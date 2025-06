Nam sinh đánh cắp hơn 7.000 dữ liệu ở cổng dịch vụ công Hà Tĩnh

Trần Quang Huy bị cáo buộc đã xâm nhập vào hệ thống Cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Hà Tĩnh để tra cứu và lưu giữ 7.278 dữ liệu của công dân và chuyển cho người khác để nhận tiền.

Ngày 31/5, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quang Huy (SN 2004, trú TP Nam Định, tỉnh Nam Định) về tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Trần Quang Huy tại cơ quan điều tra.

Theo công an, Huy là sinh viên ngành công nghệ thông tin tại một trường đại học ở Hà Nội. Khoảng cuối năm 2024, trên một diễn đàn tin tặc nước ngoài, Huy thấy bài đăng tìm người lấy cắp thông tin trên các hệ thống dữ liệu tại Việt Nam như: Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia, bảo hiểm xã hội, mã số thuế, đăng kiểm...

Sau đó, Huy đã sử dụng tài khoản Telegram của mình liên hệ với người đăng bài. Sau khi thống nhất cách thức đăng nhập vào các hệ thống dữ liệu, thu thập được dữ liệu trên hệ thống sẽ chuyển lại cho người đăng và Huy sẽ được trả 1 triệu đồng/lần cung cấp dữ liệu.

Khoảng tháng 3, Huy xâm nhập vào hệ thống Cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Hà Tĩnh để lấy cắp dữ liệu. Huy đã thực hiện việc tra cứu và lưu giữ 7.278 dữ liệu của công dân, bao gồm nhiều trường thông tin như: họ tên, số định danh cá nhân, số chứng minh nhân dân, giới tính, dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, nhóm máu, ngày tháng năm sinh, quê quán, nơi thường trú.

Công an phát hiện, từ đêm 25/3 đến sáng 26/3, tài khoản của Huy đã thực hiện truy vấn hơn 12.000 lần vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, vượt quá giới hạn truy vấn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được cấp cho tỉnh Hà Tĩnh.

Từ dấu hiệu bất thường, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Huy khi người này đang ở phòng trọ tại huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

Công an xác định Huy đã nhiều lần xâm nhập trái phép vào cơ sở dữ liệu của nhiều cơ quan để đánh cắp số lượng đặc biệt lớn thông tin cá nhân, dữ liệu của người dân trên địa bàn cả nước.

Nam thanh niên đã đánh cắp hàng chục triệu thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thông tin về biển số xe, thông tin về điện lực, thông tin về tiêm chủng vaccine, thông tin về thuê bao di động...

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh làm rõ.