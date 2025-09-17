Ngôi làng ở Đà Nẵng lọt top 50 đẹp nhất thế giới

Giữa rừng dừa nước xanh mướt và những con lạch triều, Cẩm Thanh mang nhịp sống bình dị của miền sông nước. Forbes xếp ngôi làng ở vị trí 20, miêu tả những chiếc thuyền thúng tre xoay tròn trong rừng dừa Bảy Mẫu, người chèo thả lưới dưới bóng lá dừa đong đưa. Du khách có thể thong dong đạp xe qua đầm tôm, hồ sen, hít hà hương mực nướng, mít ngọt trong chiều gió lộng. Khi hoàng hôn buông xuống, dòng Thu Bồn ánh đồng, cả ngôi làng như thở ra một nhịp an yên. Ảnh: Duy Hậu.

1. Làng cổ Bibury (Anh) : Đầu danh sách là ngôi làng Bibury, được ca ngợi "đẹp như tranh thủy mặc với những mái nhà phủ rêu xanh, dòng sông Coln hiền hòa và cánh đồng hoa rực rỡ". Gần đó, trang trại cá hồi Bibury Trout Farm mời du khách cho cá ăn hoặc thưởng thức bữa picnic bên sông, còn nhà thờ St. Mary's mang đến khoảnh khắc tĩnh lặng giữa những bức tường đá cổ. Không khí nơi đây thoảng hương lavender nở rộ, quyện cùng mùi bánh nướng mới ra lò. Ảnh: Telegraph.

2. Hallstatt (Áo) : Nằm giữa những dãy núi xanh rậm rạp và hồ Hallstatt lấp lánh, ngôi làng của Áo hiện lên như hình ảnh trong truyện cổ tích, nơi những ngôi nhà gỗ hàng trăm năm tuổi bám vào sườn núi dốc, còn ban công tràn ngập sắc đỏ của hoa phong lữ. Gần đó, đài quan sát Hallstatt Skywalk mở ra tầm nhìn ngoạn mục xuống dãy núi Dachstein và mặt hồ phẳng lặng, còn Salzwelten Hallstatt - mỏ muối lâu đời nhất thế giới - đưa du khách bước sâu vào lòng núi để khám phá 7.000 năm lịch sử khai thác. Ảnh: EJW/Westend61/Corbis.

3. Reine (Na Uy) : Ẩn mình dưới những dãy núi lởm chởm và ngập trong ánh sáng vùng Bắc Cực, Reine hiện ra như những viên hồng ngọc rải trên nền đá xám. Những căn nhà gỗ đỏ của ngư dân nằm dọc mép vịnh hẹp, nơi dòng tuyết tan len qua những bụi hoa lupin tím biếc và thảm cỏ biển bạc lấp lánh. Ảnh: Norwaysbest.

4. Giethoorn (Hà Lan): Nối liền bởi những mạch nước ở vùng Overijssel, Giethoorn lấp lánh như một bí mật được cất giữ trong lòng đất của Hà Lan. Những ngôi nhà mái rơm nép mình bên dòng kênh hẹp, in bóng lung linh theo nhịp sóng khẽ dậy từ những chiếc thuyền chèo tay lướt qua. Những cây cầu cong vút vắt ngang, như những mũi chỉ khâu kết ngôi làng duyên dáng thành một dải, trong khi vườn hoa rực rỡ tràn ngập phong lữ và oải hương đổ tràn xuống những lối lát đá. Ảnh: National Geographic.

5. Gásadalur (quần đảo Faroe) : Nằm chênh vênh trên vách đá phía tây đảo Vágar, ngôi làng Gásadalur hiện ra như một huyền thoại bỏ quên. Những ngôi nhà mái cỏ rải rác trong thung lũng băng hà, phía sau là đỉnh Árnafjall cao 722 m - ngọn núi cao nhất trên đảo, được mệnh danh là "núi đại bàng". Ngay dưới chân làng, thác Múlafossur đổ thẳng xuống biển Bắc Đại Tây Dương, âm vang của dòng nước hòa cùng tiếng sải cánh của loài chim hải âu phương Bắc bay lượn trên bầu trời. Ảnh: Johner RF.

6. Oia (Santorini, Hy Lạp): Nằm ở mũi bắc đảo Santorini, làng Oia trải dài trên vách núi như những viên đường xếp chồng, với nhà trắng mái vòm xanh hướng ra biển Aegean. Những ban công phủ đầy hoa giấy hồng rực, những bể bơi vô cực xanh biếc như gương soi nối tiếp nhau, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa huyền ảo. Ảnh: Travel + Leisure.

7. Bourtange (Hà Lan) : Giữa vùng đồng bằng ngập nước Groningen, làng Bourtange hiện lên như một ngôi sao khổng lồ với kiến trúc đối xứng ấn tượng và vẻ đẹp cổ tích. Những bức tường gạch, pháo đài phủ cỏ xanh tỏa ra từ trung tâm, nơi đặt các khẩu thần công thế kỷ XVII cạnh sân trong ngập tulip, trong khi hương bánh stroopwafels mới nướng lan tỏa từ các quán cà phê nhỏ. Ảnh: @marionstoffels.

8. Kotor (vịnh Montenegro) : Kotor bao quanh bởi những bức tường đá cổ kính và bóng nắng đan xen. Dưới ánh mặt trời, vịnh Kotor lấp lánh khi thuyền buồm trôi ngang những ban công phủ đầy dây thường xuân và mặt tiền mang dấu ấn Venice. Men theo con đường mòn lên pháo đài San Giovanni - tòa thành đổ nát từng chống lại các cuộc vây hãm của Ottoman - du khách được chiêm ngưỡng toàn cảnh vịnh nước xanh như tranh thủy mặc. Ảnh: Royal Caribbean Cruises.

9. Shirakawa-go (Nhật Bản): Giữa không gian tĩnh lặng của miền núi, Shirakawa-go xuất hiện như một câu chuyện cổ tích, với những mái nhà tranh dốc đứng vươn lên từ sườn núi rừng, được thiết kế để chống chọi với tuyết dày mùa đông. Ban ngày, du khách có thể dạo quanh những thửa ruộng bậc thang soi bóng mây trời, ngắm bánh xe nước phủ rêu xanh, hay ghé thăm Wada House - ngôi nhà lớn nhất làng. Ảnh: Rakuten Travel.

10. Batad (Philippines): Tựa như một khán đài thiên nhiên, ruộng bậc thang 2.000 năm tuổi ở Batad xếp tầng hoàn hảo trên sườn núi Cordillera, minh chứng cho trí tuệ và sức bền của người Ifugao. Dọc những lối mòn lát đá, du khách bắt gặp những túp lều tre đơn sơ, nơi các bô lão đội mũ lông chim giã gạo, ngân nga điệu hát truyền đời. Từ làng, con dốc dựng đứng dẫn đến thác Tappiya, dòng nước trắng xóa đổ xuống hồ ngọc bích, hơi sương phủ mờ trên những tảng đá rêu trơn trượt. Ảnh: Amateur Traveler.

