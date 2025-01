Xoài Non quyến rũ trong bữa tối với nửa kia

#3. Xoài Non - 7,5/10 điểm: Xoài Non gây chú ý khi check-in với outfit quyến rũ. Cụ thể, cô kết hợp một chiếc áo cánh trong suốt màu xanh coban với chân váy ngắn chất liệu lông. Chi tiết xẻ sâu của mẫu áo giúp người mặc khoe khéo vòng một lấp ló, tạo ra những khoảng nửa kín nửa hở hấp dẫn. Với thiết kế này, Xoài Non cũng cho thấy sự hưởng ứng đối với xu hướng váy áo xuyên thấu. Chi tiết xếp nếp trước ngực được thiết kế tương đối tinh tế, giúp che chắn bộ phận nhạy cảm, tránh tạo ra tình huống nguy hiểm. Kiểu tóc ngắn mái bằng bạch kim như búp bê cũng được đánh giá là phù hợp với Xoài Non. Đây là những tấm hình cô check-in khi đi ăn tối cùng Gil Lê. Ảnh: @chanchan.0411.