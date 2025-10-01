Người đàn ông giữ được chân ngay ‘phút 89’ nhờ đến kịp Bệnh viện FV

Sau tai nạn giao thông, ông Pov Saroeun (50 tuổi, quốc tịch Campuchia) nghĩ sẽ vĩnh viễn mất đi chân trái.

Đánh cược cho niềm hy vọng mong manh, ông tìm đến Bệnh viện FV (TP.HCM) và sau 7 lần phẫu thuật đầy thử thách, ông đã giữ lại được chân của mình.

Đến Bệnh viện FV tìm hy vọng cuối cùng

Sau một vụ va chạm xe máy trên đường đi làm, chân trái của ông Saroeun bị dập nát. Ông được đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu, nhưng vết thương không được kiểm soát tốt, gia đình quyết định đưa ông qua Việt Nam điều trị. Tuy nhiên, tình trạng nhiễm trùng mỗi lúc một xấu đi, ổ nhiễm trùng lan rộng và ăn sâu, các ngón chân bắt đầu bị hoại tử. Bác sĩ nói phải đoạn chi, nếu không nhiễm trùng sẽ đe dọa tính mạng.

Ông Saroeun và người nhà đón nhận tin dữ. Nghĩ đến một tương lai tàn phế không thể gánh vác gia đình, trái tim ông như bị bóp nghẹt. “Khi bác sĩ nói bắt buộc phải cưa chân, tôi hoảng sợ và suy sụp lắm. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn mong chân mình được cứu”, ông Saroeun kể.

Theo lời giới thiệu của bạn bè, người nhà quyết định đưa ông đến TP.HCM tìm hy vọng mong manh tại Bệnh viện FV.

Ông Saroeun được thăm khám bởi bác sĩ chuyên khoa II Trương Hoàng Vĩnh Khiêm, Khoa Chấn thương Chỉnh hình. Bác sĩ Khiêm xác định đây là ca gãy hở phức tạp, đã bị nhiễm trùng xương và hoại tử mô mềm nghiêm trọng.

Bệnh nhân tái khám cùng bác sĩ Vĩnh Khiêm.Ảnh: FV.

“Nhiễm trùng xương là một trong những thách thức lớn nhất với bác sĩ chỉnh hình. Xương ít có mạch máu nuôi, chống nhiễm trùng kém. Nếu không xử lý triệt để, bệnh nhân buộc phải đoạn chi. Trường hợp bệnh nhân Saroeun còn phức tạp hơn khi ông có bệnh nền tiểu đường không kiểm soát, khiến quá trình lành thương rất chậm”, bác sĩ Khiêm phân tích.

Là chuyên gia xử lý rất nhiều ca nhiễm trùng hoại tử nặng, bác sĩ Khiêm đánh giá vẫn còn le lói hy vọng, tuy vậy quá trình điều trị sẽ rất dài. Nhìn vào đôi mắt lo lắng song cũng đầy hy vọng của ông Saroeun, bác sĩ Khiêm trấn an và nói sẽ cố gắng hết mức để giữ lại chân trái cho ông.

7 lần phẫu thuật, từng bước giữ lại đôi chân

Kế hoạch điều trị cho ông Saroeun bắt đầu bằng việc kiểm soát ổ nhiễm trùng. Sau đó, bác sĩ Khiêm đặt khung cố định ngoài để giữ vững trục xương, tạo điều kiện cho mô mềm dần ổn định.

Bác sĩ chuyên khoa II Trương Hoàng Vĩnh Khiêm trong ca phẫu thuật tại Bệnh viện FV.Ảnh: FV.

Tiếp đó là chuỗi phẫu thuật công phu: Cắt lọc mô hoại tử nhiều lần để làm sạch vết thương, xoay vạt da che phủ vùng khuyết, ghép da phục hồi lớp bảo vệ. Tổng cộng, ông trải qua 7 lần phẫu thuật.

Sau hơn 2 tháng kiên trì, vết thương liền da, xương cũng bắt đầu hồi phục. Bệnh nhân tiếp tục điều trị ngoại trú suốt hơn 1 tháng tiếp theo. Cuối cùng, niềm vui đã đến với ông: Chân trái lành lặn và trả lại cho ông những bước đi vững vàng.

“Khi lần đầu gặp bác sĩ Khiêm, tôi mừng lắm khi anh ấy nói sẽ cố gắng hết mức để giữ cái chân này cho tôi. Tôi đã đặt trọn niềm tin vào anh ấy. Dù hành trình điều trị rất vất vả và tốn kém, tôi rất vui vì đã giữ được chân”, ông Saroeun bộc bạch.

Bệnh nhân Pov Saroeun tập đi lại sau 7 ca phẫu thuật.Ảnh:FV.

Thành công nhờ sự phối hợp từ nhiều chuyên khoa

Theo bác sĩ Khiêm, thành công trong trường hợp bệnh nhân Saroeun không chỉ đến từ phẫu thuật mà là nỗ lực tổng thể của nhiều chuyên khoa. Trong đó, bác sĩ khoa nội phối hợp kiểm soát tiểu đường, tối ưu hóa lành thương. Bệnh nhân được chăm sóc theo một chế độ dinh dưỡng chuyên biệt. Đội ngũ điều dưỡng theo sát 24/7, chăm sóc, thay băng, phòng ngừa nhiễm trùng tái phát đồng thời động viên tinh thần cho bệnh nhân.

Bác sĩ chuyên khoa II Trương Hoàng Vĩnh Khiêm - Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện FV. Ảnh: FV.

Chị Hoàng Thị Hải Vân, điều dưỡng trưởng Khoa Ngoại cánh tây, cho biết: “Điều dưỡng FV luôn coi bệnh nhân như người nhà. Với những ca phức tạp như ông Saroeun, chúng tôi phải điều chỉnh nhân sự chăm sóc, phối hợp chặt với bác sĩ và động viên tinh thần bệnh nhân để họ vững tâm điều trị”.

Ngày xuất viện, ông Saroeun có thể đứng dậy, bước đi chậm rãi trên đôi chân của mình. Ông xúc động nói: “Nhờ bác sĩ và mọi người ở FV, tôi vẫn còn đôi chân. Tôi biết ơn vì điều đó hơn bất cứ thứ gì”.

Tại FV rất nhiều bệnh nhân nhiễm trùng nặng tưởng chừng vô vọng đã được hồi phục nhờ sự phối hợp đa chuyên khoa và nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ bác sĩ.