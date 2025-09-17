Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Nghi vấn người đàn ông tự thiêu sau khi gây thương tích cho vợ cũ

  • Thứ tư, 17/9/2025 20:12 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau khi dùng dao gây thương tích cho vợ cũ ở ngoài quốc lộ, ông Đ.V.S. đến nhà nạn nhân phá cửa vào phòng, sau đó căn nhà xảy ra hoả hoạn còn S. tử vong bên trong.

Sáng 17/9, Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin về vụ án mạng xảy ra tại xã Trà Ôn.

Tu thieu Vinh Long anh 1

Hiện trường nơi ông S. được phát hiện tử vong.

Theo đó, sáng 15/9, trên tuyến Quốc lộ 54 đoạn qua phường Đông Thành (Vĩnh Long), ông Đ.V.S. (SN 1976, ngụ xã Trà Ôn) đã dùng dao gây thương tích cho vợ cũ là bà N.N.T. (SN 1983, ngụ cùng xã).

Sau đó, ông S. đi xe máy về nhà vợ cũ ở xã Trà Ôn, đập cửa vào nhà. Một lúc sau, người dân tại địa phương thấy trong nhà có lửa cháy, kiểm tra phát hiện ông S. đã tử vong, trong nhà còn mùi xăng (nghi do nạn nhân tự tẩm xăng tự thiêu).

Vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra.

Dùng búa đánh phụ nữ rồi nghi lao vào xe tải tự tử

Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ việc một người đàn ông dùng búa đánh một phụ nữ, sau đó được cho lao vào xe tải tự tử.

07:09 14/9/2025

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://tienphong.vn/nghi-van-nguoi-dan-ong-tu-thieu-sau-khi-gay-thuong-tich-cho-vo-cu-post1778856.tpo

Cảnh Kỳ/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tự thiêu Vĩnh Long Đ.V.S N.N.T. Trà Ôn Quốc lộ 54 Sáng 17/9

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý