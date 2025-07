Nắng gay gắt: Người choáng, người nhập viện

Nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim, đặc biệt ở người có bệnh nền. Mất nước, rối loạn điện giải, vận động quá sức cũng gây biến chứng nghiêm trọng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang bước vào đợt nắng nóng kéo dài, có nơi nắng gay gắt. Ảnh: TT.

Giữa cái nắng gay gắt cuối tháng 7, khi nhiệt độ ngoài trời Hà Nội theo cảm nhận thực tế lên tới hơn 40 độ C, một người đàn ông 40 tuổi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phương Đông trong tình trạng mặt đỏ bừng, váng đầu, choáng váng.

Anh chỉ nghĩ mình bị say nắng nhẹ. Thế nhưng, kết quả đo huyết áp đã khiến các bác sĩ giật mình: 200 mmHg - mức báo động, có thể gây đột quỵ bất cứ lúc nào.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang bước vào đợt nắng nóng kéo dài, có nơi nắng gay gắt. Ngày 30/7, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, một số khu vực vượt 37 độ C; riêng Hà Nội có thể chạm ngưỡng 38 độ C.

Tình trạng oi bức dự kiến kéo dài đến khoảng 1/8 tại miền Bắc, còn Trung Bộ có thể chịu ảnh hưởng lâu hơn.

Nắng như thiêu, nhập viện vì huyết áp cao

Người đàn ông này vốn có tiền sử cao huyết áp nhưng chưa từng dùng thuốc điều trị. Thay vào đó, anh thường xuyên uống rượu, vì tin rằng "uống vào cho máu lưu thông, dễ ngủ hơn". Khi được hỏi vì sao không dùng thuốc, anh cho hay: "Tôi vẫn khỏe, chưa bao giờ phải đi viện vì huyết áp cả".

Trong lúc huyết áp tiếp tục ở mức nguy hiểm, các bác sĩ nhanh chóng cho dùng 2 loại thuốc hạ áp đường uống. Nhưng, cơ thể anh không đáp ứng. Cuối cùng, họ buộc phải chuyển sang dùng thuốc đường tĩnh mạch bằng bơm tiêm điện để ổn định tình hình.

Dù vừa thoát nguy hiểm, người đàn ông vẫn giữ thái độ chủ quan. Với anh, những cơn choáng nhẹ giữa trưa nắng vẫn chưa đủ để xem là "bệnh".

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, cho biết nắng nóng làm giãn mạch, tăng nhịp tim và khiến huyết áp biến động mạnh. Với người tăng huyết áp không kiểm soát, đây là điều kiện lý tưởng để biến chứng xảy ra, từ vỡ mạch não gây xuất huyết, đến tắc mạch máu gây nhồi máu cơ tim, suy thận hoặc tử vong.

Sức khỏe người trẻ lao đao

Còn với Phương Vy (31 tuổi, Hà Nội), vào giờ nghỉ trưa, cô tranh thủ ra sân chơi pickleball cùng bạn bè. Buổi sáng, cô quá bận rộn nên chưa kịp ăn gì, mà dự định chơi thể thao xong sẽ nạp năng lượng sau.

Pickleball đang là môn thể thao phổ biến tại Việt Nam. Ảnh minh hoạ: Phương Lâm.

Tuy nhiên, nắng như đổ lửa giữa trưa cộng thêm cường độ vận động cao khiến cơ thể cô nhanh chóng kiệt sức. Sau vài hiệp đánh bóng, Vy bắt đầu thấy hoa mắt, choáng váng, toàn thân bủn rủn. Cô cố gắng đứng vững nhưng cảm giác lả đi buộc phải dừng trận đấu giữa chừng.

"Lúc đó, mình sợ thật sự. Chưa bao giờ tôi thấy cơ thể kiệt quệ như thế", Vy kể. May mắn, một người bạn trong nhóm kịp thời đưa cô về nhà. Sau khi được nằm nghỉ trong phòng điều hòa và bổ sung nước, tình trạng của Vy mới dần ổn định.

Phương Vy thừa nhận đã quá chủ quan với sức khỏe. Cô tự nhủ dù đam mê thể thao đến đâu cũng không thể ép cơ thể vận động khi đang đói, thiếu nước và giữa thời tiết khắc nghiệt như vậy nữa. "Một lần là quá đủ", cô nói.

Cẩm Vân (21 tuổi, sinh viên Đại học Thăng Long) chia sẻ cô cũng luôn cảm thấy mệt mỏi và khó chịu suốt những ngày gần đây vì thời tiết nắng nóng. Cô kể 6-7h đã thấy bí bách, ngồi trong nhà vẫn cảm nhận rõ hơi nóng phả vào mặt. Đến trưa, nắng lên đỉnh điểm, nhiệt độ tăng cao khiến quạt cũng chỉ thổi ra luồng khí nóng hầm hập. Là sinh viên, chi phí eo hẹp, Vân cũng không dám bật điều hòa suốt cả ngày.

"Lịch học của mình lại rơi đúng vào 13h, lúc nắng gắt nhất. Đi đường thì chóng mặt, về nhà là đau đầu, sổ mũi. Mình ăn không thấy ngon, người cứ lờ đờ, uể oải", Vân chia sẻ.

Cẩm Vân và Thùy Dung luôn cảm thấy mệt mỏi và khó chịu suốt những ngày gần đây vì thời tiết nắng nóng. Ảnh: NVCC.

Thùy Dung (25 tuổi), công nhân tại một công ty da giày ở Nam Định, vẫn miệt mài làm việc trong không gian không điều hòa, gần như kín gió. Suốt 8 tiếng liền, cô và đồng nghiệp phải chịu đựng nền nhiệt oi bức lên tới 38-39 độ C, trong khi các máy móc xung quanh vận hành không ngừng khiến hơi nóng như dội ngược vào người.

Áo quần ướt đẫm mồ hôi, khẩu trang đeo chưa đầy nửa tiếng đã dính sũng, khó thở. Mỗi khi đến giờ nghỉ ngắn, Dung vội vã rót nước, uống từng ngụm lớn để tránh kiệt sức. "Chỉ cần đứng im vài phút là người cũng toát mồ hôi như tắm. Mỗi ngày, tôi phải uống tới 3-4 lít nước mới đủ", cô kể.

Mắt hoa, đầu choáng vào cuối ca làm đã trở thành chuyện thường xuyên với nhiều công nhân trong xưởng. "Chúng tôi chỉ mong qua được mùa hè này mà không ai đổ bệnh", Dung tâm sự.

Nhiệt độ tăng, rủi ro sức khỏe cũng tăng

PGS.TS Nguyễn Văn Chi, Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết nắng nóng không phải là nguyên nhân trực tiếp gây đột quỵ, nhưng lại là yếu tố thúc đẩy các nguy cơ tiềm ẩn ở người có bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn nhịp tim, mỡ máu cao, béo phì, hút thuốc hay lạm dụng rượu bia.

"Thời tiết quá nóng khiến cơ thể mệt mỏi, tâm trạng dễ căng thẳng, người bệnh có xu hướng bỏ thuốc hoặc ngại đi khám. Khi đó, các yếu tố nguy cơ càng phát huy tác động mạnh mẽ, làm tăng nguy cơ đột quỵ và nhiều bệnh lý mạn tính khác", PGS Chi cảnh báo.

Dưới tác động của nắng nóng, cơ thể đổ mồ hôi nhiều hơn để làm mát. Điều này khiến lượng nước và điện giải bị hao hụt nhanh chóng, làm tim phải hoạt động nhiều hơn để duy trì huyết áp và tuần hoàn máu.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ThS.BS Lê Quốc Hưng, khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất, cũng cho hay nếu tình trạng này kéo dài, người bệnh có thể bị mệt mỏi, đau ngực, rối loạn nhịp tim, thậm chí suy tim. Những người có bệnh lý nền về tim mạch, huyết áp cao, người già và trẻ nhỏ là nhóm có nguy cơ đặc biệt cao.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh cảnh báo nhóm người chơi thể thao, đặc biệt là các môn tiêu tốn sức lực như pickleball, cần đặc biệt cẩn trọng. Phần lớn người chơi không phải vận động viên chuyên nghiệp, mà là dân văn phòng, vốn ít vận động trước đó.

"Khi chơi thể thao trong điều kiện nắng nóng, cơ thể đổ nhiều mồ hôi nhưng lại không bù đủ nước và điện giải, dễ dẫn đến tụt huyết áp, choáng váng, thậm chí ngất xỉu. Mất nước kéo dài còn khiến máu cô đặc, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông", bác sĩ Mạnh phân tích.

Với người có bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch, việc chơi thể thao quá sức, không nghỉ ngơi hợp lý có thể dẫn đến biến cố nghiêm trọng.

Để phòng tránh các rủi ro sức khỏe, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động chăm sóc cơ thể:

Hạn chế ra ngoài từ 10h đến 16h. Nếu bắt buộc phải ra đường, nên mặc đồ thoáng, che chắn cẩn thận, đội nón, đeo kính râm.

Bổ sung đủ nước, từ 1,5-2 lít mỗi ngày. Có thể dùng thêm nước điện giải, nước ép trái cây, nước dừa; hạn chế cà phê, rượu bia, nước ngọt có ga.

Ăn uống hợp lý, tăng rau xanh và trái cây, ăn nhạt để kiểm soát huyết áp. Tránh đồ nhiều muối, chất béo, thức ăn chế biến sẵn.

Nhận biết sớm các dấu hiệu nguy hiểm như hoa mắt, chóng mặt, đau ngực, khó thở, vã mồ hôi - đó có thể là biểu hiện của sốc nhiệt, nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Với người mới tập thể thao hoặc có bệnh nền, nên khởi động nhẹ nhàng, tập luyện vừa sức và tăng dần cường độ khi cơ thể đã thích nghi. Trước khi vận động mạnh, người có bệnh lý mạn tính cần được khám và điều trị ổn định.