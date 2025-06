Người bệnh gout cần kiêng ăn gì?

Bệnh gout là một trong những bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn. Vì vậy, ngoài tuân thủ với chỉ định điều trị của bác sĩ, người bệnh nên cải thiện, thậm chí thay đổi chế độ ăn để bệnh không diễn tiến nặng.

Điều chỉnh chế độ ăn rất quan trọng với người mắc bệnh gout. Ảnh: Shutterstock.

Bệnh gout là loại bệnh viêm khớp thường gặp, do cơ thể bị rối loạn chuyển hóa chất dinh dưỡng. Bệnh xảy ra do axit uric nội sinh tăng sản xuất nhưng acid uric ở thận giảm đào thải hoặc do bạn ăn quá nhiều thực phẩm chứa nhiều purin như các loại thịt đỏ và hải sản. Bệnh còn có tên bệnh gut, bệnh thống phong.

Tùy theo giai đoạn bệnh, mỗi giai đoạn mà bác sĩ chỉ định dùng thuốc hạ nồng độ axit uric trong máu. Quá trình điều trị hiệu quả hay không còn phụ thuộc chế độ ăn uống và sinh hoạt của người bệnh.

Theo Bệnh viện Quận 11, người bệnh gout tránh ăn thực phẩm giàu purin và fructose cao để nồng độ axit uric ở mức độ ổn định. Các thực phẩm này bao gồm:

Thịt đỏ: Thịt bò, thịt cừu, thịt heo, thịt dê… luôn chứa hàm lượng chất dinh dưỡng rất cao như đạm (protein), vitamin E, B6, B12. Lượng đạm cao dẫn đến axit uric trong máu cao – vốn là nguyên nhân gây ra bệnh gout. Các món ăn từ thịt đỏ còn trải qua quá trình tiêu hóa dưới xúc tác của enzym khiến chất purin trong thịt đỏ chuyển hóa thành axit uric. Bạn chỉ ăn tối đa 2 lần/tuần, không quá 100 g/ngày và chế biến ở dạng luộc, kho hay hấp sẽ tốt hơn nướng, chiên xào, hạn chế được lượng mỡ tối đa nạp vào cơ thể.

Nội tạng động vật (gan, lòng, thận, tim, bao tử, óc…) chứa nhiều cholesterol, protein, vitamin B (B2, B6, folate và B12), các chất khoáng: sắt, kẽm, selen nhưng cũng chứa nhiều purin dễ làm tăng nồng độ axit uric trong máu khiến bệnh gout sưng, đau nhiều hơn.

Thịt gà: Chứa vitamin B, các khoáng chất, axit amin, sắt, photpho, riêng chứa purin nên người bệnh gút chỉ ăn thịt gà ở mức vừa phải, khoảng 110-175 mg.

Thủy hải sản (cá trích, cá ngừ, động vật có vỏ nghêu, sò, ốc…) chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, nhất là chất đạm và purin. Người bệnh gút hạn chế ăn. Dù cá rất tốt cho cơ thể, người bệnh chỉ chọn cá có ít hơn 100 mg purin/100 g khẩu phần. Ăn cá điều độ và chọn đúng loại cá phù hợp, điều này tốt cho sức khỏe của bạn.

Rượu, bia và đồ uống có đường phải hạn chế tối thiểu vì nước ngọt, nước trái cây, nước có gas… khiến bệnh nặng hơn.

Các loại thịt chế biến sẵn như nem chua, thịt xông khói, xúc xích, lạp xưởng,…, nhất là thực phẩm đóng hộp hoàn tốt không tốt cho người bệnh gout. Hãy cố gắng dành thời gian nấu tại nhà.

Các loại rau có hàm lượng purin cao: Rau xanh vốn cung cấp nhiều vitamin nhưng hạn chế loại rau củ quả và các loại đậu có hàm lượng purin cao như: đậu lăng, đậu đen, đậu phộng, đậu hà lan, đậu trắng, đậu xanh, cải xoăn, su hào…