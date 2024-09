Ngày càng nhiều người trẻ mắc bệnh gan

Chuyên gia y tế lo lắng ngày một nhiều người trẻ trong độ tuổi 23-35 mắc các bệnh về gan như gan nhiễm mỡ, viêm gan và xơ gan.

Ngày một nhiều người trẻ trong độ tuổi 23-35 mắc các bệnh về gan. Ảnh: Practo.

Theo chuyên trang về bệnh gan Journal of Hepatology, bệnh gan, đặc biệt là xơ gan, viêm gan siêu vi và ung thư gan là nguyên nhân khiến hơn 2 triệu người không qua khỏi hàng năm, chiếm khoảng 4% tổng số ca trên toàn thế giới.

Hiện nay, các bác sĩ ghi nhận có sự gia tăng đáng kể về các vấn đề liên quan đến gan. Các bệnh này đều bắt nguồn từ nhiều thói quen gây hại như uống rượu, hút thuốc lá, không uống đủ nước, ăn quá nhiều natri và dùng một số loại thuốc trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, một số tình trạng sức khỏe như nhiễm virus gây viêm gan, tiểu đường type 2, béo phì... cũng có khả năng làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề liên quan đến gan.

Lý do bệnh gan tăng cao

Theo tiến sĩ Uday Sanglodkar, Cố vấn cấp cao chuyên khoa gan kiêm Trưởng khoa Gan và Ghép gan tại Bệnh viện Gleneagles Parel (Ấn Độ), các tình trạng nghiêm trọng liên quan đến gan đang gia tăng đáng kể ở những người trẻ trong nhóm 23-35 tuổi.

Những bệnh này bao gồm viêm gan siêu vi cấp tính, xơ gan, viêm gan do rượu, gan nhiễm mỡ và các bệnh gan mạn tính liên quan đến NASH (gan nhiễm mỡ không do rượu). Trong số đó, tỷ lệ bệnh nhân nam cao gần gấp đôi so với nữ.

"Con số này đã tăng vọt trong vài năm trở lại đây do lối sống không lành mạnh. Việc sử dụng quá nhiều rượu cũng dần được bình thường hóa dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ và viêm gan do rượu", ông cho biết.

Chế độ dinh dưỡng không hợp lý, uống nhiều rượu bia là nguyên nhân khiến nhiều người mắc bệnh gan ở độ tuổi còn trẻ. Ảnh: Unsplash.

Bác sĩ ngoại tổng quát Prakash Kurane, Trung tâm Apollo Spectra Mumbai (Ấn Độ), cho biết thêm một nguyên nhân khác gây ra sự gia tăng bệnh gan ở những người trẻ tuổi là chế độ ăn uống nhiều thực phẩm chế biến và đường. Ngoài ra, việc dùng chung các vật dụng cá nhân cũng là nguyên nhân khiến tỷ lệ mắc bệnh gan ngày càng tăng.

Hầu hết người bệnh trong nhóm tuổi kể trên thường có triệu chứng vàng da, da và mắt chuyển sang màu vàng, sụt cân, buồn nôn và nôn, suy nhược, sưng ở chân, lách to và tích tụ dịch trong dạ dày dẫn đến trướng bụng.

Trong số các bệnh gan quen thuộc, xơ gan và viêm gan là những tình trạng thường gặp nhất.

Viêm gan xảy ra khi cơ thể nhiễm các virus viêm gan A, B, C và E; nhiễm độc tố, hóa chất; lạm dụng ma túy; uống rượu; rối loạn di truyền hoặc có một số bệnh tự miễn.

Viêm gan có nhiều loại khác nhau như viêm gan A (lây lan qua nước hoặc thực phẩm bị ô nhiễm), viêm gan B (lây lan qua tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh qua đường máu hoặc quan hệ tình dục không an toàn), viêm gan C (lây lan qua tiếp xúc máu), viêm gan D (chỉ xảy ra ở những người được chẩn đoán mắc viêm gan B), viêm gan E (lây lan chủ yếu qua nước bị ô nhiễm).

Trong khi đó, xơ gan là hiện tượng các tế bào khỏe mạnh trong gan bắt đầu xơ hóa do người bệnh uống rượu, mắc bệnh viêm gan B hoặc C.

Bệnh xơ gan nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể khiến gan dần mất chức năng vốn có, dẫn đến ung thư gan. Ngoài ra, xơ gan khiến hệ miễn dịch của người bệnh suy giảm, dễ dàng mắc các bệnh về đường ruột, đường tiết niệu, đường hô hấp và ống mật, gây nguy hại đến tính mạng người bệnh.

Cách đơn giản phòng bệnh gan

Theo Mid day, 60% người bệnh viêm gan hầu hết chưa được tiêm vaccine phòng viêm gan. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo mọi người có thể phòng ngừa nhiễm virus viêm gan này bằng cách tiêm vaccine viêm gan cho trẻ nhỏ và tiêm nhắc khi trưởng thành.

“Hiện nay, những người trên 18 tuổi có nguy cơ cao nên tiêm thêm vaccine viêm gan B để tăng hệ miễn dịch cho cơ thể. Bên cạnh đó, mọi người cũng cần có chế độ ăn hợp lý, tránh thực phẩm chế biến sẵn, tập thể dục và bỏ rượu để giúp gan khỏe mạnh hơn", tiến sĩ Sanglodkar nhấn mạnh.

Tăng cường vận động là cách giúp cơ thể loại bỏ mỡ thừa trong cơ thể, hạn chế ảnh hưởng xấu đến sức khỏe gan. Ảnh: Unsplash.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Gan Mỹ cũng chỉ ra một số cách giúp mọi người hạn chế mắc các bệnh về gan như sau:

- Dùng thuốc đúng liều lượng, không tự ý dùng thuốc hoặc uống nhiều loại thuốc với nhau khi không có sự hướng dẫn của bác sĩ

- Hạn chế uống rượu

- Đeo khẩu trang khi tiếp xúc với những hóa chất dạng xịt như thuốc xịt côn trùng, sơn, thuốc hóa học... trong phòng kín do gan phải giải độc những gì bạn hít vào.

- Không dùng chung kim xăm nếu đi xăm hình, chỉ sử dụng kim xăm một lần và đã được sát trùng đúng cách

- Giữ cân nặng ở mức lý tưởng để tránh tình trạng thừa cân, béo phì dẫn tới gây hại cho gan

- Không hút thuốc

- Xét nghiệm chức năng gan định kỳ hàng năm để sớm phát hiện và điều trị nếu có các vấn đề bất thường.