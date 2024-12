Ngăn chặn ma túy tuồn vào các bãi vàng ở miền núi Phước Sơn

Các đối tượng khai thác vàng trái phép, trong đó có các đối tượng nghiện ma túy từ khắp nơi vẫn đổ về huyện Phước Sơn, tìm cơ hội khai thác vàng trái phép.

Trước thực tế đó, Công an huyện Phước Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm quản lý tình trạng khai thác vàng trên địa bàn, đồng thời đấu tranh ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào các bãi vàng.

Trao đổi với PV Báo CAND, Trung tá Vũ Tiến Dũng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Phước Sơn, cho biết từ đầu năm 2024 đến nay, Công an huyện Phước Sơn đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 7 vụ/ 15 bị can, trong đó có 1 vụ/ 8 bị can phạm tội mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 1 vụ/ 2 bị can phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và 5 vụ/ 5 bị can phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Đa phần các đối tượng này từ các tỉnh, thành phía Bắc vào huyện Phước Sơn để tìm việc làm tại các bãi vàng, sau đó câu kết với các đối tượng tại địa phương để thực hiện hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy Hồ Văn Thành, La Văn Lâm, Liễu Văn Trung bị Công an huyện Phước Sơn bắt giữ.

Điển hình, qua công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, các trinh sát ma túy Công an huyện Phước Sơn phát hiện Hồ Văn Thành (SN 1998, trú xã Phước Thành, huyện Phước Sơn) đã móc nối với La Văn Lâm (SN 1988, trú xã Phước Thành, huyện Phước Sơn) và Liễu Văn Trung (SN 1996, trú xã Phước Đức, huyện Phước Sơn) để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy cho số đối tượng nghiện từ các tỉnh phía Bắc vào làm công nhân cho các công ty khai thác khoáng sản tại xã Phước Thành, các đối tượng nghiện tại xã Phước Chánh và thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn.

Các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, luôn đề phòng, cảnh giác, liều lĩnh, xem thường pháp luật. Đặc biệt, các đối tượng có sự câu kết chặt chẽ với nhau, luôn thay đổi địa bàn hoạt động, sử dụng phương tiện phân khối lớn…, gây rất nhiều khó khăn cho công tác quản lý địa bàn của lực lượng Công an.

Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết, đấu tranh đến cùng với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng" trên địa bàn huyện, các trinh sát đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Phước Sơn xác lập chuyên án để đấu tranh. Trong suốt thời gian hơn một tháng ròng rã nằm rừng, đội nắng phơi sương để theo dõi, giám sát đối tượng, các trinh sát đã thu thập được đầy đủ tài liệu, chứng cứ phạm tội cũng như quy luật hoạt động của các đối tượng.

Nhận thấy thời cơ triệt phá chuyên án đã đến, Ban chuyên án quyết định phá án. Trong thời gian 2 ngày 11 và 12/9, nhiều tổ trinh sát của Công an huyện Phước Sơn phối hợp với Công an xã Phước Thành, Công an thị trấn Khâm Đức đồng loạt ra quân, bắt quả tang 3 đối tượng Hồ Văn Thành, La Văn Lâm, Liễu Văn Trung về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Mở rộng chuyên án, Công an huyện tiếp tục bắt giữ thêm 5 đối tượng là công nhân làm việc trong các bãi vàng tại xã Phước Thành, gồm: Vi Văn Hằng (SN 1993, trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An), Vi Văn Kiên (SN 2004, trú xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An), Lù Văn Nhơn (SN 2003, trú xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, Lai Châu), Lò Văn Sơn (SN 2005, trú xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, Lai Châu), Pờ Văn Diện (SN 1996, trú xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, Lai Châu) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ hơn 5g ma túy loại heroine, 3 xe môtô, 60 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Công an huyện Phước Sơn chia sẻ thêm, việc phá thành công chuyên án trên không chỉ khẳng định năng lực và tinh thần trách nhiệm cao của Công an huyện Phước Sơn, mà còn thể hiện rõ quyết tâm làm trong sạch địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. "Thực tế thời gian qua cho thấy, nguồn cung ma túy trên địa bàn huyện Phước Sơn chủ yếu từ các tỉnh phía Bắc vào.

Các đối tượng hoạt động phạm tội với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt và manh động, lợi dụng triệt để không gian mạng để hoạt động phạm tội. Trong khi đó, biên chế lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy của Công an huyện Phước Sơn còn mỏng, kiêm nhiệm nhiều mặt công tác, chưa được trang bị các thiết bị kỹ thuật phù hợp nên quá trình thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn.

Thêm nữa, nhiều khó khăn mang tính đặc thù, khách quan trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy cũng được chỉ ra, đó là địa bàn huyện Phước Sơn có địa hình đa phần là đồi núi cao, hiểm trở, rừng rậm, sông suối nhiều, giao thông đi lại khó khăn. Là địa phương có nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào (chủ yếu là vàng tập trung ở các xã vùng cao) nên Phước Sơn thu hút nhiều đối tượng xấu, không ít đối tượng bị nghiện ma túy vãng lai từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước đến để tìm kiếm cơ hội làm ăn.

Các đối tượng này đa phần đến cư trú bất hợp pháp, không khai báo, không hợp tác, trốn tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng. Huyện Phước Sơn có nhiều thành phần dân cư sinh sống nhưng chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn thấp. Do đó, ý thức tự giác đấu tranh phòng, chống và tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy của người dân còn hạn chế.

"Khắc phục những tồn tại, khó khăn, để đảm bảo bình yên cho nhân dân, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy, thời gian tới, nhất là dịp Tết Dương lịch, Tết Âm lịch Ất Tỵ, Công an huyện Phước Sơn sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn huyện", Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn nhấn mạnh.