Nam thanh niên bị truy sát, chém rơi khỏi xe tử vong

Khởi tố 72 bị can trong đường dây đánh bạc do 'Tuấn Chợ Gốc' cầm đầu

Công an tỉnh Thái Bình khởi tố 72 bị can ở nhiều tỉnh, thành để điều tra về hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" liên quan đến đường dây cờ bạc nghìn tỷ do "Tuấn chợ Gốc" cầm đầu.