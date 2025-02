Nghi án người phụ nữ lõa thể và con trai bị sát hại tại Bình Dương

Trong căn nhà riêng, hai mẹ con nằm tử vong với vết thương trên cơ thể, nghi do bị sát hại. Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Đến trưa 22/2, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp công an cơ sở khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ vụ hai mẹ con tử vong trong nhà riêng vừa xảy ra trên địa bàn.

Công an đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện người phụ và con trai nằm chết trong nhà riêng ở KP An Hòa, phường Hòa Lợi (TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương) nên nhanh chóng trình báo tới cơ quan công năng địa phương.

Nhận tin báo, Công an thành phố Bến Cát đến bảo vệ hiện trường. Lãnh đạo chính quyền và Công an địa phương đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo lực lượng điều tra, nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là chị L.T.T. (SN 1983) và con trai T.Q.P. (SN 2017, ngụ Bình Dương).

Tại hiện trường, thi thể người phụ nữ nằm trên giường, không mặc quần áo; con trai nằm chết dưới sàn nhà.

Công an làm việc với người đàn ông tên Thể, người này cho biết là chồng cũ của chị T. đã ly hôn từ tháng 8/2024. Hai mẹ con sống chung với nhau tại căn nhà kể trên. Sáng 22/2, người chồng cũ về nhà thăm con thì phát hiện vợ con chết nên hô hoán cầu cứu và trình báo công an địa phương.

Bước đầu công an xác định, nghi can liên quan đến vụ án mạng là một thanh niên khoảng 30 tuổi, có quan hệ tình cảm với chị T. Sau khi gây án, nghi can dùng dao tự tử nhưng được phát hiện đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.