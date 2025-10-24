Nam tài xế bị lừa 100 triệu đồng sau khi nghe cuộc gọi của 'chú Nam'

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 1993, trú tại xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khoảng 14h ngày 19/10/2025, Công an phường Hồng Châu (tỉnh Hưng Yên) tiếp nhận đơn trình báo của anh C.V.L (SN 1984, trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) về việc sáng ngày 28/9, anh L. nhận chở khách từ xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đến khu vực Khách sạn Sơn Nam Plaza, thuộc phường Hồng Châu. Trong lúc đợi khách tại trước cổng khách sạn, anh L. nhận được một cuộc điện thoại số lạ là 0879567174 gọi đến và tự xưng tên là "chú Nam".

Do anh L. cũng có người quen tên Nam và nghe giọng giống người đó nên khi được hỏi vay tiền, anh L. đã không nghi ngờ, chuyển luôn số tiền 100 triệu đồng vào số tài khoản: 0936902177 mang tên Bùi Quý Thành. Không thấy người xưng là "chú Nam" hồi âm, anh L. sinh nghi, sau đó phát hiện mình bị lừa, nên đã đến Công an phường Hồng Châu để trình báo.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của Nguyễn Văn Cường.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của bị hại, Công an phường Hồng Châu đã tập trung lực lượng, tiến hành xác minh, điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường đã xác định Nguyễn Văn Cường là đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh L.

Do đối tượng cư trú và hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, sử dụng công nghệ cao, che giấu tung tích nên quá trình xác minh, điều tra gặp nhiều khó khăn. Được biết, Cường có 3 tiền án đều về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an phường Hồng Châu đề nghị, người dân nếu bị đối tượng sử dụng số điện thoại 0879567174 để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức tương tự, liên hệ với Công an phường (Điều tra viên Nguyễn Việt Hùng, Số điện thoại: 0356.291.190) để được phối hợp xác minh, giải quyết, đồng thời đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi điện thoại hoặc cuộc gọi qua mạng xã hội, đặc biệt là các số điện thoại lạ, tránh để các đối tượng lợi dụng lòng tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.