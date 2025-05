Người bị gout nên điều chỉnh ăn uống như thế nào?

Điều chỉnh chế độ ăn là một biện pháp vô cùng quan trọng trong chiến lược điều trị bệnh gout.

Gout là bệnh do rối loạn chuyển hóa nhân purin, thuộc nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa. Ảnh: Shutterstock.

Bệnh gout là bệnh viêm khớp do vi tinh thể, đặc trưng bởi những đợt viêm khớp cấp tái phát, có lắng đọng tinh thể muối urat natri trong các mô, gây ra do tăng acid uric trong máu. Đây là bệnh do rối loạn chuyển hóa nhân purin, thuộc nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa.

Nguyên nhân của bệnh gout chia làm hai loại: Gout nguyên phát (đa số trường hợp) và gout thứ phát.

Trong đó, bện gout nguyên phát chưa rõ nguyên nhân. Chế độ ăn thực phẩm có chứa nhiều purin như gan, thận, tôm, cua, lòng đỏ trứng, nấm… được xem là làm nặng thêm bệnh. Gout nguyên phát gặp 95% ở nam giới, độ tuổi thường gặp là 30-60 tuổi.

Bệnh gout thứ phát một số hiếm do các rối loạn về gen (nguyên nhân di truyền). Ngoài ra có thể do tăng sản xuất acid uric hoặc giảm đào thải acid uric hoặc cả hai. Các nguyên nhân thường gặp là:

Suy thận nói riêng và các bệnh lý làm giảm độ thanh lọc acid uric của cầu thận nói chung.

Các bệnh về máu như bệnh bạch cầu cấp.

Dùng thuốc lợi tiểu như Furosemid, Thiazid, Acetazolamid…

Sử dụng các thuốc ức chế tế bào để điều trị các bệnh ác tính; thuốc chống lao (ethambutol, pyrazinamid)…

Các yếu tố nguy cơ của bệnh là tăng huyết áp, béo phì và hội chứng chuyển hóa, tăng insulin máu và sự đề kháng insulin, uống nhiều rượu.

Trong các biện pháp điều trị thì điều chỉnh chế độ ăn là một biện pháp vô cùng quan trọng trong chiến lược điều trị bệnh gout vì chế độ ăn sẽ làm giảm lượng đạm có nhân purin đưa vào cơ thể và vì vậy cũng giảm hình thành acid uric.

Người bệnh cần tránh các thực phẩm có nhiều purin như tạng động vật, thịt đỏ, hải sản..., ăn thịt không quá 150g/24 giờ.

Nhóm thực phẩm có hàm lượng purin cao gồm:

Thực phẩm Tổng số purin tính bằng mg uric axit/100 g (Trung bình) Ca cao, chocolate 2.300 Nấm men bia 1.810 Thịt bê 1.260 Cá trích 804 Lá lách cừu 773 Nấm men bánh mì 680 Tim lợn 530 Lá lách lợn 516 Gan lợn 515 Cây nấm 488 Cá, cá mòi 480 Gan bê 460 Lá lách bò 444 Phổi lợn 434

Bệnh nhân gout không sử dụng rượu bia, cần giảm cân với các trường hợp thừa cân, tập luyện thể dục thường xuyên (30 phút/ngày).

Bên cạnh đó, họ cần uống nhiều nước, khoảng 2-4 lít/24 giờ, đặc biệt là các loại nước khoáng có kiềm hoặc nước kiềm 14‰. Điều này sẽ làm tăng lượng nước tiểu trong 24 giờ, giúp hạn chế tối thiểu sự lắng đọng urat trong đường tiết niệu.

Việc ăn các loại hoa quả chứa nhiều vitamin C (cam, quýt, ổi…) cũng giúp tăng đào thải acid uric.