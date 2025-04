Ngọn đồi xe tắt máy vẫn tự leo dốc tại Ấn Độ

Không chỉ nổi tiếng với lực hút kỳ lạ, Magnetic Hill còn trở thành điểm dừng chân hoàn hảo cho những tay đua mệt mỏi khi di chuyển trên đường cao tốc.

Đường quốc lộ Leh-Kargil thuộc bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ nơi nổi tiếng có ngọn đồi "đi ngược lại định luật vật lý". Ảnh: Avinash Patel/Pexels.

Magnetic Hill (đồi Từ Tính) - ngọn đồi kỳ lạ nằm trên quốc lộ Leh-Kargil thuộc Ladakh, bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ - nổi tiếng trong cộng đồng du lịch bởi hiện tượng "đi ngược lại với định luật vật lý".

Theo đó, tài xế chỉ cần dừng xe đúng tại điểm đánh dấu ở chân dốc và tắt máy, chiếc xe vẫn tự động di chuyển lên dốc với vận tốc khoảng 15-20km/h.

Trước kia, người dân bản địa tin rằng đây là con đường dẫn tới thiên đàng, chỉ những người xứng đáng mới tiến thẳng vào con đường leo dốc và ngược lại. Ngoài ra, do hiện tượng hút trọng lượng, có một thời gian mạng xã hội rầm rộ đưa tin máy bay khi qua khu vực này phải chuyển hướng để tránh từ tính. Giả thuyết cho rằng sức mạnh phát ra từ ngọn đồi khiến phi công phải nâng độ cao khi bay qua đây để tránh nhiễu từ.

Tuy nhiên, hiện tượng kỳ lạ, đi ngược lại với quy luật vật lý thực chất đã được các nhà khoa học lý giải.

Chân đồi được cắm một tấm biển với nội dung: "Magnetic Hill - The Phenomenon That Defies Gravity" (tạm dịch: Đồi Từ Tính - hiện tượng thách thức trọng lực). Ảnh: iStock.

Theo Times of India, trái với niềm tin phổ biến, các nhà khoa học xác nhận đồi Từ Tính không phải là kết quả của lực từ kéo xe lên dốc, cũng không có sự bất thường từ tính nào ở khu vực đủ lớn để ảnh hưởng đến phương tiện. Thay vào đó, nó là "ảo ảnh quang học" do bố cục của cảnh quan xung quanh gây ra.

Thoạt nhìn ngọn đồi có vẻ như là một con dốc lên, nhưng thực chất lại đang đi xuống. Địa hình xung quanh tạo ra ảo giác thị giác khiến du khách có cảm giác như xe di chuyển lên dốc. Nhưng trên thực tế, chúng đang lăn xuống dốc do trọng lực đơn thuần.

Magnetic Hill nằm trong một thung lũng được bao quanh bởi những ngọn núi, tạo ra độ dốc tự nhiên. Khi quan sát cảnh quan, đường chân trời dường như bị nghiêng. Sự biến dạng thị giác này đánh lừa não bộ khiến não bộ nhận thức độ dốc xuống là độ dốc lên.

Ngoài ra, một yếu tố góp phần tạo nên ảo ảnh này là không có bất kỳ điểm tham chiếu nào. Nếu không có cây cối, tòa nhà hoặc các vật thể khác để tạo khung tham chiếu, não bộ sẽ gặp khó khăn trong việc đánh giá chính xác độ dốc của địa hình.

Khu vực này trở thành điểm trải nghiệm ấn tượng của du khách khi khám phá Ladakh. Ảnh: Times of India.

Dù được giới khoa học làm sáng tỏ, việc tham quan đồi Magnetic và trải nghiệm "tắt máy để xe tự leo dốc" vẫn là một trong những hoạt động hấp dẫn du khách khi khám phá Ladakh. Du khách thường thích thử nghiệm với các loại xe khác nhau và quan sát ảo ảnh từ nhiều góc độ khác nhau.

Không khó để tìm đường tới ngọn đồi. Địa điểm này nằm ở độ cao 4.200 m so với mực nước biển, chào đón khách bằng tấm biển với nội dung: "Magnetic Hill - The Phenomenon That Defies Gravity" (Đồi Từ Tính - hiện tượng thách thức trọng lực).

Thời điểm lý tưởng đi tham quan nơi này thường từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm. Trong khoảng thời gian này, đường sá rất thông thoáng và thời tiết tương đối dễ chịu, giúp du khách dễ dàng chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp đầy mê hoặc của Ladakh.