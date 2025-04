'Nam thần' bóng bàn Trung Quốc sau khi giành 2 HCV Olympic

Năm ngoái, việc tay vợt xuất hiện trên trang bìa tạp chí Another Man giúp ấn phẩm này tiêu thụ 300.000 bản chỉ trong 2 tiếng đồng hồ mở bán giới hạn, mang về doanh thu 19 triệu NDT. Lượng người hâm mộ đông đảo mà ngôi sao bóng bàn này thu hút là điều hiếm thấy, ngay cả với những ngôi sao trong giới giải trí. Đây cũng là lý do nhiều thương hiệu tại Trung Quốc chuyển hướng chiến lược hợp tác quảng bá sang các vận động viên chuyên nghiệp, Dao Insights nhận định. Ảnh: Another Man China.