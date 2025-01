Xoài Non lạ mắt

#1. Xoài Non - 8,5/10 điểm: Xoài Non gây ấn tượng với tạo hình mang tinh thần futuristic khác lạ. Cô theo đuổi xu hướng Y3K (ăn mặc như những năm 3000) trong bộ hình thời trang mới. Xoài Non diện chiếc váy cúp ngực lấy cảm hứng từ thiết kế nội thất của thương hiệu nội địa DATT. Cô chọn màu tóc bạch kim, đính cườm lên người, móng tay, hoàn thiện tạo hình như đến từ tương lai. Đáng chú ý, Xoài Non ứng dụng layout makeup tông tối, hướng sự chú ý vào đôi chân mày đính cườm lấp lánh. Chiếc túi dạng kim loại, mang đậm màu sắc futuristic của thương hiệu Svieda tạo điểm nhấn cho tạo hình lạ mắt này. Ảnh: @chanchan.0411.