‘Nghe’ tác phẩm kể chuyện ở triển lãm UOB Painting of the Year 2025

Những tác phẩm đạt giải khác ở hạng mục Nghệ sĩ thành danh cũng ghi dấu ấn bởi sự đa dạng trong phong cách thể hiện và thông điệp ẩn chứa sâu sắc. Hiện thực và hiện thực 02 của nghệ sĩ Vũ Hoàng (giải vàng) khai thác đối lập giữa các lớp không gian và sắc độ, trong đó mảng màu hồng rực tượng trưng cho bề mặt hào nhoáng của đời sống đô thị, còn lớp tối phía sau ẩn dụ về sự xâm lấn của những tàn tích văn hóa tiêu dùng. Tác phẩm Bốn câu đối trên dòng Mekong (giải bạc) của nghệ sĩ Trần Quốc Giang chia ra thành 4 dải dọc song song, gợi hình ảnh 4 câu đối tượng trưng cho 4 giai đoạn tuần hoàn của dòng sông - thành, trụ, hoại, diệt - đồng thời phản chiếu quy luật vô thường của tự nhiên và vạn vật. Trong khi đó, nghệ sĩ Ngô Thanh Hùng sáng tác bức tranh Ký ức của đất (giải đồng) bằng chất liệu tổng hợp như sơn mài, tôn cũ, vi mạch điện, đất sét bùn… Mỗi chất liệu là một tầng ký ức của đất, từ quá khứ địa chất, qua hiện tại công nghiệp, hướng đến tương lai tái sinh.