Người dân căng bạt 'cố thủ' vị trí đẹp xem diễu binh A80 giữa mưa

Trưa 24/8, cơn mưa dông bất chợt kéo đến thủ đô Hà Nội, chấm dứt nắng nóng ban sáng. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn "cố thủ" ở vị trí chờ xem tổng hợp luyện lần 2 kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) bằng nhiều cách khác nhau, từ dùng ô, áo mưa tới căng bạt. Ảnh: Duy Hiệu.
Nguyễn Thị Dung (37 tuổi, Đông Anh) cùng gia đình có mặt trên đường Thanh Niên từ 10h. “Trời mưa có chút bất ngờ nhưng khiến thời tiết mát mẻ hơn, cả nhà càng thêm phấn khích. Tôi cũng động viên các con cố gắng lên, chỉ còn vài tiếng là được xem các chú bộ đội rồi”, chị Dung chia sẻ với Tri Thức - Znews. Ảnh: Việt Hà.
Anh Tuấn Anh (42 tuổi, ngụ ở quận Đống Đa cũ) tận dụng tấm bạt trải đất để buộc 4 góc gốc cây và màn hình LED, tạo thành mái che và mời người dân tới trú mưa trên đường Thanh Niên. Ảnh: Việt Hà.
Khoảng 13h30, các tuyến đường xung quanh Quảng trường Ba Đình, như Trần Phú, Nguyễn Thái Học... đã bị cấm hoàn toàn phương tiện nhằm phục vụ buổi tổng hợp luyện chuẩn bị diễn ra. Ảnh: Duy Hiệu.
Nguyễn Thị Vân từ Thái Nguyên xuống Hà Nội. Không tìm hiểu nhiều về địa điểm, thấy dòng người đổ về đường Trần Phú, chị cũng đưa gia đình đến đây tìm chỗ đẹp. Sợ mất vị trí, ba chị em dù trời mưa vẫn kiên quyết không rời. Ảnh: Ngọc Bích.
Lê Sĩ Tiến (57 tuổi), cựu chiến binh ở Thanh Hoá, cùng 5 người cháu bắt xe ra Hà Nội từ ngày 23/8, thuê trọ gần Quảng trường Ba Đình để theo dõi tổng duyệt. Ông cho biết các cháu háo hức muốn tận mắt thấy máy bay, xe cơ giới, bộ đội diễu hành nên ông thu xếp đưa cả nhà đi. Sáng nay trời âm u rồi bất ngờ mưa lớn, ông nhanh chóng dẫn các cháu vào sảnh Bệnh viện Xanh Pôn (đường Chu Văn An) trú mưa. Ảnh: Ngọc Bích - Phương Anh.
Tại khu vực hồ Gươm (phường Hoàn Kiếm), khu vực gần rào chắn không được trải chiếu ngồi nên một số gia đình thuê ghế nhựa với giá từ 30.000 đồng/chiếc, một số tự mang sẵn ghế nhựa ở nhà đi để ngồi chờ. Người dân kiên quyết giữ chỗ hàng đầu để có góc nhìn đẹp, bất chấp mưa gió. Một số người che ô cho máy ảnh, thiết bị livestream trong mưa. Ảnh: Châu Sa - Đào Phương - Thuý Hạnh.
Bất chấp cơn mưa đổ xuống, hai chị em Bạch Diệp và Yến Nhi (bên trái) nhất quyết đứng nguyên vị trí ở giao lộ Tràng Tiền - Hàng Bài, nơi được cho là vị trí đẹp để theo dõi đoàn diễu binh, diễu hành A80. “Tôi sẽ đứng đây đến khi nào mưa lớn quá không thể trụ nữa thì thôi. Đã ra đến đây rồi, tôi nhất quyết 'x'í chỗ này”, chị Diệp nói. Ảnh: Châu Sa - Đào Phương - Thuý Hạnh.
Gia đình anh Nguyễn Văn Thắng (37 tuổi, ngụ tại quận Long Biên cũ) có mặt tại Tràng Tiền từ sớm, đưa con trai Việt (2 tuổi) đi cùng để cảm nhận không khí đại lễ. Dù đã chuẩn bị áo mưa, mũ nón theo dự báo bão, khi 13h30 trời chuyển mưa giông, nhiều gia đình rời đi nhưng anh Thắng cùng vợ con vẫn bám trụ ở ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Tràng Tiền. Bé Việt vẫn hào hứng nhún nhảy chờ đoàn diễu binh. Ảnh: Châu Sa - Đào Phương - Thuý Hạnh.
