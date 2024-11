Singapore thắng giải UOB Painting of the Year Đông Nam Á 2024

Là sân chơi nghệ thuật uy tín hàng đầu Đông Nam Á, UOB Painting of the Year đã thắp lửa cho hàng nghìn nghệ sĩ trong khu vực trên hành trình tiếp nối đam mê nghệ thuật.

Lễ trao giải và vinh danh cuộc thi UOB Painting of the Year 2024 khu vực Đông Nam Á được tổ chức tại khuôn viên Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia Singapore tối 13/11. Sự kiện chào đón sự có mặt của ông Desmond Lee - Bộ trưởng Bộ Phát triển quốc gia Singpore, ông Wee Ee Cheong - Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc UOB cùng cộng đồng nghệ sĩ từ 5 quốc gia Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam tham dự.

Đại diện Việt Nam tham dự vòng tranh tài khu vực là nghệ sĩ Nguyễn Việt Cường cùng tác phẩm "Flow" (Dòng chảy) - bức họa đạt danh hiệu Painting of the Year 2024 (Việt Nam). Sự kiện còn có sự góp mặt của ông Đặng Xuân Hòa - thành viên Hội đồng Giám khảo khu vực và họa sĩ Phan Tú Trân - Nghệ sĩ triển vọng nhất năm (Việt Nam).

Thông qua đa dạng cách thức sáng tạo nghệ thuật, các nghệ sĩ đã xuất sắc truyền tải câu chuyện về văn hóa, con người và ý niệm cuộc sống bằng ngôn ngữ của hội họa. Ông Đặng Xuân Hòa - đại diện Hội đồng Giám khảo khu vực - nhận xét: "UOB Painting of the Year có truyền thống song hành lâu đời cùng nền mỹ thuật đương đại của khu vực. Cuộc thi đã trở thành bệ phóng tiềm năng, giúp nghệ sĩ gặp gỡ, kết nối và định vị mình trong giới, cũng như trên bình diện quốc tế".

Với bút pháp tả thực ấn tượng cùng hình ảnh một tiệm cà phê truyền thống của người dân Singapore, nghệ sĩ Yong Wee Loon (Singapore) và tác phẩm "A sip through time" (tạm dịch: Nhấp vị thời gian) đã gợi cho người xem sự hoài niệm thông qua những hiện vật bị thất lạc trong xã hội hiện đại như đồng hồ treo tường, áp phích cũ, các món ngọt truyền thống… Sự xuất hiện của những đồ vật hiện đại như camera giám sát và mã QR lại thể hiện nét tương phản và gợi tả sự tiến bộ của cuộc sống. Tác phẩm đã vượt qua các đối thủ nặng ký, xuất sắc giành cú đúp danh hiệu cao nhất UOB Painting of the Year Singapore và khu vực Đông Nam Á năm 2024.

Tác phẩm "A sip through time" đưa người xem ngược thời gian về hồi ức.

Nghệ sĩ Yong Wee Loon (Singapore) chia sẻ: "Tôi đến với hội họa vì đam mê và sẽ tiếp tục niềm yêu thích này. Tôi hy vọng cuộc thi sẽ trao niềm tin, động lực và cơ hội cho nhiều nghệ sĩ phát triển sự nghiệp, tạo ra cộng đồng nghệ thuật Đông Nam Á, quy tụ nhiều tài năng hơn nữa trong tương lai".

Bên cạnh giải thưởng hiện kim và trưng bày tác phẩm tại các triển lãm trong khu vực và quốc tế, cộng đồng nghệ sĩ trưởng thành từ bệ phóng UOB Painting of the Year cũng được tạo điều kiện phát triển trên con đường hội họa với nhiều cơ hội trau dồi, nâng cao kỹ năng và kết nối với cộng đồng nghệ thuật quốc tế.

Cũng trong năm nay, UOB đã thành lập Cộng đồng cựu nghệ sĩ UOB (UOB Artist Alumni Network) nhằm hỗ trợ nghệ sĩ nâng cao chuyên môn và tăng cường khả năng kết nối. Thông qua mạng lưới này, các nghệ sĩ sẽ có thêm cơ hội trau dồi và phát triển tại các buổi triển lãm hàng đầu khu vực như Art Jakarta và Art Central Hong Kong, đặt hàng sáng tác cho các buổi trưng bày và đấu giá, các chương trình lưu trú nghệ thuật ở nước ngoài, cơ hội giao lưu với các cộng đồng các nghệ sĩ tên tuổi khắp khu vực…

Phát biểu tại sự kiện, ông Wee Ee Cheong - Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc UOB - nhấn mạnh: "Nghệ thuật có sức mạnh kết nối mọi người. Trọng tâm của UOB tại khu vực Đông Nam Á không chỉ là kết nối kinh doanh, mà hơn hết là đồng hành cùng cộng đồng thông qua các hoạt động hỗ trợ và nâng tầm nghệ thuật khu vực. Chúng tôi sẽ tiếp tục không ngừng trong việc khai phá tài năng và nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật, xây dựng một cộng đồng nghệ thuật Đông Nam Á lớn mạnh hơn trong tương lai".

UOB Painting of the Year là một trong những cuộc thi nghệ thuật thường niên lâu đời và uy tín hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Qua hành trình dài hơn 4 thập kỷ, cuộc thi đã trở thành sân chơi thường niên của cộng đồng mỹ thuật các quốc gia Đông Nam Á như Singpapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Việt Nam.

UOB Painting of the Year nuôi dưỡng đam mê mỹ thuật và trở thành bệ phóng tài năng thường niên cho cộng đồng nghệ thuật khu vực.

Thông qua cuộc thi nói riêng và những nỗ lực bền bỉ hỗ trợ cộng đồng mỹ thuật trong khu vực nói chung, UOB hiện thực hóa cam kết lâu dài của ngân hàng trong việc tạo cơ hội cho bất cứ ai sở hữu niềm đam mê mỹ thuật và hội họa, cũng như mở ra cánh cửa phát triển và nâng cao tư duy nghệ thuật cho cộng đồng nghệ sĩ trong khu vực.

Sau sự kiện vinh danh và trao giải, 10 tác phẩm tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi UOB Painting of the Year 2024 từ các nghệ sĩ 5 quốc gia sẽ được tiếp tục triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia Singapore (National Gallery Singapore), đón công chúng đến tham quan, chiêm ngưỡng từ 16/11/2024 đến 25/1/2025.