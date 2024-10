Exciter chinh phục những con dốc Mù Cang Chải

Đoàn xe Yamaha Exciter góp mặt trong hành trình khám phá "mùa vàng" Mù Cang Chải, mang đến những trải nghiệm đầy phấn khích và ấn tượng cho các tay lái.

Mù Cang Chải đang vào mùa lúa chín, với những thửa ruộng bậc thang vàng óng trải dài khắp sườn núi, tạo nên khung cảnh ấn tượng, hấp dẫn du khách đến tham quan và tận hưởng không khí trong lành. Không chỉ nổi bật với thiên nhiên hùng vĩ, nơi đây còn thu hút các tay lái bởi những cung đường hiểm trở, đầy thử thách. Đây cũng là cơ hội để các “riders” tham gia sự kiện “Exciter Touring - Chinh phục mùa vàng Mù Cang Chải” trải nghiệm và thử thách bản thân.

Đoàn xe Yamaha Exciter khám phá Mù Cang Chải.

Đoàn “riders” đã vượt quãng đường dài khoảng 245 km từ Hà Nội đến Mù Cang Chải, với những thử thách lớn như những lưng đèo dốc cheo leo nằm trên đỉnh núi cao, nổi tiếng với độ hiểm trở, kích thích cảm giác lái. Với khối động cơ 155 cc VVA, công nghệ phun xăng điện tử và hệ thống làm mát bằng dung dịch, Yamaha Exciter đảm bảo hiệu năng ổn định ngay cả ở tốc độ cao khi chinh phục cung đường này.

Xe Yamaha Exciter sở hữu động cơ 155 cc VVA mạnh mẽ.

Các tay lái đặc biệt ấn tượng với hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở bánh trước, giúp điều chỉnh lực phanh hiệu quả khi phanh gấp hoặc di chuyển trên đường trơn ướt; hạn chế nguy cơ trượt bánh, tăng cường độ ổn định và an toàn khi phanh. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị bộ ly hợp A&S, ngăn chặn hiện tượng bó cứng bánh khi dồn số và trượt côn, mang lại cảm giác lái mượt mà, an toàn hơn khi đổ đèo. Những cải tiến này đã khiến việc chinh phục đèo Khau Phạ - con đèo dài và hiểm trở nhất trên quốc lộ 32 trở nên an toàn hơn, giúp các “riders” yên tâm trong những đoạn đổ dốc phức tạp và tăng khả năng kiểm soát xe trên các cung đường khó khăn.

Exciter còn thu hút người dùng bởi thiết kế thể thao mang ngôn ngữ R-Series. Đặc biệt, phiên bản mới Yamaha Exciter 155 VVA-ABS 2023 có những đường nét sắc cạnh hơn, nhấn mạnh tính thể thao, mạnh mẽ và trẻ trung, năng động, hoàn toàn phù hợp với Gen Y và Gen Z.

Exciter gây ấn tượng với thiết kế thể thao mạnh mẽ, cá tính.

Anh N. (20 tuổi, đến từ Hà Nội) đã tham gia Yamaha Tour lần này và chia sẻ: “Mình vô tình được bạn rủ tham gia, không ngờ chuyến đi lại ‘đã’ như vậy. Thật sự Exciter sinh ra là để đổ đèo, đi phượt. Phuộc xe êm, chạy đường dài mà máy không hề đuối, khá đầm, kể cả khi đi đường đèo. Duy chỉ có điều phuộc trước vẫn kêu cộc cộc khi qua những ổ gà lớn, nhưng điều này không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm của mình”.

Anh T., một người đam mê tốc độ chia sẻ: “Tôi cũng khá thích đi đây đó và từng phượt bằng xe máy nhiều rồi. Tôi mua Exciter cũng được hơn năm, chạy trong nội thành là chủ yếu nhưng không ngờ đi phượt cũng rất ổn. Xe chạy êm, giảm xóc tốt, với tiếng pô trầm, không bị ồn như những dòng xe trước tôi từng đi. Chỉ có yên xe hơi cứng, ngồi lâu dễ mỏi. Nói chung cũng không ảnh hưởng nhiều, tôi thấy đi vẫn ok”.

Người tham gia hào hứng chinh phục những cung đường Mù Cang Chải.

Bên cạnh việc khám phá các cung đường và chiêm ngưỡng thiên nhiên, Yamaha Motor Việt Nam còn ghé thăm Trường Tiểu học Túc Đán, Trạm Tấu, Yên Bái, và trao tặng 300 ba lô cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc hỗ trợ và chia sẻ với cộng đồng. Nhiều thành viên trong đoàn cũng trực tiếp đồng hành trong hành trình trao tặng quà, thể hiện sự ủng hộ nhiệt tình đối với chương trình.

Yamaha Motor Việt Nam trao tặng 300 phần quà cho các em học sinh.

Yamaha Exciter đã phát huy hết những điểm mạnh trong chuyến đi này, giúp các dân phượt mê tốc độ có những trải nghiệm khám phá “mùa vàng” Mù Cang Chải đầy ấn tượng.