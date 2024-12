Mark Zuckerberg sắm hơn 2 triệu USD đồng hồ xa xỉ chỉ trong năm 2024

Xuất hiện vào tháng 9 trên podcast The Future Mark Zuckerberg Is Trying To Build, Zuckerberg đã đeo chiếc F.P. Journe Chronomètre Souverain Havana, nổi bật với mặt số màu nâu thuốc lá kết hợp vàng và ruthenium. Cỗ máy 40 mm với vỏ bạch kim và dây đeo da nâu hiện có giá khoảng 69.000 USD , là một trong những mẫu đồng hồ được yêu thích nhất của hãng. Ảnh: Joma Shop, F.P. Journe.