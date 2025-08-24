Người dân căng bạt 'cố thủ' vị trí đẹp xem diễu binh A80 giữa mưa

Nguyễn Thị Dung (37 tuổi, Đông Anh) cùng gia đình có mặt trên đường Thanh Niên từ 10h. “Trời mưa có chút bất ngờ nhưng khiến thời tiết mát mẻ hơn, cả nhà càng thêm phấn khích. Tôi cũng động viên các con cố gắng lên, chỉ còn vài tiếng là được xem các chú bộ đội rồi”, chị Dung chia sẻ với Tri Thức - Znews. Ảnh: Việt Hà.