Tác phẩm ‘Gắn kết tạm thời’ thắng giải UOB Painting of the Year 2025

Song song, giải đặc biệt ở hạng mục Nghệ sĩ triển vọng nhất năm 2025 được trao cho nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Thuần với Chân dung tự họa, 2025 (cuộc sống bén rễ trong tôi dưới hình bóng một cái cây). Tác phẩm acrylic trên vải bố lấy cảm hứng từ hình ảnh X-quang lồng ngực và thiết bị phá rung tim (ICD) được cấy trong cơ thể nghệ sĩ suốt 10 năm qua - như một “cây mẹ” bén rễ trong ông, kết nối sự sống và ý niệm tồn tại. Tác phẩm vừa mang tính tự truyện, đồng thời đặt ra câu hỏi rộng hơn về bản sắc con người trong thời đại công nghệ y học.