Trộm cắt khóa phòng trọ, lấy tài sản tích cóp của vợ chồng công nhân

Xuyên đêm truy bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn

0

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an Quảng Trị, Công an huyện Đakrông phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiếp tục bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển ma túy.