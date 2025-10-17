‘Nghe’ tác phẩm kể chuyện ở triển lãm UOB Painting of the Year 2025

|
8 tác phẩm thắng giải ở hạng mục Nghệ sĩ thành danh và Nghệ sĩ triển vọng, cùng 13 tác phẩm vào chung khảo cuộc thi UOB Painting of the Year 2025 (Việt Nam) đang được trưng bày tại không gian nghệ thuật Chillala House of Art (TP.HCM). Mỗi bức tranh mở ra trải nghiệm thị giác và cảm xúc riêng, đưa khách tham quan bước vào thế giới nội tâm của nghệ sĩ thông qua ngôn ngữ hội họa.
Gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem là Gắn kết tạm thời của nghệ sĩ Cao Văn Thục - tác phẩm giành giải cao nhất cuộc thi tại Việt Nam năm nay. Được thực hiện bằng chất liệu sơn mài kết hợp kỹ thuật ăn mòn axit trên bề mặt hợp kim nhôm, bức tranh hiện lên với sự tương phản lớn giữa lớp kim loại nhẵn bóng và hình khối người thô ráp. Từ đó, Gắn kết tạm thời khơi gợi xúc cảm về phận đời mưu sinh nơi đất khách, những con người lam lũ giữa ánh phản chiếu của phố thị, vừa nhỏ bé, vừa kiên cường trong dòng chảy đô thị hiện đại.
Những tác phẩm đạt giải khác ở hạng mục Nghệ sĩ thành danh cũng ghi dấu ấn bởi sự đa dạng trong phong cách thể hiện và thông điệp ẩn chứa sâu sắc. Hiện thực và hiện thực 02 của nghệ sĩ Vũ Hoàng (giải vàng) khai thác đối lập giữa các lớp không gian và sắc độ, trong đó mảng màu hồng rực tượng trưng cho bề mặt hào nhoáng của đời sống đô thị, còn lớp tối phía sau ẩn dụ về sự xâm lấn của những tàn tích văn hóa tiêu dùng. Tác phẩm Bốn câu đối trên dòng Mekong (giải bạc) của nghệ sĩ Trần Quốc Giang chia ra thành 4 dải dọc song song, gợi hình ảnh 4 câu đối tượng trưng cho 4 giai đoạn tuần hoàn của dòng sông - thành, trụ, hoại, diệt - đồng thời phản chiếu quy luật vô thường của tự nhiên và vạn vật. Trong khi đó, nghệ sĩ Ngô Thanh Hùng sáng tác bức tranh Ký ức của đất (giải đồng) bằng chất liệu tổng hợp như sơn mài, tôn cũ, vi mạch điện, đất sét bùn… Mỗi chất liệu là một tầng ký ức của đất, từ quá khứ địa chất, qua hiện tại công nghiệp, hướng đến tương lai tái sinh.
Ở hạng mục Nghệ sĩ triển vọng, tác phẩm Chân dung tự họa 2025 của nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Thuần - chủ nhân giải Nghệ sĩ triển vọng nhất năm, giữ chân khách tham quan bởi hình ảnh lấy cảm hứng từ tấm phim X-quang lồng ngực và thiết bị ICD cấy trong cơ thể anh suốt 10 năm qua. Bức tranh được sáng tác bằng acrylic trên nền vải bố, cũng là tác phẩm đầu tay của nghệ sĩ ở tuổi 53, đánh dấu sự quay trở lại với hội họa của anh sau nhiều năm gắn bó và thành công với văn học.
Mỗi tác phẩm thắng giải ở hạng mục Nghệ sĩ triển vọng mở ra thế giới cảm xúc riêng biệt. Với Trạng thái ngưỡng của nghệ sĩ Trần Việt Long, người xem bị mê hoặc bởi chiều sâu thị giác. Việc mài đi từng lớp sơn rực rỡ hé lộ những đường vân tựa đá malachite, gợi nên cuộc khai quật khảo cổ vào miền ký ức thẳm sâu. Ngược lại, Hạt mầm của nghệ sĩ Lê Tấn Chung bùng nổ nguồn năng lượng nguyên sơ. Ấn tượng đến từ bề mặt gồ ghề, nơi chất liệu trấu đun và xà cừ tạo nên vẻ đẹp tựa dung nham nguội. Tác phẩm truyền tải được sức sống mãnh liệt và ý chí vươn lên từ khô cằn mà không cần thêm lời giải thích. Cuối cùng, Góc tiệm café của nghệ sĩ Trần Văn Hiếu là nốt lặng hoài niệm với ánh đèn vàng dịu, những chiếc bàn ghế nhuốm màu thời gian... Tác phẩm thành công trong việc “mời gọi” mọi người dừng chân và tìm thấy khoảng trời ký ức thân thuộc, chốn bình yên đã lùi xa của đời sống đô thị.
Bên cạnh 8 tác phẩm thắng giải, triển lãm còn giới thiệu những tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo UOB Painting of the Year năm thứ 3 tại Việt Nam, gồm: Thế giới trong áng mộng (Chu Tiến Thăng), Thời đại của chúng ta (Nguyễn Văn Cường), Chim bay về núi (Đỗ Hồng Ngọc Ánh), Tiếng khóc (Hồ Văn Hưng), Made in Vietnam (Nguyễn Đình Hoàng Việt), Mật khẩu (Nguyễn Quang Sơn), Mã Việt (Nguyễn Thái Thăng), Những con hạc giấy dưới cây vạn huê lầu (Võ Văn Nam), Chim dưới lồng hồ (Trần Hữu Nhật), E8 (Hà Ninh Phạm), Phố mưa (Lê Công Vương), Dáng mẹ (Văn Hải Hưng), Đình làng (Nguyễn Khắc Tùng) và Hãy để những tia nắng ngập tràn (Lê Đại Lượng).
Khách tham quan bị thu hút không chỉ bởi hiệu ứng thị giác mỗi tác phẩm mang lại, mà còn bởi sự đồng cảm trong câu chuyện được truyền tải. Minh Anh (26 tuổi, TP Thủ Đức) biết về triển lãm UOB Painting of the Year từ năm trước nhưng vì bận nên lỡ dịp. Năm nay, khi triển lãm vừa mở cửa, cô tranh thủ đến chiêm ngưỡng các tác phẩm. “Tôi dừng khá lâu trước Góc tiệm cafe của Trần Văn Hiếu. Tranh ghi lại góc nhỏ quen thuộc mà nhiều người từng bắt gặp. Tôi thấy trong đó có sự ấm áp và chút hoài niệm như được quay về quán quen ngày xưa vậy”, Minh Anh chia sẻ.
Trở về Việt Nam thăm gia đình, Quang Anh (28 tuổi, du học sinh ngành Kiến trúc tại Mỹ) có một buổi chiều thú vị ở triển lãm. Theo cảm nhận của anh, những tác phẩm lần này đặc biệt trong cách thể hiện ý tưởng và cả chất liệu. Trong số đó, ngoài tác phẩm thắng giải nhất, Quang Anh ấn tượng Hãy để những tia nắng ngập tràn của Lê Đại Lượng - tác phẩm acrylic mô tả 2 khối nhà chồng khít, chỉ để hở một khe sáng nhỏ rọi xuống nền đất nứt nẻ. Anh bày tỏ: “Sự tương phản giữa mảng tối ngột ngạt và luồng sáng đỏ khiến tôi liên tưởng ngay đến nhịp sống đô thị hiện đại ngày nay”.
Triển lãm trở thành điểm gặp gỡ của nhiều góc nhìn, với không gian được bố trí tối giản để làm nổi bật các tác phẩm.
Kể từ khi ra mắt tại Việt Nam vào năm 2023, UOB Painting of the Year nhanh chóng trở thành sân chơi nghệ thuật uy tín, tạo cơ hội để họa sĩ trong nước thể hiện tài năng, sự sáng tạo và mang nghệ thuật gần hơn đến với công chúng. Năm nay, cuộc thi vinh danh 8 nghệ sĩ xuất sắc ở 2 hạng mục Nghệ sĩ thành danh và Nghệ sĩ triển vọng trong đêm trao giải diễn ra tại TP.HCM vào ngày 8/10. Tất cả tranh thắng giải và tranh vào vòng chung khảo được trưng bày tại không gian nghệ thuật Chillala House of Art (75 Xuân Thủy, phường An Khánh, TP Thủ Đức). Triển lãm mở cửa tự do từ 10/10 đến 27/10, trong khung giờ 8h30 - 17h30 hàng ngày.