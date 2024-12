'Ông lớn' đồng hồ rục rịch đón năm con Rắn 2025

Lấy cảm hứng từ loài tắc kè hoa, Chopard và ART in Time mang đến bộ đôi đồng hồ Alpine Eagle "his & hers" phiên bản giới hạn. Cả hai chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập đều sở hữu mặt số chuyển đổi màu sắc từ xanh lam sang tím tùy thuộc vào góc nhìn và ánh sáng. Bộ đôi đồng hồ bao gồm một chiếc XPS 41 mm bằng thép không gỉ và một chiếc 36 mm với vành bezel vàng trắng 18K được đính 36 viên sapphire baguette. Chopard x ART in Time Alpine Eagle "his & hers" được sản xuất giới hạn chỉ 15 bộ, với mức giá 62.550 USD . Ảnh: Oracleof Time.