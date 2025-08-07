Ngậm núm vú giả để trốn tránh áp lực cuộc sống

Tại Trung Quốc, núm vú giả cho người lớn đang là sản phẩm được săn đón, với lời quảng cáo giúp giảm stress, ngủ ngon, nhưng chuyên gia cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe tiềm ẩn.

Nhiều quảng cáo về việc núm vú giả giúp giảm cân, cai thuốc lá hay cải thiện giấc ngủ đều thiếu cơ sở khoa học.

Một trào lưu mới đang gây xôn xao tại Trung Quốc khi nhiều người trưởng thành sử dụng núm vú giả kích cỡ người lớn như một cách để giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và hỗ trợ cai thuốc lá.

Theo South China Morning Post, hiện tượng này nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, thu hút hơn 60 triệu lượt xem và làm dấy lên nhiều tranh cãi liên quan đến sức khỏe và tâm lý.

Trong khi một số người tỏ ra bất ngờ với xu hướng “người lớn cũng mút núm ti”, thì không ít ý kiến mỉa mai gọi đây là “thuế ngu”, nhằm chỉ việc bỏ tiền cho những món đồ được cho là vô bổ.

Người lớn hoá trẻ con

Trên các nền tảng thương mại điện tử như Taobao, những sản phẩm như “núm ti người lớn”, “bình sữa người lớn” hay “ly uống rượu có núm ti” đang trở thành từ khóa thịnh hành.

Với giá dao động 10-500 NDT (khoảng 15- 70 USD ), hàng nghìn người trẻ đã đổ xô mua các sản phẩm này để tìm kiếm sự an ủi và thư giãn. Các nhà bán hàng quảng cáo rằng núm vú giả giúp “ngủ ngon, giảm lo âu, hỗ trợ cai thuốc lá, thậm chí ăn kiêng”.

Người lớn dùng núm vú giả, hoá trẻ con, như một cách trốn tránh hiện thực đầy áp lực.

“Núm ti mềm mại, thoải mái, không gây khó chịu khi thở”, một khách hàng trên Taobao chia sẻ.

“Sản phẩm giúp tôi giảm bồn chồn khi cai thuốc lá, mang lại cảm giác dễ chịu”, một người khác cho biết.

Thậm chí, có người còn khẳng định rằng khi áp lực công việc đè nặng, núm vú giả giúp họ “cảm thấy an toàn như trở về tuổi thơ”.

Trào lưu này không dừng lại ở núm vú giả. Nhiều người trưởng thành còn chuyển sang dùng bình sữa trẻ em, ly nước có núm ti hình Hello Kitty hoặc sữa AD Calcium, vốn dành cho trẻ nhỏ.

Theo Sohu, một số người trẻ còn mang núm ti đi làm, đi chơi, hay sử dụng như một cách để giảm cân với lý do “mút ti giúp kiềm chế cơn thèm ăn”.

Rủi ro tiềm ẩn

Hiện tượng này còn thúc đẩy một lối sống “giả trẻ con” trong các mối quan hệ. Nhiều clip trên mạng xã hội mô tả những câu chuyện tình yêu theo mô-típ “yêu như chăm sóc con trẻ”, khiến việc sử dụng bình sữa hay núm ti được bình thường hóa với lý do “dễ thương” hoặc “lãng mạn”.

“Chỉ là bình sữa thôi, ai bảo người lớn không được dùng?”, một người dùng mạng xã hội bình luận.

Trong bối cảnh áp lực công việc, tài chính và xã hội ngày càng đè nặng, không khó hiểu khi người trẻ tìm đến những “liều thuốc tinh thần” như núm vú giả.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế đã lên tiếng cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn. Bác sĩ nha khoa Tang Caomin tại Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc) cho biết việc sử dụng núm vú giả trong thời gian dài có thể gây hạn chế khả năng mở miệng và đau khi nhai.

“Nếu dùng quá 3 giờ mỗi ngày, vị trí răng có thể thay đổi sau một năm”, ông nhấn mạnh. Ngoài ra, nguy cơ hít phải các bộ phận của núm ti khi ngủ cũng là một mối lo ngại nghiêm trọng. Cụ thể, nhiều sản phẩm núm vú giả giá rẻ được làm từ silicon công nghiệp có nguy cơ giải phóng chất dẻo hóa, gây hại cho sức khỏe.

Về khía cạnh tâm lý, Zhang Mo, nhà tâm lý học tại Thành Đô, nhận định rằng trào lưu này có thể phản ánh những nhu cầu cảm xúc chưa được đáp ứng.

“Giải pháp thực sự không phải là trở lại trạng thái trẻ con, mà là đối mặt và giải quyết khó khăn một cách trực diện”, bà nói. Theo bà, việc phụ thuộc vào núm vú giả có thể là dấu hiệu của việc né tránh các vấn đề tâm lý thay vì xử lý chúng một cách trực diện.