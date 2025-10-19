Nghi vấn phóng hỏa đốt nhà ở Gia Lai: Thêm một nạn nhân tử vong

Nạn nhân tử vong thứ hai trong vụ cháy nghi do phóng hỏa tại phường An Khê (Gia Lai) khiến 4 người thương vong là anh N.B.C. (SN 1992, trú tại phường An Khê).
Anh C. tử vong do vết thương bỏng quá nặng.
Anh C. là chồng cũ của nạn nhân đã tử vong trước đó là chị T.T.T.N. (SN 1994, trú cùng phường). 2 người từng có mối quan hệ vợ chồng và có một con chung là cháu N.B.T. (SN 2020).
|
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Duy Thanh.
Trước đó, khoảng 4h30 cùng ngày, trên địa bàn phường An Khê (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ cháy nghi do phóng hỏa tại một cơ sở kinh doanh.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường dập lửa, cứu hộ các nạn nhân. Đến khoảng 5h40, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Vụ hỏa hoạn khiến chị T.T.T.N. tử vong; 3 người bị thương gồm anh C., cháu T. và D.
Theo thông tin ban đầu, sau ly hôn, chị N. có quan hệ tình cảm với N.A.D. (SN 2001). Tối 18/10, anh C. đến thăm con và ngủ lại tại nhà chị N. trên đường Đỗ Trạc (phường An Khê).
Đến khoảng 4h30 ngày 19/10 căn nhà bốc cháy dữ dội.
Cơ quan chức năng nghi vấn đây là vụ phóng hỏa đốt nhà xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm ghen tuông. Hiện nguyên nhân vụ cháy điều tra, làm rõ.
