Người dân chào đón đoàn xe pháo, chiến sĩ về Ba Đình

- Từ sáng sớm, người dân ở thủ đô đã háo hức xem trực thăng, "hổ mang chúa" chao lượn trên bầu trời và đổ ra đường tìm những vị trí đẹp để ngắm đoàn diễu binh, diễu hành.
- Giữa trưa, khu vực trung tâm thành phố bất chợt đổ mưa, dù trước đó vẫn nắng to. Bất chấp điều này, nhiều người mặc áo mưa chuẩn bị sẵn từ nhà, quyết bám vị trí.
- 15h, các khối diễu binh, diễu hành lần lượt xuất hiện ở điểm tập kết, được người dân chào đón nồng nhiệt.
- 18h, Quảng trường Ba Đình sẵn sàng cho buổi tổng hợp luyện thứ 2 diễn ra lúc 20h. Quy mô sự kiện tương đương lễ chính thức.
-
Người dân háo hức chờ bước chân chiến sĩ
Càng gần giờ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2, không khí ngày càng sôi động trên các tuyến phố trung tâm. Ở phố Tràng Tiền, người dân tranh thủ chụp ảnh, trò chuyện rôm rả. Ai cũng háo hức chờ bước chân của các chiến sĩ. Ảnh: Thuận Thắng.
-
Quảng trường Ba Đình sẵn sàng cho buổi tổng hợp luyện thứ 2
Không khí bên trong quảng trường Ba Đình lúc 18h20. Một vài khối diễu binh luyện tập trước giờ hợp luyện. Ảnh: Duy Hiệu.
-
Trước đó, lúc 18h, một số xe nghi trượng đã di chuyển vào trong Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Duy Hiệu.
-
Tập dượt pháo lễ tại sân vận động Mỹ Đình
Hai lượt tập dượt bắn pháo lễ tại diễn ra trang nghiêm tại sân vận động Mỹ Đình như buổi lễ chính thức. Hiệu lệnh kiểm tra trang phục, tác phong, chào cờ được vang lên qua loa phát thanh. Sau khi các chiến sĩ thực hiện tiến hành nghi lễ, tạm nghỉ giải lao chờ buổi lễ chính thức. Ảnh: Nhật Anh.
-
Chiến sĩ "bắn tim", chụp ảnh check-in với người dân
Trên đường di chuyển tới Quảng trường Ba Đình, các nam chiến sĩ nhiệt tình "bắn tim" qua khung cửa sổ ôtô. Ảnh: Việt Linh.
-
Những khoảnh khắc dân và quân không còn khoảng cách, chỉ có niềm vui và tự hào chung trong những ngày vui của dân tộc. Ảnh: Văn Nguyện.
-
Thượng úy Trần Văn Hào, khối nam Sĩ quan Phòng không không quân, tranh thủ chụp ảnh cùng bạn gái trước giờ làm nhiệm vụ. Nam chiến sĩ nở nụ cười hạnh phúc khi nửa kia đến tận nơi tiếp thêm động lực cho mình. Cả hai quen nhau gần một năm. Ảnh: Văn Nguyện.
-
Nụ cười rạng rỡ của các nữ chiến sĩ
Các nữ chiến sĩ khối Thông tin liên lạc, Cảnh sát giao thông và Chiến sĩ đặc nhiệm giao lưu, chụp ảnh cùng người dân tại đường giao Thanh Niên, Thụy Khuê. Ảnh: Việt Hà, Văn Nguyện.
-
Sự xuất hiện của chiến sĩ Bảo Chinh, một trong số gương mặt hot nhất từ sự kiện diễu binh A50 đến A80, nhận được sự chào đón của nhiều người. Cô là học viên Đại học Cảnh sát Nhân dân, tham gia diễu binh trong khối nữ Chiến sĩ Đặc nhiệm. Ảnh: Văn Nguyện.
-
Khối nữ Chiến sĩ biệt động đại diện cho lực lượng bí mật được gây dựng, phát triển ngay trong lòng địch. Cũng diện trang phục rằn ri màu xanh lá cây đậm, nhưng đặc trưng của khối là các chiến sĩ bồng súng, đầu đội mũ bảo hộ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng bào miền Nam thường gọi những nữ chiến sĩ gan dạ, dũng cảm, ngoan cường là nữ chiến sĩ biệt động. Ảnh: Văn Nguyện.
-
Khoảng 17h, khối nữ Quân nhạc di chuyển từ điểm tập kết Công viên Bách Thảo qua đường Thụy Khuê. Lực lượng thường được quần chúng ưu ái gọi là "khối hoa hậu", xuất hiện nổi bật với trang phục màu trắng, mũ đỏ. Đây là khối tập trung nhiều gương mặt "hoa khôi", ai cũng có làn da trắng và ngoại hình sáng.
Phía sau những bước chân tưởng chừng nhẹ nhàng là sự tập luyện vất vả, các chiến sĩ mang trống, kèn nặng 10-19 kg phải nỗ lực hơn nhiều để giữ bước đi đúng nhịp. Ảnh: Văn Nguyện.
-
Các ngả đường kẹt cứng trước giờ tổng hợp luyện diễu binh
Ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay kẹt cứng vào 17h30. Ảnh: Châu Sa.
-
Ngã tư giao giữa Điện Biên Phủ với Hàng Bông lúc hơn 17h, người dân đã đứng kín ven đường. Dòng người vẫn đang tiếp tục đổ về khu vực này. Ảnh: Minh Chiến.
-
Các chiến sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại buổi tổng hợp luyện
Bên cạnh các khối tham gia buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, nhiều chiến sĩ khác thuộc lực lượng quân đội, công an lại thực hiện nhiệm vụ thiết lập an ninh và hỗ trợ người dân. Ảnh: Phương Lâm.
-
Dàn pháo lễ sẵn sàng khai hỏa cho buổi tổng hợp luyện
3 tiếng trước buổi tổng hợp luyện A80 lần thứ 2, các chiến sĩ của Lữ đoàn Pháo binh 45 thuộc Binh chủng Pháo binh dùng khăn khô lau nòng súng, tập dượt tác phong đồng điệu với tinh thần tập trung và nghiêm túc. Ảnh: Nhật Anh.
-
Các khối xe, pháo quân sự đi giữa "rừng" cờ rực rỡ
-
Người dân thủ đô phấn khích khi tận mắt chứng kiến dàn khí tài hiện đại di chuyển trên đường phố. Ảnh: Việt Linh, Đinh Hà.
-
Những khung hình hoành tráng khi dàn xe pháo quân sự di chuyển trên đường Thanh Niên. Ảnh: Văn Nguyện, Quang Thông.
-
Dàn xe pháo quân sự và xe đặc chủng công an lần lượt xuất hiện tại điểm tập kết trên đường Nguyễn Tri Phương, di chuyển qua đường Cửa Bắc, đến khu vực chuẩn bị luyện tập Quảng trường Ba Đình. Sự xuất hiện của loạt khí tài, phương tiện khiến nhiều người dân phấn khích, nhiệt tình vẫy chào và cổ vũ. Ảnh: Việt Linh.
-
Các chiến sĩ vẫy tay chào người dân
Các khối đi bộ của lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân như khối Chiến sĩ Phòng hóa, khối Chiến sĩ Tác chiến điện tử, khối Sĩ quan Không quân Công an nhân dân... có mặt tại Công viên Bách Thảo, di chuyển qua loạt tuyến đường như Thụy Khuê, Điện Biên Phủ để đến khu vực Quảng trường Ba Đình. Sự xuất hiện của các lực lượng nhận sự chào đón nồng nhiệt của người dân. Ảnh: Văn Nguyện.
-
Đoàn xe tăng, khí tài xuất hiện
Hơn 16h, đoàn xe tăng, khí tài xuất hiện trên khu vực đường Cửa Bắc giao Phan Đình Phùng. Người dân hào hứng, reo hò khi tận mắt chứng kiến dàn xe đồ sộ của khối xe pháo quân sự. Ảnh: Thành Đạt.
-
Khối danh dự Ba quân chủng tiến bước giữa tiếng reo hò
Khối danh dự Ba quân chủng (bao gồm 3 lực lượng Lục Quân, Hải quân, Phòng không Không quân) có mặt tại điểm tập kết tại Công viên Bách Thảo. Lực lượng hành quân đến khu vực tập trung Quảng trường Ba Đình, chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện lần 2. Video: Hồng Nhung.
-
Nhân viên vệ sinh tất bật trong ngày tổng hợp luyện
Trong khi hàng nghìn người dân háo hức đứng chờ các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, ở một góc phố, những nhân viên vệ sinh môi trường vẫn âm thầm làm việc.
Họ cần mẫn thu gom rác, dọn dẹp từng túi nilon, vỏ chai, giữ cho tuyến đường luôn sạch sẽ, gọn gàng. Sự xuất hiện của họ tạo nên một "khối" đặc biệt - "khối vệ sinh môi trường". Ảnh: Ngọc Bích.
-
Không khí dần sôi động, người dân đón chờ đoàn diễu binh, diễu hành
Gần 15h, khu bờ hồ Hoàn Kiếm bắt bắt đầu mở nhạc lớn, không khí trở nên sôi động. Một số người dân hát theo nhạc. Ảnh: Châu Sa.
-
14h50, khối Cựu chiến binh tập kết tại đầu phố Cửa Bắc, đi trong sự chào đón của người dân hai bên đường. Ảnh: Việt Linh.
-
Chủ nhà mặt phố chi tiền triệu mua quạt phục vụ người xem diễu binh
Chị Phương Anh, chủ tiệm Tranh đẹp Hoàng Hà (139 Nguyễn Thái Học), mở cửa đón người dân vào nghỉ mát, chuẩn bị sẵn bạt, nước, cơm nắm, bắp, cơm tẻ và còn chi thêm 3,6 triệu đồng mua quạt phục vụ mọi người. Tương tự, chị Nguyễn Thị Vũ là chủ tiệm Tranh sơn dầu Bảo Quân (143 Nguyễn Thái Học) cũng sẵn lòng trải chiếu, dành không gian cho người dân ngồi xem thoải mái.
Những tấm lòng này khiến nhiều người như chị Hoàng Thị Thắm (Bắc Ninh) cảm động khi cùng gia đình lên Hà Nội xem diễu binh. Ảnh: Ánh Hoàng.
-
Ngất xỉu vì nắng, mưa thất thường
Sau khoảng 4 tiếng chờ đợi dưới thời tiết nắng và mưa bất chợt, một cô gái có dấu hiệu mệt mỏi và ngất, được lập tức cõng vào Bệnh viện Xanh Pôn. Người nhà cho biết cả gia đình từ Sóc Sơn về tới đường Trần Phú vào tầm trưa. Hiện, nữ bệnh nhân đã tỉnh, được bác sĩ theo dõi. Ảnh: Phương Anh.
-
"Khối nghỉ hè" háo hức chờ gặp các chú bộ đội
Ông Lê Sĩ Tiến (57 tuổi, cựu chiến binh quê Thanh Hóa) cùng 5 người cháu bắt xe ra Hà Nội từ ngày 23/8, thuê một phòng trọ gần khu vực Ba Đình để kịp theo dõi buổi tổng duyệt. “Lũ trẻ háo hức lắm, chúng bảo muốn tận mắt thấy máy bay, xe cơ giới, các chú bộ đội diễu hành. Tôi nghĩ đây là dịp hiếm có, nên thu xếp đưa các cháu ra thủ đô”, cựu chiến binh U60 chia sẻ.
Khi trời bất ngờ đổ mưa, trong khi nhiều gia đình phải loay hoay tìm chỗ trú, ông Tiến nhanh chóng dẫn các cháu vào sảnh Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để tránh mưa. Ảnh: Ngọc Bích.
-
Sáng nay, bé An Nhiên (8 tuổi, sống tại khu vực Tam Trinh) đã thức dậy rất sớm. Cô bé ríu rít theo mẹ ra khu vực Mỹ Đình để kịp ngắm những chiếc máy bay luyện tập trên bầu trời. Sau khi mãn nhãn với màn trình diễn trên không, hai mẹ con tiếp tục di chuyển về phố Chu Văn An - nơi đoàn diễu binh dự kiến đi qua. Dọc đường, dù đã dậy sớm và di chuyển liên tục, An Nhiên không tỏ ra mệt mỏi, ngược lại, càng đến gần điểm tập trung, bé càng hào hứng.
“Con mong được nhìn thấy các chú bộ đội đi qua, mặc quân phục rất đẹp và đi đều lắm”, cô bé chia sẻ với nụ cười rạng rỡ.
Nhiều em nhỏ giống như An Nhiên, háo hức mong chờ được gặp các chiến sĩ diễu binh. Ảnh: Ngọc Bích.
-
Cấm hoàn toàn các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình
Từ 13h30, các tuyến đường xung quanh Quảng trường Ba Đình đã được cấm hoàn toàn. Ảnh: Duy Hiệu.
-
Lực lượng chức năng làm việc dưới trời mưa nhằm đảm bảo trật tự trên các tuyến phố đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Ảnh: Duy Hiệu.
-
Mưa bất chợt, người chạy tìm chỗ trú, người thuê 30.000 đồng/ghế ngồi giữ chỗ
Cơn mưa đột ngột đổ xuống khi trời đang nắng to, gia đình 7 người của chị Phương Thùy không di chuyển. “Đến đây là vỡ òa cảm xúc, chúng tôi xác định ngồi đến đêm”, chị Thùy nói. Nhà chị thuê 7 ghế, với giá 30.000 đồng/chiếc để ngồi chờ. Chị cho biết giá này khá cao, song hôm nay là lễ đặc biệt nên đắt vẫn sẵn sàng thuê. Ảnh: Châu Sa.
-
Bà Lê Thị Chít (94 tuổi, phố Cửa Bắc) cùng con cháu đội mưa đứng chờ xem đoàn xe tăng. Mọi người chuẩn bị áo, mũ, khăn quàng, sticker cờ đỏ sao vàng để hòa chung với ngày hội lớn ở thủ đô. Ảnh: Việt Linh.
-
Chị Nguyễn Thị Dung (37 tuổi, Đông Anh) cùng gia đình có mặt trên đường Thanh Niên từ 10h sáng. “Trời mưa có chút bất ngờ nhưng khiến thời tiết mát mẻ hơn, cả nhà càng thêm phấn khích. Tôi cũng động viên các con cố gắng lên, chỉ còn vài tiếng là được xem các chú bộ đội rồi”, chị Dung nói.
Anh Tuấn Anh (42 tuổi, Đống Đa) tận dụng tấm bạt trải đất để buộc 4 góc gốc cây và màn hình LED, tạo thành mái che và mời người dân tới trú mưa trên đường Thanh Niên. Ảnh: Đinh Hà.
-
Tại đường Trần Phú, trời bắt đầu đổ mưa nhỏ, nhiều người dân di chuyển vào khu vực sảnh chờ của Bệnh viện Xanh Pôn để trú mưa. 12h30 mới di chuyển từ Hoài Đức tới Hà Nội, Thu Trang cho biết gia đình 7 người vẫn chưa tìm được chỗ ngồi để xem diễu binh, diễu hành. Thời tiết không ủng hộ, Trang vội mặc áo mưa cho em trai rồi dắt nhau chạy vào bệnh viện tìm chỗ trú. Ảnh: Ngọc Bích.
-
Mưa lớn ở khu hồ Gươm lúc gần 13h30, người dân nhanh chóng tìm chỗ trú. Không ít người mặc áo mưa, đội ô giữ nguyên vị trí, bất chấp mưa gió. Bạch Diệp và Yến Nhi nhất quyết đứng nguyên vị trí để “xí” chỗ ngay giao lộ Tràng Tiền - Hàng Bài. Đây sẽ là vị trí đẹp để theo dõi đoàn diễu binh đi qua.
“Tôi sẽ đứng đây đến khi nào mưa lớn quá không thể trụ nữa thì thôi. Đã ra đến đây rồi, tôi nhất quyết nhận chỗ này”, Diệp nói.
Gia đình Nguyễn Văn Thắng (37 tuổi) từ Long Biên qua Tràng Tiền từ sớm. Gia đình anh cho bé Việt (2 tuổi) đi theo để bé cảm nhận không khí hân hoan đặc biệt của dịp đại lễ.
Gia đình chuẩn bị áo mưa, mũ nón để thích ứng với mọi điều kiện thời tiết do biết trước thông tin dự báo bão lớn.
13h33, trời từ nắng nóng chuyển mưa giông lớn, nhiều gia đình di chuyển vào trong nhà nhưng gia đình anh Thắng vẫn “bám trụ” ngã giao Đinh Tiên Hoàng - Tràng Tiền, tại ngay rìa vỉa hè. Bé Việt không thấy mệt mỏi mà nhún nhảy hào hứng chờ đón đoàn diễu binh. Ảnh: Châu Sa.
-
Dựng lều che nắng, chắn mưa chờ xem diễu binh
Một gia đình từ Thanh Oai lên phố Chu Văn An, mang theo đầy đủ đồ ăn nhẹ, nước uống và cả lều trại để chờ xem diễu binh. Thấy trời âm u, anh chị quyết định dựng lều làm chỗ nghỉ cho hai con nhỏ. Vị trí dựng lều không nằm trên tuyến chính đoàn diễu binh sẽ đi qua, nhưng những điểm đẹp khác đã kín chỗ từ sớm.
“Có chỗ ngồi nghỉ là được, khi đoàn đi qua chúng tôi sẽ di chuyển ra ngoài xem rồi lại quay về lều”, người chồng chia sẻ. Với họ, chuyến đi giống như một buổi dã ngoại ngay giữa lòng thành phố, vừa chờ sự kiện, vừa quây quần cùng nhau. Ảnh: Ngọc Bích.
-
Quán kem, cà phê kín chỗ vì nắng nóng
Tại cửa hàng Kem Tràng Tiền, người dân xếp hàng dài để mua kem giải khát. Không khí nóng bức và thời gian dài chờ đợi khiến nhu cầu tăng cao, nhiều quầy kem cháy hàng, hết nhiều loại kem. Mỗi người phải chờ 15-20 phút mới mua được kem.
Hà Vy (19 tuổi, sinh viên Đại học Ngoại thương) đi cùng các em trong nhà tới khu vực hồ Gươm hòa chung không khí hân hoa với cả nước. Buổi tổng duyệt sau và buổi duyệt binh chính thức vào ngày đại lễ, gia đình Vy dự kiến đi “camp” cả nhà, bao gồm bố mẹ Vy và các cô dì chú bác, các cháu… tổng cộng hơn 20 người. Ảnh: Châu Sa.
-
12h30, người dân từ khắp các ngả đường đổ về kín ngã năm Hàng Cháo - Hùng Vương - Nguyễn Thái Học. Khu vực bạt phục vụ nhân dân gần như không còn chỗ trống. Trời nắng nóng, nhiều người bỏ lại dép, áo mưa rồi di chuyển vào khu vực gốc cây, hàng quán xung quanh.
Ghi nhận tại một quán cà phê trên mặt đường Nguyễn Thái Học, người dân lấp kín chỗ từ 11h. Trên các tầng chưa bố trí bàn ghế, nhiều gia đình sẵn sàng nằm, ngồi xuống đất để hưởng gió điều hoà.
Gia đình chị Nguyễn Thị My (34 tuổi) cùng gần 20 người lớn và trẻ nhỏ đã rủ nhau đi xem chương trình tổng hợp luyện. Để có chỗ ngồi thuận lợi, cả nhà đã liên hệ đặt trước với quán cà phê này từ 2 ngày trước, song phía gia đình không tiết lộ số tiền phải chi cho việc giữ chỗ.
Theo chia sẻ, mỗi người trong họ hàng được phân công nhận một số điểm tập trung, riêng gia đình chị My thay phiên nhau ngồi túc trực tại quán để đảm bảo không bị mất chỗ. Ảnh: Ngọc Bích.
-
"Biển người" che ô chờ đoàn diễu binh
12h30, người dân ngồi kín vỉa hè đường Hùng Vương, từ nút giao Trần Phú đến Nguyễn Thái Học. Trời nắng to, bóng ô rợp trên đường, người dân chen nhau di chuyển tìm nơi tránh nắng. Lúc này, nhiệt độ ngoài trời khoảng 33°C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C; nhiệt độ cao nhất 31-33°C, có nơi trên 33°C. Ảnh: Duy Hiệu.
-
Khoảng 12h, người dân đã tập trung rất đông hai bên đường dọc phố Tràng Tiền - Hàng Khay, “camp” (cắm trại) chỗ để có thể theo dõi đoàn diễu binh vào buổi tối. Nhiều gia đình đi nhóm hàng chục người, có cả em nhỏ, chuẩn bị đồ ăn và nước uống đầy đủ. Trời khá nắng nóng, nhiều người đặt dép, ba lô, áo mưa... để giữ chỗ rồi vào sát hàng quán để tránh nắng. Ảnh: Châu Sa.
-
"Đại hội" cơm nắm, xôi giò
Tại điểm theo dõi diễu binh, diễu hành qua đường Thanh Niên, một số người dân cầm túi lớn thu gom rác thải, chai nhựa, túi nilon trên đường. Họ kêu gọi mọi người cùng chung tay giữ vệ sinh, giữ gìn hình ảnh phố phường sạch đẹp. Lời nhắc nhở được nhiều người có mặt hưởng ứng. Ảnh: Quỳnh Trang.
-
Chị Ngô Thị Trinh cùng gia đình 14 người đã đến tuyến đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng từ 9h30. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Trinh cho biết mang theo xôi, giò, cơm nắm, muối vừng, nước lọc và cà phê để ăn trong lúc ngồi chờ xem diễu binh vào tối cùng ngày.
"Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn thức ăn từ tối hôm qua để dùng cho cả ngày hôm nay, bởi đã lường trước việc phải chờ đến tối muộn", chị Trinh nói.
Anh Lê Văn Trang cùng gia đình 12 người đi từ Vĩnh Phúc đến Hà Nội để đón xem diễu binh từ chiều hôm qua. Nhóm anh Trang cũng chuẩn bị giò, trứng, thịt rang, xôi, bánh mì, hoa quả cho cả ngày chờ xem diễu binh. Ảnh: Quỳnh Trang, Linh Vũ.
-
Người dân "cắm trại" từ sáng sớm
Từ khoảng 7h ngày 24/8, nhiều tuyến đường trung tâm Hà Nội, đặc biệt là khu vực sát Quảng trường Ba Đình, đã đông đúc người dân chờ đợi. Một số trải chiếu, bày thức ăn, dựng lều trại tại vị trí đẹp, chờ đến giờ diễn ra tổng hợp luyện diễu binh lần 2 vào 20h cùng ngày.
Từ đêm 23/8, Nguyễn Hiền đã cùng nhóm bạn thân đi từ Thanh Hóa để hòa vào dòng người xem tổng hợp luyện diễu binh vào tối 24/8 tại Hà Nội.
7h, Hoàng Diệu Thương cùng nhóm đồng nghiệp 8 người cùng công ty đã đến khu vực đường Hùng Vương để chờ khối Tác chiến điện tử. Dù đến từ sớm, cô bất ngờ khi phát hiện nhiều người đã đến từ 5h để có vị trí đẹp. Ảnh: Linh Vũ.
-
Người dân reo hò khi trực thăng, "hổ mang chúa" bay qua bầu trời Hà Nội
Tại khu vực Quảng trường Ba Đình, từ sáng sớm 24/8, đông đảo người dân đã có mặt và chờ đợi những màn trình diễn của đội bay. Hàng nghìn người thích thú reo hò, giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc hiếm có.
Đây là lần thứ hai phi đội thực hiện bay luyện tại Hà Nội, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Theo kế hoạch, trong lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9, có 9 tốp bay với khoảng 30 máy bay thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân tham gia. Ảnh: Đinh Hà, Duy Hiệu, Trần Hiền.
-
Bắt đầu từ 8h sáng 24/8, bầu trời Hà Nội rền vang tiếng động cơ. Từ các sân bay Hòa Lạc (Hà Nội), Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh), biên đội bay gồm trực thăng Mi, Casa, “hổ mang chúa” Su-30MK2 cất cánh, nối đội hình tiến thẳng vào trung tâm thủ đô. Thời tiết nhiều mây mù, hạn chế tầm nhìn, song hàng nghìn người dân vẫn hào hứng chờ đón màn trình diễn trên không của biên đội Không quân nhân dân Việt Nam. Video: Duy Hiệu, Việt Hà, Trần Hiền.
-
Bài học sau “concert quốc gia” ngày 1
Sau buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 21/8, nhiều bí kíp được rút ra giúp người dân chuẩn bị tốt hơn cho những lần tham gia tiếp theo:
- Chọn đúng "điểm vàng"
- Gửi xe thông minh, ưu tiện phương tiện công cộng
- Đến thật sớm
- Bám sát vỉa hè, rào chắn
- Chuẩn bị tinh thần
- Tận dụng địa hình xung quanh để có góc nhìn tốt
- Mang đồ gọn nhẹ
- Cẩn trọng với “giá trên trời” từ hàng rong
- Mang giày thể thao
- Đừng vội về ngay sau khi kết thúc. Xem chi tiết, TẠI ĐÂY. Ảnh: Minh Chiến.
-
Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2
- Thời gian: 20h tối 24/8
- Địa điểm: Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành
- Quy mô: Tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ
Người dân có thể theo dõi từ xa trên các tuyến phố nằm trong lộ trình tổng hợp luyện, xem TẠI ĐÂY.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và diễu binh, diễu hành, TP Hà Nội bố trí lắp 22 màn hình LED cỡ lớn ngoài trời tại 18 địa điểm công cộng. Ảnh: Việt Linh, Duy Hiệu.