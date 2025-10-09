Tác phẩm ‘Gắn kết tạm thời’ thắng giải UOB Painting of the Year 2025

|
Sau 2 mùa tổ chức thành công, UOB Painting of the Year (POY) đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới mỹ thuật Việt Nam. Cuộc thi không chỉ tôn vinh tài năng sáng tạo mà còn mở rộng cơ hội giao lưu giữa các nghệ sĩ trong khu vực Đông Nam Á. Bước sang năm thứ 3, sân chơi tiếp tục thu hút đông đảo nghệ sĩ với chất liệu và đề tài đa dạng, phản ánh rõ tinh thần sáng tạo, cách họ dùng hội họa để đối thoại với đời sống đương đại.
Năm nay, ở hạng mục Nghệ sĩ thành danh, nghệ sĩ Cao Văn Thục được vinh danh với Gắn kết tạm thời - tác phẩm sơn mài kết hợp kỹ thuật ăn mòn axit trên hợp kim nhôm. Trên bề mặt phản chiếu ánh sáng kim loại, người xem bắt gặp hình ảnh nhóm người lao động chen chúc trên thùng xe tải - ẩn dụ trực diện và đầy đồng cảm về thân phận nhập cư trong nhịp sống đô thị.
Tác phẩm không chỉ gây ấn tượng bởi kỹ thuật độc đáo mà còn bởi cách nó kể về sự gắn bó và mong manh của những phận người trong quá trình đô thị hóa - nơi con người vẫn tìm thấy nhau trong một “kết nối tạm thời” nhưng đầy nhân bản. Thông qua kỹ thuật đương đại, tác phẩm mở ra đối thoại giữa nghệ thuật và hiện thực, giữa con người và không gian đô thị mà họ đang góp phần tạo dựng.
Chia sẻ về tác phẩm, nghệ sĩ Cao Văn Thục nói: “Gắn kết tạm thời là một lát cắt phản ánh hành trình mưu sinh nơi phố thị, đồng thời cũng nhắc nhớ về những khoảng cách và cảm giác cô lập trong đời sống đô thị. Tôi đã thử nghiệm khá nhiều để tìm thấy được chất liệu thể hiện tốt nhất câu chuyện mà tôi muốn kể trong tác phẩm lần này”. Anh xem giải thưởng là “cột mốc đáng nhớ” trong hành trình sáng tạo, đồng thời là động lực để tiếp tục tìm kiếm ngôn ngữ biểu đạt mới.
Theo họa sĩ Đặng Xuân Hòa (áo trắng) - Trưởng Ban giám khảo cuộc thi năm nay, Gắn kết tạm thời nổi bật nhờ chiều sâu cảm xúc và khả năng sử dụng chất liệu tinh tế: “Tác phẩm nổi bật nhờ cách thể hiện táo bạo và góc nhìn cảm thông về người lao động nhập cư”. Ông cho rằng chiến thắng của Cao Văn Thục là minh chứng cho một thế hệ nghệ sĩ trẻ đầy năng lượng và dám nhìn thẳng vào hiện thực bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.
Song song, giải đặc biệt ở hạng mục Nghệ sĩ triển vọng nhất năm 2025 được trao cho nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Thuần với Chân dung tự họa, 2025 (cuộc sống bén rễ trong tôi dưới hình bóng một cái cây). Tác phẩm acrylic trên vải bố lấy cảm hứng từ hình ảnh X-quang lồng ngực và thiết bị phá rung tim (ICD) được cấy trong cơ thể nghệ sĩ suốt 10 năm qua - như một “cây mẹ” bén rễ trong ông, kết nối sự sống và ý niệm tồn tại. Tác phẩm vừa mang tính tự truyện, đồng thời đặt ra câu hỏi rộng hơn về bản sắc con người trong thời đại công nghệ y học.
Ở hạng mục Nghệ sĩ thành danh, các tác phẩm còn lại cũng thể hiện sự đa dạng trong cách tiếp cận nghệ thuật đương đại. Hiện thực và hiện thực 02 (giải vàng) của nghệ sĩ Vũ Hoàng khai thác những đối lập thị giác giữa vẻ hào nhoáng của xã hội tiêu dùng và những mảng tối bị che khuất sau lớp quảng cáo đô thị.
Trong khi đó, Bốn câu đối trên dòng Mekong (giải bạc) của nghệ sĩ Trần Quốc Giang gợi suy tư về quy luật thành - trụ - hoại - diệt của tự nhiên và dòng sông đang bị tổn thương vì biến đổi môi trường. Trong khi đó, Ký ức của đất (giải đồng) của nghệ sĩ Ngô Thanh Hùng lại như một cuộc đối thoại giữa con người và thiên nhiên, nơi từng lớp sơn, tôn rỉ và đất sét trở thành ký ức địa tầng của đất mẹ.
Đồng thời, hạng mục Nghệ sĩ triển vọng, nhiều gương mặt trẻ gây chú ý với cách xử lý chất liệu và cảm xúc riêng. Trạng thái ngưỡng (giải vàng) của nghệ sĩ Trần Việt Long thử nghiệm sắc màu rực rỡ trên nền sơn mài, tạo hiệu ứng thị giác như ảnh nhiệt, ẩn dụ cho những biến chuyển nội tâm. Hạt mầm (giải bạc) của nghệ sĩ Lê Tấn Chung kể về sức sống kiên cường của thiên nhiên qua hình ảnh mầm xanh mọc lên từ tro tàn, gắn với ký ức tuổi thơ miền Trung. Còn Góc tiệm café của nghệ sĩ Trần Văn Hiếu lại ghi lại khoảnh khắc đời thường trong quán cà phê cũ, tái hiện cảm giác hoài niệm và bình yên giữa nhịp sống đô thị.
Giành vị trí cao nhất tại UOB Painting of the Year 2025 ở Việt Nam, nghệ sĩ Cao Văn Thục nhận phần thưởng 500 triệu đồng và cơ hội đại diện Việt Nam tranh tài cùng các nghệ sĩ đến từ Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan tại vòng chung kết khu vực Đông Nam Á, dự kiến công bố vào tháng 11 tại Singapore.
Toàn bộ tác phẩm đoạt giải và vào vòng chung khảo được trưng bày tại Chillala House of Art (75 Xuân Thủy, phường An Khánh, TP.HCM) từ ngày 10/10 đến ngày 27/10, mở cửa miễn phí cho công chúng. Triển lãm là dịp để khán giả tiếp cận những tiếng nói đương đại đang góp phần định hình mỹ thuật Việt Nam.
Phát biểu tại lễ trao giải, ông Victor Ngo, Tổng giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam, nhấn mạnh: “Cuộc thi UOB POY là một phần quan trọng trong nỗ lực trách nhiệm xã hội dài hạn của chúng tôi nhằm nuôi dưỡng các tài năng nghệ thuật. Không chỉ tôn vinh tài năng cá nhân, chúng tôi còn hướng đến xây dựng hệ sinh thái nghệ thuật sôi động và bền vững tại Việt Nam cũng như trong khu vực. Chúng tôi rất vui mừng khi tiếp tục chứng kiến niềm đam mê và sự sáng tạo không ngừng của nghệ sĩ - những người đang góp phần làm phong phú thêm đời sống nghệ thuật tại Việt Nam thông qua cuộc thi”.
Giải thưởng năm nay diễn ra đúng dịp UOB kỷ niệm 90 năm thành lập tập đoàn và hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, như một minh chứng cho cam kết lâu dài của ngân hàng trong việc đồng hành cùng cộng đồng qua nghệ thuật.
Từ câu chuyện đời thường đến suy tư hiện sinh, mỗi tác phẩm đoạt giải tại UOB Painting of the Year 2025 là một lát cắt sống động phản chiếu xã hội đương đại, nghệ thuật không đứng ngoài cuộc sống, mà trở thành phần không thể tách rời của nó.