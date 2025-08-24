Người dân bày 'mâm cỗ' trên vỉa hè chờ xem hợp luyện diễu binh

Nhiều gia đình có mặt từ sớm, chuẩn bị "ê hề" đồ ăn thức uống để chờ xem buổi tổng hợp luyện diễu binh lần 2 cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sáng 24/8, người dân Hà Nội bắt đầu đổ về các tuyến đường trung tâm để chọn vị trí đẹp. Tại tuyến đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng, nhiều gia đình đã trải bạt bày đồ ăn, sẵn sàng ngồi từ sáng đến đêm để chờ tới giờ diễn ra tổng hợp luyện diễu binh lần 2 vào tối cùng ngày.

Chị Ngô Thị Trinh cùng gia đình 14 người đã đến đây từ 9h30. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Trinh cho biết mang theo đầy đủ đồ ăn như xôi, giò, cơm nắm, muối vừng cho tới nước lọc và cà phê để ăn trong lúc ngồi chờ.

Gia đình chị Ngô Thị Trinh hào hứng chờ xem diễu binh. Ảnh: Linh Vũ.

"Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn thức ăn từ tối hôm qua để dùng cho cả ngày hôm nay, bởi đã lường trước việc phải chờ đến tối muộn", chị Trinh nói.

Chị Ngọc Diệp đi cùng 2 con và các cháu từ Hà Đông, có mặt tại địa điểm xem diễu binh từ khoảng 9h30. Gia đình chị xác định ở lại đến tối, thậm chí là đêm muộn mới về tới nhà. Chị Diệp cho biết đã mang theo cơm, hoa quả, nước uống, bánh mì, sữa và cả kimbap gói từ sáng.

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn thức ăn từ hôm qua để ăn cả ngày hôm nay. Tôi tin các cháu vẫn có sức khỏe nếu được ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ”, chị Diệp chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên chị Diệp đưa gia đình lên xem diễu binh nên mong muốn được xem hết các khối duyệt binh, dù chưa rõ khối nào sẽ đi qua vị trí của mình.

"Mâm" đồ ăn của gia đình anh Trang gồm có giò, trứng, thịt rang, xôi, bánh mì, hoa quả. Ảnh: Quỳnh Trang.

Anh Lê Văn Trang cùng gia đình 12 người đi từ Vĩnh Phúc đến Hà Nội để đón xem diễu binh từ chiều hôm qua. Nhóm anh Trang cũng chuẩn bị giò, trứng, thịt rang, xôi, bánh mì, hoa quả cho cả ngày chờ xem diễu binh. Đồ ăn thịnh soạn khiến người xung quanh trầm trồ và ví như một "mâm cỗ".

Hòa chung không khí đông vui từ người dân, anh Trang mong chờ đến giờ phút được xem các đoàn diễu binh đi qua.

"Chúng tôi muốn gửi lời chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ tham gia A80 luôn mạnh khỏe, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ A80 vào ngày 2/9 tới", anh Trang hào hứng.

Người dân mang bánh mì, cơm nắm ăn trưa để có sức chờ đến tối xem diễu binh. Ảnh: Quỳnh Trang.

Tối nay, buổi tổng hợp luyện lần thứ hai cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm hà Nội.

Tham gia hợp luyện có đầy đủ lực lượng: khối diễu hành bộ binh, khối đứng, đội hình xe pháo cơ giới cùng các lực lượng bảo đảm và phục vụ.

Lễ diễu binh huy động đầy đủ lực lượng với các khối diễu hành trên bộ, cơ giới, trên không và dưới nước. Gần 16.000 người tham gia, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe pháo, trang bị đặc chủng của Quân đội, Công an.