Người đàn ông đập phá quán ăn ở TP.HCM

Đối tượng đập phá quán được xác định là P. (40 tuổi, ngụ ở địa phương, hành nghề tài xế xe công nghệ).

Theo tường trình của các nhân viên, lúc này P. vào quán mua gà mang về. Trong khi chờ đợi, P. có quay ra ngồi ở bàn trước quán và có chọc ghẹo D.M.A. (17 tuổi) cũng đang ngồi gần đó.

Được biết, A. là bạn gái của N.H.H. (18 tuổi, nam nhân viên của quán) nên ghé quán chơi.

Thấy bạn gái bị chọc ghẹo, H. có phản ứng. P. bực tức chửi bới, xô đẩy H. Lúc này, P. dùng các vật dụng ném về phía H. và A; cầm ghế ném vào cửa kính của quán.

P. đi vào trong quán, tiếp tục chửi bới H. Thậm chí P. đến quầy cầm một chai rượu vang ném bể cửa kính cường lực của quán.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường 13 có mặt, đưa P. và A., H. cùng các nhân viên quán về làm việc, lấy lời khai.

Công an có mặt ghi nhận hiện trường. Ảnh: Cắt từ clip.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, có 2 tài xế GrabBike chờ nhận hàng đi giao, nhưng phải né tránh vì sợ vạ lây.

Theo anh T. (chủ quán), A. bị ném ly vào đầu, trầy xước nhẹ; một cửa kính cường lực của quán bị bể.

Trong sáng 16/2, Công an đã có mặt kiểm tra hiện trường, điều tra vụ việc.

