Nghi phạm cầm búa cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng là người nước ngoài

Thông tin trên được lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng xác nhận vào trưa 27/8.
Theo vị lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, khoảng 10h30 cùng ngày, tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, công an bắt đối tượng (chưa rõ họ tên, quốc tịch Mỹ), nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn trên đường Núi Thành.
Nghi phạm cầm búa xông vào cướp tiệm vàng táo tợn ở Đà Nẵng là người nước ngoài.
Hiện, công an đưa nghi phạm về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.
Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, tối 26/8, nam thanh niên mặc áo Grab, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành, TP Đà Nẵng. Người này dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày để lấy trang sức.
Bảo vệ cửa hàng lao vào ngăn cản, nhưng bị đối tượng hành hung. Một số người dân tìm cách đóng cửa chặn đường nhưng bất thành.
Theo người dân, sau khi lấy trang sức bỏ vào balo, kẻ này tháo chạy ra đường và tẩu thoát.
