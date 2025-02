Ngập quảng cáo Coca Cola, Vim tại lễ hội đông nhất lịch sử loài người

Các công ty tiêu dùng hàng đầu thế giới hy vọng Maha Kumbh Mela lần thứ 12 - lễ hội tôn giáo đông nhất hành tinh - sẽ giúp kích cầu chi tiêu của Ấn Độ, theo Bloomberg.

Các bậc thánh nhân sẽ phủ lên người lớp tro trắng để tạo sự linh thiêng và huyền bí tại lễ hội Maha Kumbh Mela. Ảnh: Anushree Fadnavis/Reuters.

Từ nông dân đến tỷ phú, từ nhân viên văn phòng đến các nhà huyền học, có khoảng 450 triệu người đổ về thành phố nhỏ Prayagraj ở phía bắc Ấn Độ để tham dự lễ hội Maha Kumbh Mela kéo dài 6 tuần.

Được coi là cuộc tụ họp lớn nhất lich sử loài người, cuộc hành hương này còn mở ra nhiều cơ hội tiếp thị tốt, đồng thời tạo nên làn sóng chi tiêu mạnh từ các tập đoàn toàn cầu bao gồm Coca-Cola Co., Reliance Industries Ltd và cả Hindustan Unilever Ltd,...

Biển quảng cáo, quầy hàng và khu vực nghỉ ngơi in sẵn tên các thương hiệu. Chúng nằm dọc các con phố thuộc trục đường di chuyển của hàng triệu người hành hương đến sông Hằng - ơi họ ngâm mình trong dòng nước mà theo tín ngưỡng của người Hindu hành động này có thể tẩy sạch tội lỗi trong quá khứ của con người.

Các công ty dự kiến sẽ chi khoảng 36 tỷ rupee ( 410 triệu USD ) cho tiếp thị và quảng cáo, Harish Bijoor, người cô vấn thương hiệu độc lập trong hơn 24 năm, cho biết.

Chính phủ ước tính sự kiện này sẽ mang lại khoản tăng trưởng "rất cần thiết" khoảng 23 tỷ USD cho nền kinh tế đang ì ạch của Ấn Độ. Tuy nhiên, để đạt được con số này, nhiều thương hiệu tiêu dùng phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là thu hút du khách tiếp tục chi tiêu ngay cả sau khi lễ hội kết thúc vào 26/2.

Nhiều thương hiệu tiêu dùng nổi tiếng thế giới cùng tụ họp tại lễ hội lớn nhất hành tinh ở Ấn Độ nhằm tiếp thị, quảng cáo sản phẩm. Ảnh: Prashanth Vishwanathan/Bloomberg.

2025 là năm đánh dấu Kumbh Mela thứ 12 (3 năm một lần) và sự liên kết thiên thể của Mặt Trời, Mặt Trăng và sao Mộc (theo chiêm tinh học Hindu). Đây cũng là năm Maha Kumbh Mela được tổ chức sau 12 kỳ Kumbh Mela - tức sau 144 năm mới có một kỳ Maha Kumbh Mela. Điều đó khiến cho lễ hội năm này được coi là đặc biệt may mắn. Bất chấp mọi thứ, hàng trăm triệu tín đồ vẫn đổ xô đến Prayagraj "đông chưa từng có", dẫn tới doanh số bán hàng tăng vượt trội.

Công tác chuẩn bị chính thức cho sự kiện này bắt đầu từ nhiều tháng trước khi bang Uttar Pradesh xây dựng cầu, chợ và bệnh viện để đón tiếp dòng người đổ về đông đảo, dự kiến chiếm khoảng 1/3 tổng dân số Ấn Độ.

Nhiều lều, trại dựng tạm dọc bờ sông để bán hàng, hút lượng lớn du khách đến chi tiền.

Nestle India Ltd., công ty sở hữu thương hiệu mì ăn liền nổi tiếng Maggi, đã thiết lập các khu nghỉ ngơi và phát chăn cho những người hành hương. Dĩ nhiên, tên thương hiệu của họ được in khắp các vật phẩm cung cấp cho mọi người.

Đơn vị sản phẩm tiêu dùng của Reliance cũng dựng nhiều lều nghỉ ngơi phủ đầy quảng cáo cho Campa Cola, loại nước ngọt giá 20 rupee (20 cent) cạnh tranh với PepsiCo Inc. và Coca Cola tại Ấn Độ.

Trong khi đó, Blinkit, ứng dụng giao hàng tức thời thuộc sở hữu của Zomato Ltd., có một loạt các cửa hàng nhỏ để giao nhu yếu phẩm hàng ngày như sữa và trái cây cho du khách.

Ngoài ra, Hindustan Unilever đang phục vụ các bữa ăn cộng đồng miễn phí để quảng cáo xà phòng Vim dùng để rửa bát đĩa và cũng đang phân phối các bộ đồ dùng tiện nghi bao gồm kem đánh răng và nước rửa tay cho những người lao động tuyến đầu.

Sau 3 tuần, có khoảng 450 triệu người đổ về thành phố nhỏ Prayagraj ở phía bắc Ấn Độ tham dự lễ hội Maha Kumbh Mela. Ảnh: Adnan Abidi/Reuters.

"Các thương hiệu tiêu dùng có cơ hội tiếp cận hàng triệu người nhờ lễ hội này", Sachin Bobade, một nhà phân tích tại Dolat Capital Market Pvt. cho biết. Tuy nhiên, ông lo ngại điều kiện môi trường tại đây không đảm bảo.

Vệ sinh là mối quan tâm lớn và các cuộc tụ họp như Kumbh có thể dẫn đến nguy cơ nổ ra các đợt bùng phát dịch bệnh trong nhiều thế kỷ. Ngoài ra, vấn đề an toàn cũng đang được quan tâm khi ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp vào cuối tháng trước.

Cuộc hành hương Kumbh có từ nhiều thế kỷ trước nhưng sự kiện năm nay mang đến bước ngoặt rõ rệt của thế kỷ 21.

Theo Greishma Singh, Phó Chủ tịch tiếp thị khu vực Ấn Độ và Tây Nam, Coca-Cola đã cho lắp đặt màn hình 3D và khu vực chụp ảnh tự sướng, đồng thời triển khai những người có sức ảnh hưởng trong các chiến dịch theo chủ đề Kumbh.

ITC Ltd. cũng đang tạo các video ngắn trên Instagram theo chủ đề Kumbh để quảng cáo cho thương hiệu khoai tây chiên của mình. "Video quảng cáo của chúng tôi sử dụng các đạo cụ truyền thống trên nền bài hát địa phương nổi tiếng", công ty cho biết trong một tuyên bố vào 6/2.

Ngay cả các tổ chức tài chính cũng tham gia vào đám đông. ICICI Bank Ltd. , một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất cả nước nhanh chóng lập các máy ATM di động để phục vụ khách hành hương. Thậm chí, Indian Bank tung loạt thẻ ghi nợ đặc biệt mang tên Kumbh.