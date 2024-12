Xuyên đêm truy bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an Quảng Trị, Công an huyện Đakrông phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiếp tục bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển ma túy.

Tiếp nối chiến công bắt đối tượng vận chuyển trái phép 18.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH) qua biên giới vào ngày 2/12, vào lúc 2h ngày 4/12, các lực lượng đã triển khai biện pháp nghiệp vụ, bắt quả tang 2 đối tượng là Trương Quốc T (SN 1988, trú phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) chở theo đối tượng Lê Huy Hoàng Q (SN 1966, trú tổ dân phố 2 Mỹ Cương, phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới) đang lưu thông hướng Lao Bảo, huyện Hướng Hóa về TP Đông Hà (Quảng Trị) qua Km 42+950 thuộc địa phận thôn Khe Ngài, xã Đakrông, huyện Đakrông bằng môtô BKS 73B1-284.2x. Qua khám xét, lực lượng phát hiện, thu giữ 12.019 viên MTTH và 1 khẩu súng quân dụng loại Glock FBI cùng 2 viên đạn được cất giấu trên người đối tượng Lê Huy Hoàng Q. Một trong 2 đối tượng bị bắt giữ. Mở rộng điều tra, lực lượng tiến hành khám xét tại nhà riêng đối tượng Lê Huy Hoàng Q (ngụ phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới) phát hiện thêm 3.400 viên nén màu hồng nghi là Hồng phiến, 1 túi nylon bên trong chứa chất bột nghi là ma túy đá, 1 túi nylon khác bên trong chứa chất bột nghi là ketamethamin và 2 viên nén màu xanh. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Đakrông đã có quyết định tạm giữ 2 đối tượng trên và toàn bộ tang vật để tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. Tang vật vụ án. Đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công tỉnh Quảng Trị, cho hay với những chiến công đạt được liên tục trong thời gian qua, lực lượng Công an huyện Đakrông nói riêng, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh và các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh nói chung đã thể hiện rõ tinh thần quyết liệt đấu tranh, loại bỏ những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh chính trị, tính mạng, sức khỏe của nhân dân. Sách về Pháp luật Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.

