Người chạy xe Yamaha háo hức tham gia khuyến mãi cuối năm

Yamaha Town - đại lý ủy quyền chính hãng Yamaha tung khuyến mãi dịp cuối năm, thu hút khách hàng đến tham gia nhờ nhiều phần quà có giá trị hấp dẫn như xe máy, mũ bảo hiểm...

Một chương trình hoàn toàn mới của Yamaha Motor Vietnam sắp được áp dụng cho các đại lý ủy quyền chính hãng Yamaha Town chi nhánh từ Khánh Hòa đến Cà Mau. Chương trình "Bảo dưỡng xe đón Tết, rước FreeGo" sẽ là dịp để các khách hàng trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp tại đây, mua sắm phụ kiện và tân trang xe máy trong những tháng chuẩn bị bước sang năm mới.

Bảo dưỡng xe đón Tết, rước FreeGo

Khi sử dụng các dịch vụ tại Yamaha Town với hoá đơn từ 200.000 đồng trở lên, khách hàng có cơ hội tham gia vòng quay may mắn và nhận những phần quà chính hãng cực kỳ giá trị. Trong đó có thể kể đến 8.500 áo thun PG-1; 2.000 mũ bảo hiểm chính hãng Yamaha, và đặc biệt là 30 chiếc xe tay ga FreeGo với giá niêm yết hơn 30 triệu đồng.

Các phần quà dành cho khách hàng may mắn quay vào ô trúng thưởng tương ứng. Thời gian diễn ra chương trình sẽ kéo dài từ ngày 20/11 đến 20/1 và có thể kết thúc sớm trong trường hợp hết quà tặng.

Thời điểm hợp lý để tân trang cho xe

Vào những dịp cuối năm, bảo dưỡng, sửa chữa hay nâng cấp xe máy là nhu cầu của nhiều người dùng. Ngoài việc kiểm tra bảo dưỡng giúp xe đảm bảo được sự an toàn và độ bền bỉ trong quá trình sử dụng, những ngày cận Tết còn có nhiều chương trình khuyến mãi và quà tặng hấp dẫn, có thể giúp khách hàng tiết kiệm chi phí một cách đáng kể.

Cuối năm là thời điểm có nhiều chương trình khuyến mãi diễn ra.

Người dùng nào cũng mong muốn chiếc xe của mình được chăm chút tốt, hoạt động bền bỉ, vận hành mượt mà để cùng đồng hành bước qua năm mới với nhiều sự may mắn, hanh thông hơn. Theo quan niệm truyền thống, trong năm mới việc đón những điều mới sẽ mang lại may mắn cho cả năm. Thêm vào đó, một chiếc xe tốt sẽ cùng bạn khởi động một năm với nhiều hành trình mới vạn sự hanh thông, thượng lộ bình an.

Một chiếc xe tốt sẽ giúp bạn khởi hành suôn sẻ trong năm mới.

Địa điểm chăm sóc xe hàng đầu

Đối với các khách hàng sử dụng xe máy Yamaha, đại lý Yamaha Town là địa điểm chăm sóc xe hàng đầu và uy tín, được nhiều người tin tưởng lựa chọn.

Là đại lý ủy quyền chính hãng, Yamaha Town có hơn 500 chi nhánh trải dài từ Bắc vào Nam với chất lượng dịch vụ tương đồng. Giá cả tại đây được niêm yết rõ ràng và cam kết hoàn toàn chính hãng Yamaha với các loại sản phẩm như xe máy, phụ tùng, phụ kiện...

Yamaha Town là đại lý đáng tin cậy cho người dùng.

Với quy mô rộng khắp, Yamaha Town có đa dạng dịch vụ, sẵn sàng hỗ trợ các khách hàng có nhu cầu. Kỹ thuật viên được đào tạo chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn cao để khách hàng yên tâm khi giao xe. Khách hàng muốn bảo hành bảo dưỡng xe máy theo định kỳ, kiểm tra sửa chữa, thay thế phụ tùng đều được Yamaha Town đáp ứng.

Để khách hàng có được trải nghiệm tốt nhất tại đại lý, Yamaha cũng phát triển thêm nhiều ứng dụng công nghệ hỗ trợ như My Yamaha Motor. Với ứng dụng này, bạn có thể tìm kiếm và đặt trước lịch hẹn với đại lý gần nhất, đặc biệt giúp bạn lưu trữ thông tin xe, thông báo lịch hẹn và nhiều tính năng tiện ích khác. Từ đó, các khách hàng có thể chủ động thời gian, không phải chờ đợi đến lượt và giải quyết nhanh tình huống khi xe gặp sự cố ngoài đường.

Kỹ thuật viên có tay nghề cao luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Yamaha Town áp dụng chính sách giao phụ tùng nhanh chóng, nếu đặt hàng tại đại lý ở 31 tỉnh/ thành phố lớn trước 12 giờ thì khách hàng sẽ nhận được trong ngày, đối với các đại lý ở xa khác thì sẽ nhận được phụ tùng vào ngày hôm sau. Nhờ vậy, việc sửa chữa, thay thế linh kiện cho xe sẽ diễn ra nhanh chóng và không mất nhiều thời gian chờ đợi.

Ngoài ra, ở các cơ sở đều được trang bị thiết bị chất lượng chuẩn Nhật Bản, không gian được bày trí hiện đại và tiện nghi. Yamaha Town mong muốn mang đến sự thoải mái nên luôn chú trọng đến tâm lý khách hàng. Sự tận tâm nhiệt tình cũng là một điểm cộng lớn và nhận được đánh giá cao của khách hàng dành cho Yamaha Town.

Yamaha Town tận tâm và nhiệt tình.