10 tác phẩm xuất sắc của Đông Nam Á tại UOB Painting of the Year 2024

“A sip through time” - Yong Wee Loon - UOB Painting of the Year Singapore và Đông Nam Á 2024: Đưa người xem ngược về quá khứ với nỗi nhớ đong đầy và những sự vật gần như không còn tồn tại trong cuộc sống hiện đại, Yong Wee Loon xuất sắc giành cú đúp danh hiệu cao nhất tại UOB Painting of the Year 2024 Singapore và khu vực Đông Nam Á. Tác phẩm của nghệ sĩ người Singapore ghi lại hình ảnh một quán cà phê “xuyên thời gian”, thông qua sự kết hợp giữa loạt đồ vật mang hơi hướm hoài cổ như những tấm poster cũ, bàn thờ, món ngọt truyền thống, đồng hồ... với các đồ vật của thời hiện đại như mã QR và camera giám sát. “A sip through time” như một điểm chạm, nơi quá khứ và hiện tại hòa làm một để khơi gợi cảm xúc cho người thưởng lãm. Nghệ sĩ hy vọng tác phẩm khơi gợi cảm xúc, đưa người xem trở về những chốn thân quen cũng như khoảng thời gian hạnh phúc của họ.