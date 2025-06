Nắng mưa thất thường đề phòng dịch bệnh mùa hè, ngừa lây nhiễm chéo

ắng nóng, độ ẩm cao tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus phát triển, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, viêm não Nhật Bản, viêm não do não mô cầu, thủy đậu...

Những ngày đầu tháng 6, lượng bệnh nhi đến khám tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tăng cao do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt. Nhiều trẻ mắc các bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, các bệnh liên quan đến bệnh hô hấp, sởi... Trung bình mỗi ngày, khoa Khám bệnh tiếp nhận từ 500-600 bệnh nhân.

Những ngày đầu tháng 6, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, có rất đông phụ huynh đưa con, em đến khám, điều trị các loại bệnh.

Không chủ quan với dịch bệnh mùa hè

BS.CKII Vương Thị Minh Nguyệt, Trưởng khoa Khám bệnh, cho biết các bệnh thường gặp trong thời gian này là tay chân miệng, thủy đậu, các bệnh về đường hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản, viêm tai giữa, bệnh lý về da, bệnh về đường tiêu hóa.

Nguyên nhân bệnh nhân tăng là thời tiết mùa này tạo điều kiện cho virus, vi sinh vật trung gian phát triển mạnh.

Ngoài ra, nhiều trẻ bị nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính như viêm họng, ho, và có thể chuyển biến nặng hơn thành viêm thanh quản, viêm phế quản, viêm phổi ngay trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Mùa hè đến, nhiều trẻ được nghỉ học, về quê hoặc đi du lịch. Việc thay đổi môi trường làm gia tăng khả năng tiếp xúc với các loại vi khuẩn khác nhau. Bên cạnh đó, việc nằm trong môi trường điều hòa cũng là một yếu tố nguy cơ.

Các bệnh thường gặp trong thời gian này là tay chân miệng, thủy đậu, các bệnh về đường hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản, viêm tai giữa, bệnh lý về da, bệnh về đường tiêu hóa...

Không chỉ trẻ nhỏ, tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, số bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm cũng tăng lên. TS.BS Nguyễn Đức Phúc, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, cho hay vào mùa hè, dịch bệnh tay chân miệng không chỉ bùng phát ở trẻ nhỏ, mà xuất hiện ở người lớn. Khá nhiều bệnh nhân mắc các loại dịch bệnh mùa hè như bệnh cảm cúm, bệnh sốt xuất huyết, bệnh thủy đậu, bệnh do virus Zika, bệnh tay chân miệng, bệnh tiêu chảy...

Chủ động phòng tránh

Ngoài các bệnh lý do tác động trực tiếp từ nắng nóng, mùa hè còn là thời điểm nhiều bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát.

Sở Y tế Nghệ An cho biết vào mùa hè, nhu cầu đi lại, du lịch, giao lưu tăng cao nguy cơ mắc Covid-19. Người dân được khuyến cáo cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh cá nhân, đặc biệt khi đến nơi đông người, di chuyển bằng phương tiện công cộng hoặc đến các cơ sở y tế. Nếu không thật sự cần thiết, nên hạn chế tụ tập đông người. Đồng thời, mỗi người nên chủ động tăng cường sức đề kháng bằng cách ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và sinh hoạt điều độ.

Theo CDC Nghệ An, trong mùa hè này, nguy cơ phát sinh, bùng phát các loại dịch là rất cao.

Ngay khi có các dấu hiệu như sốt, ho, khó thở, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, theo dõi và điều trị kịp thời. Hiện tại, các bệnh viện trên địa bàn đã chủ động bố trí khu vực cách ly nhằm sẵn sàng ứng phó nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp và số ca phải nhập viện tăng cao.

Người dân không nên quá lo lắng hay hoang mang, càng không nên lan truyền những thông tin sai lệch gây hoang mang. Tuy nhiên, cũng tuyệt đối không được chủ quan. Đặc biệt cần chú trọng bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Mặc dù dịch đang trong tầm kiểm soát, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ phát sinh và bùng phát dịch bệnh trong mùa hè là rất cao.

Nguyên nhân nhiều bệnh đã trở thành dịch lưu hành tại Nghệ An lâu nay. Mặc dù một số địa phương đạt tỷ lệ tiêm chủng tới 95%, vẫn còn 5% chưa được tiêm, tạo nên khoảng trống miễn dịch tích lũy theo thời gian. Ngoài ra, một số xã chưa đạt tỷ lệ tiêm chủng yêu cầu, cùng với ý thức phòng bệnh còn hạn chế ở nhiều vùng, đặc biệt là các huyện miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngành Y tế Nghệ An triển khai nhiều biện pháp kiểm soát, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chủ quan trong công tác phòng dịch.

Một trong những dịch bệnh cần đặc biệt cảnh giác trong thời điểm này là sốt xuất huyết. Do vậy, các cấp, ngành, đơn vị và địa phương cần đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng.

Đồng thời, phát động các chiến dịch diệt loăng quăng, bọ gậy; tổ chức phun hóa chất diệt muỗi; chủ động các biện pháp phòng, chống tại các khu vực có nguy cơ cao. Việc thu dung, điều trị bệnh nhân cũng cần được tổ chức hiệu quả, đảm bảo ứng phó kịp thời nếu dịch lan rộng.

Tiến sĩ Chu Trọng Trang, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ An), cho biết các bệnh truyền nhiễm mùa hè tuy không mới, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng nếu không được kiểm soát kịp thời.

Thời gian tới, CDC sẽ tiếp tục tăng cường công tác giám sát, chủ động phát hiện sớm các ca bệnh, khoanh vùng, cách ly và điều trị kịp thời, nhằm ngăn chặn dịch lây lan diện rộng. Đồng thời, đẩy mạnh tiêm chủng mở rộng để tăng cường miễn dịch cộng đồng, củng cố năng lực thu dung và điều trị tại các cơ sở y tế, đặc biệt trong việc hồi sức tích cực cho các ca bệnh nặng.

Ngành Y tế cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo đầy đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế và nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch. Công tác truyền thông, nâng cao ý thức phòng bệnh trong nhân dân được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

"Công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm không chỉ đặt lên vai ngành Y tế, mà cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân. Chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh chỉ đạo, huy động các ban, ngành, tổ chức, phối hợp đồng bộ, quyết liệt để kịp thời kiểm soát, không để dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng", giám đốc CDC Nghệ An nhấn mạnh.

Theo CDC Nghệ An, hiện tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định và đang được kiểm soát tốt. Cụ thể, hệ thống giám sát ghi nhận 3.153 ca mắc sởi, 217 ca mắc Covid-19, 5 ca ho gà, 16 ca sốt xuất huyết (gồm 2 ca nội tại và 14 ca ngoại lai), 3 ca viêm não Nhật Bản và 2 ca không qua khỏi do bệnh dại. Đáng chú ý, hầu hết trường hợp đều không ghi nhận không qua khỏi, ngoại trừ bệnh dại, trong đó nguyên nhân không qua khỏi là không tiêm phòng sau khi bị chó cắn.