cứu được chuyên trang Motor1 trích dẫn, doanh số sedan toàn cầu trong năm 2024 chỉ đạt mức tăng trưởng 1%.

Nhóm xe gầm thấp này chịu sự cạnh tranh không nhỏ từ SUV và xe gầm cao, khiến doanh số tăng trưởng chậm chạp. Ngay cả Toyota, dù dẫn đầu doanh số sedan toàn cầu với gần 2 triệu xe bán ra, lượng tiêu thụ trong cả năm 2024 vẫn ghi nhận mức giảm 7%.

Riêng ở Việt Nam, không chỉ sedan cỡ D, nhóm sedan cỡ B từng được ưa chuộng hàng đầu với những cái tên tiêu biểu Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City cũng dần rơi rụng khỏi top đầu xe bán chạy.

Tại kỳ báo cáo tháng 8, Honda City là đại diện duy nhất của phân khúc sedan giá rẻ góp mặt ở top 10 bán chạy. Ở đầu bên kia của bảng thống kê doanh số, Honda Accord và Kia K5 là những sedan cỡ D xuất hiện trong danh sách bán chậm.

Honda City là sedan cỡ B duy nhất xuất hiện trong top 10 xe bán chạy nhất tháng 8. Ảnh: HVN.

Việc Honda Accord và Kia K5 hiện diện ở nhóm xe bán chậm nhất thị trường có thể xem như tín hiệu báo động dành cho sedan cỡ D - phân khúc ôtô từng được xem là biểu tượng sang trọng tại Việt Nam.

Nhóm xe này còn có một số lựa chọn thuần điện như BYD Seal và GAC Aion ES, tuy nhiên đều không có sức bán quá ấn tượng. Thậm chí, Aion ES cũng như thương hiệu xe điện Trung Quốc thuộc tập đoàn GAC gần như đã rút khỏi thị trường Việt, chỉ sau khoảng 5 tháng chính thức ra mắt.

Nhìn chung, ở tầm tiền 1 tỷ đồng , khách Việt đang có nhiều lựa chọn hơn thay vì các mẫu sedan cỡ D như Toyota Camry, Kia K5, Honda Accord và Mazda6. Phân khúc này vẫn có tệp khách hàng riêng, nhưng doanh số không cao và sức hút ở thời điểm hiện tại cũng không còn như cách đây vài năm.